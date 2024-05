Horror árak Azahriah koncertjén a Puskás Arénában: 13 ezer forint a póló, 25 ezer a pulcsi

Egy egy rövid ujjú póló 13, egy hosszú ujjú pedig 15 ezer forintba került, a kapucnis pulcsiért pedig 25 ezret kértek Azahriah koncertjén a Puskás Arénában - írja a Telex. Amikor megjelent az Azahriah x Tisza kollab, sokan dobtak egy hátast az áraktól, viszont a triplakoncert mechandise-árai is elég húzósak.

Egy baseballsapka 12, a Skatulya I bakelit 15 ezer forint volt Azahriah koncertjén a lap szerint, ezen felül pedig lehetett venni különféle táskákat is 20 ezerért, a strandtáska pedig 12 ezer volt. A merchandise-termékeket árusítók szerint „a termékeket vették, mint a cukrot”.

Baukó Attila, vagyis Azahriah pénteken és szombaton már lenyomott két koncertet, ma este edig következik a harmadik. A 22 éves zenész októberben meghirdetett május 25-i koncertjére pillanatok alatt elfogytak a jegyek, ezért hirdettek meg ráadásnapokat, melyek szintén közel teltházasak lettek. Azóta pedig a másodpiacon is peregtek a jegyeladások. A fiatal művész együttműködését a Tisza márkával is nemrég jelentették be, a különleges cipőket is vették a rajongók, mint a cukrot.

Ebből is látszik, hogy Azahriah neve önmagában is akkora brand, hogy olyan együttműködéseket tud tető alá hozni, mint a Tisza cipős kollaboráció. Trunk „Dablty” Tamás, tartalomgyártó és sneakerszakértő a CashTagnek elmondta: egyáltalán nem mindegy egy márkának, hogy tud-e a fiatalok nyelvén szólni, erre sok millió dollárt költenek még a kegnagyobb gyárak, a legnagyobb brandek is.

Egy kollab önmagában nem tesz valakit fiatalossá és menővé, nagyon jó hype-ot tud generálni. Onnantól pop up boltokkal kell érkezni, olyan árazást kell hozni, satöbbi. Tényleg adaptálni kell a teljes márka működését, mert hogyha az nem történik meg, akkor a kollab az egy tűzijáték volt, de nem volt mögötte több. Egy márka nagyon sokat tud persze profitálni egy kollabon, ez nem is kérdés, de mint láthatjuk, a teljes sztori azért ennél összetettebb

- fogalmazta meg gondolatait a kollaboráció kapcsán a szakértő.

A Tisza kereskedelmi vezetője, Minik Géza szerint vásárlóbarát az ár, amiért a kollekciót kínálták, hiszen egy „normál” Tisza-cipőt sem kapunk már meg 40 ezer forint alatt. Elmondta, hogy akár 100 ezer forintért is adhatták volna a cipőket, annyiért is elvitték volna. Azt is hozzátette, hogy hatalmas elismerés, hogy egy komoly tárgyalássorozat végén a gigasztár Azahriah velük szerződött le, nem egy másik márkával.

Huzamosan tárgyalt nagyobb márkákkal - nyilván név nélkül - és idézőjelben ezt „mi nyertük meg” olyan szempontból, hogy magyarországi márkával társult össze, és szerintem ez ad egy óriási értéket ennek, Szerintem ő ebben hisz, és ezt mi alapból nagyon díjaztuk. Mi két nappal ezelőtt publikáltuk az árakat. Én azt gondolom, hogy abszolút vásárlóbarát árakat akartunk kitalálni, és ezt Azival egyeztetve ő is így akarta. Tehát föllőhettük volna 100 ezerre a cipőt, mert valószínűleg akkor is elvitték volna

- mondta el Minik Géza. A CashTag teljes adását itt lehet megnézni: