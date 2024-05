Elképesztően elkezdtek bevásárolni a magyarok ezekből a termékekből: mit spájzol most mindenki?

Az Árukereső.hu adatai egyértelműen rávilágítanak arra, hogy mind Magyarországon, mind a régióban – az időjárás ingadozása ellenére – már dübörög a fogyasztók tudatában a nyár. A top termékek: vitaminok, fehérjeporok, sporteszközök és a fagylalt!

Az időszakos záporok sem tudják kedvét szegni a vásárlóknak, akik itthon már érdeklődnek a „jóidős” termékek iránt. Közel 40%-kal ugrottak a korábbi hetekhez képest a keresések a fehérjék iránt, és több mint kétszer annyian kutattak biciklifelszerelések utána. A túrázás, kirándulás iránti vágyat támasztja alá az is, hogy majdnem kétszeres az érdeklődés a hálózsákok iránt.

Szomszédainknál is hasonló a helyzet. A csehek 55%-kal többet érdeklődtek a fehérjék iránt, és több mint hatszoros az ugrás a vitaminok és ásványi anyagok esetében. A kültéri, tábortüzes hangulatot teremtik majd meg az ukulelék, amikből kétszer annyit kerestek a szomszédaink, akik a téli sportokat nehezen tudják elengedni: 126%-kal ugrottak meg a hokifelszerelések - ez persze érthető, elvégre ott épp most dübörög az IIHF jégkorong-világbajnokság. Utóbbi a szlovákokat is foglalkoztatta, ahol a hokisisakoknál 82%-os, míg a jégkorongöltözékeknél 156%-os volt a növekedés. A vitaminokra ott is nagy volt az érdeklődés, 164%-os növekedéssel, de még nagyobb volt a kerti szerszámok és kellékek iránti vágy: több mint háromszoros.

Romániában a fehérjét (60%) felülmúlták a jégkrémkészítők (77%), de még népszerűbbek voltak a női szandálok, valamint a férfi papucsok (82%). Bulgáriában az utazás érdekelte az embereket: akár elektromos biciklivel (31%), akár bőrönddel (74%), és persze kiskedvenceik tápjáról sem feledkeztek meg (77%). A szlovénoknak a hűsölésen járt az esze, medencéket (22%), jégkrémgépeket (69%) és jégkockakészítőket (90%) kerestek, de meg a bicikliket is szeretnék biztonságban tudni , ugyanis majdnem háromszor akkora volt az érdeklődés a lakatok iránt. Horvátországban is sokakat foglalkoztattak a jégkockakészítők (42%) és a robogók (49%), de a legnagyobb érdeklődés a mobiltelefon-kiegészítőket övezte, több mint hatszoros ugrással. Szerbiában pedig a városi biciklik domináltak (92%), és ezt követték a női ruhák (58%), futópadok (55%) és női cipők (47%).