Pénzügyeiről vallott Azahriah: erre költi azt a temérdek pénzt, amit a koncertekkel kaszál

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Baukó Attila, az Azahriah művésznéven ismert fiatal előadóművész tegnap adta a háromból az első koncertjét a Puskás Arénában, és ma és holnap is fellép. A 22 éves zenész októberben meghirdetett május 25-i koncertjére pillanatok alatt elfogytak a jegyek, azért hirdettek meg ráadásnapokat, melyek szintén közel teltházasak lettek. Azóta pedig a másodpiacon is peregnek a jegyeladások. Zajlik tehát az élet Azahriah háza táján, együttműködését a Tisza márkával is nemrég jelentették be, a különleges cipőket is veszik a rajongók, mint a cukrot. A fiatal sztár sikere azt eredményezte, hogy hamar meg kellett tanulnia bánni a pénzzel. A Friderikusz Podcast adásában beszélt arról, hogy hogy áll anyagilag, hogyan áll a hirtelen jött sok pénzhez, és mire tervez költeni.

Baukó Attila még csak 22 éves, de már ezen a hétvégén tripla koncertet ad a Puskás Arénában, amely szép pénzt hozhat neki a konyhára. A múlt héten pedig kijött a Tisza cipő Azahriah kollekciója, a cipőket szinte percek alatt elkapkodták a rajongók. Azahriah nemrég Friderikusz Sándor podcastjában beszélt arról, hogy áll jelenleg a pénzzel. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ezek már olyan összegek igazából, hogy nem is nagyon találnék már impulzust abban, hogy ezt elköltsem. Max ha szerencsejátékoznak vagy valami végtelen pénz nyelőcsőbe találnám meg az élvezetemet, akkor biztos, hogy hogy el tudnám költeni. Egyébként ez nekem olyan mennyiségű pénz - nyilván meg se közelíteni az igazi gazdagokat, de - ez annyi, hogy én ezt nem tudom már mire költeni - mondta a műsorban. Hozzátette, hogy vett drága gitárokat, drága ruhákat, cipőket, ezen kívül pedig az életszínvonala fenntartására költ. Hogy hogyan kell bánni ennyi pénzzel, abban többen ellátták tanácsokkal Azahriaht, főként a menedzserei. " Ők mondták nekem hogy van az állampapír, meg hogy a lakás biztos pontot fog nyújtani az életben" - mondta a művész. Így a saját magam elefántcsont tornyának a kényelmében azért meg tud változni a pénzhez való viszony - mondta el, arra utalva, hogy korábban a költéseit az anyagi keretéhez kellett igazítani, most pedig jóval többet engedhet meg magának. A legnagyobb luxusnak a pénz kapcsán az anyagi szabadságot, biztonságot érzi. Példákat is említett, hogy mit jelent ez a szabadság számára: azt a tudatot, ha például elhatározná, hogy szeretne elutazni például Kínába, akkor megtehetné, vagy ha rosszul lesz valamelyik családtagja, nem kell aggódnia, milyen egészségügyi ellátásban részesülnek, el tudja vinni a legjobb helyre őket. A pénz önmagában nem tényleges boldogság, mert addig tart, ameddig az új, a pénz által megvett tárgynak az impulzusa tart. Veszek egy jó gitárt, az eltart egy vagy két hétig, veszek egy új kocsit az egy hónapig. De ez el fog múlni és mindig kelleni fog valami új - fejtette ki, hozzátéve hogy a biztonságérzet, amit a pénz ad, az az igazi kincs. Ha félre van téve annyi pénz, hogy bármi baj éri, ne legyen kiszolgáltatott, ez számára a leginkább fontos, ez ad igazi szabadságot. EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült, mennyit kereshet valójában Azahriah a tripla Puskás Aréna koncerttel Sorba állnak a koncertszervezők Azahriah-ért, és szinte bármennyit képesek megadni azért, hogy hazánk jelenleg legnépszerűbb előadója az ő színpadukon lépjen fel. Dől a pénz Azahriah a sztárfellépők között is kivételes helyzetben van. Az már a triplakoncert előtt is világos volt, hogy óriási tömegeket képes megmozgatni, és már 2023-ban is az a hír járta, hogy 6,3 millió forintot kér egy másfél órás koncertért. Teltházas koncenrtjei miatt ez a tarifa akár tízmilliókkal is nőhetett - írtuk korábban. A jegybevételekből szintén sok pénz leeshet az előadóknak, ez az összeg attól függ, mennyiben állapodtak meg a szervezőkkel. Azahriah pedig nemcsak a koncertjein keres, hanem már a neve is önmagában akkora brand, hogy olyan együttműködéseket tud tető alá hozni, mint a Tisza cipős kollaboráció. Trunk „Dablty” Tamás, tartalomgyártó és sneakerszakértő a CashTagnek elmondta: egyáltalán nem mindegy egy márkának, hogy tud-e a fiatalok nyelvén szólni, erre sok millió dollárt költenek még a kegnagyobb gyárak, a legnagyobb brandek is. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Egy kollab önmagában nem tesz valakit fiatalossá és menővé, nagyon jó hype-ot tud generálni. Onnantól pop up boltokkal kell érkezni, olyan árazást kell hozni, satöbbi. Tényleg adaptálni kell a teljes márka működését, mert hogyha az nem történik meg, akkor a kollab az egy tűzijáték volt, de nem volt mögötte több. Egy márka nagyon sokat tud persze profitálni egy kollabon, ez nem is kérdés, de mint láthatjuk, a teljes sztori azért ennél összetettebb - fogalmazta meg gondolatait a kollaboráció kapcsán a szakértő. A Tisza kereskedelmi vezetője, Minik Géza szerint vásárlóbarát az ár, amiért a kollekciót kínálták, hiszen egy „normál” Tisza-cipőt sem kapunk már meg 40 ezer forint alatt. Elmondta, hogy akár 100 ezer forintért is adhatták volna a cipőket, annyiért is elvitték volna. Azt is hozzátette, hogy hatalmas elismerés, hogy egy komoly tárgyalássorozat végén a gigasztár Azahriah velük szerződött le, nem egy másik márkával. Huzamosan tárgyalt nagyobb márkákkal - nyilván név nélkül - és idézőjelben ezt „mi nyertük meg” olyan szempontból, hogy magyarországi márkával társult össze, és szerintem ez ad egy óriási értéket ennek, Szerintem ő ebben hisz, és ezt mi alapból nagyon díjaztuk. Mi két nappal ezelőtt publikáltuk az árakat. Én azt gondolom, hogy abszolút vásárlóbarát árakat akartunk kitalálni, és ezt Azival egyeztetve ő is így akarta. Tehát föllőhettük volna 100 ezerre a cipőt, mert valószínűleg akkor is elvitték volna - mondta el Minik Géza. A CashTag teljes adását itt lehet megnézni:

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK