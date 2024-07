Kirándulók, figyelem! Itt nagy hibát követhetnek el még a rutinos túrázók is

A napvédő krémek használatán túl a megfelelő, a test nagyobb felületét elfedő ruházat megválasztása is elengedhetetlen az optimális napvédelemhez, illetve a hőség elviseléséhez a nyári túrák során. A hátizsák megválasztásakor a megfelelő szellőzés mellett felértékelődnek a vizespalackok könnyű elérhetőségét biztosító, extra tárolóhelyek. Ilyen megoldásokkal készülnek fel a felkészült természetjárók az éghajlatváltozásból fakadó kihívások kezelésére.

Még fontosabbá vált a napvédelem és praktikusabb ruhadarabok használata. A svéd túrafelszerelés-gyártó Fjällräven, és magyarországi márkanagykövetei, a Mondolo Egyesület tagjai ehhez gyűjtöttek praktikus tippeket a hazai túrázók számára.

Az emberi tevékenység folytán kialakult klímaváltozás egyértelmű jelei Magyarországon is megmutatkoznak, elsősorban az időjárási szélsőségek – például viharok, aszályos időszakok, melegrekordok - gyakoribbá válásával. Az elmúlt 10 évben több mint egy fokot nőtt hazánk átlaghőmérséklete, és míg közel 10 százalékkal nőtt az egy évre jutó hőségnapok száma, addig mintegy kétharmadára csökkentek a fagyos napok. Az időjárás átalakulásával párhuzamosan különféle addicionális változások is megjelentek, ilyenek például a megnövekedett mértékű UV-B sugárzás, az esőzések utáni szúnyoginvázió vagy a viharkárok miatti korlátozások. Mindez nem jelenti azt, hogy a túrázóknak le kellene mondani a természetjárás örömeiről, viszont számos ponton mindenképpen igazodni kell az új körülményekhez. Itt vannak a szakértők tippjei:

Ruházat szempontjából a tartósság mellett az outdoor kalandok során egyre inkább előtérbe kerülnek a gyorsan száradó, légáteresztő ruhadarabok, emellett felértékelődnek a könnyen az aktuális igényekhez alakítható, többfunkciós megoldások. Ide tartoznak a lecipzározható szárú nadrágok és a hosszú ujjú ingek, amelyeket kigombolhatunk vagy ujjaikat könnyen le- és felhajthatjuk, hogy ezzel is szabályozhassuk a testhőmérsékletünket napszaktól vagy a mozgás intenzivitásától függően.

Az esőálló, de egyben megfelelő lélegzőképességű héjruházat gyakorlatilag már alapfeleszerelésnek számít nyáron, főként, ha tavak, folyók környéként túrázunk. A forróság ugyanis nagyfokú párolgással jár, amely miatt könnyedén alakulhatnak ki záporok.

Fontos, hogy ne csak napfényvédő krémmel védjük magunkat az erős napsugárzás ellen – hívta fel a figyelmet Ézsiás Tamás, az egyesület tagja. A vékony anyagú, húzózsinóros kalapok a napsütéses szakaszokon remek napvédelmet jelentenek, az árnyékos részeken pedig egyetlen mozdulattal hátratolhatjuk. De olyan felsőkben is gondolhatunk, amelyek hosszú ujjúak és a nyakat is védik a szakértő szerint.

Egy jól szellőző, lengébb ruhadarab sokkal komfortosabb a forró nyári túrázások során, mint egy testhezálló trikó, hiszen így a nap kevésbé tudja felmelegíteni a bőrünket, és még a leégéstől sem kell tartanunk

- mondja a tapasztalt túrázó.

Ézsiás Tamás a hátizsákokat érintő változásokra is kitért. A túrázás nélkülözhetetlen felszerelésénél ugyanis előtérbe kerültek az olyan optimális hátszellőzésű, több és nagyobb külső tárolóval rendelkező darabok, amelyek így kiválóan alkalmasak a plusz vizes palackok rögzítésére, hiszen a hidratáció fontossága nagymértékben nőtt.

A melegebb klíma miatt olyan paraziták is megjelentek a Kárpát-medencében, amelyekkel korábban csak más, déli vagy trópusi túrák során találkozhattunk. Így mindenképp ajánlott rovarriasztó készítmények használata, amelyek, ha lehetséges, biológiai úton lebomlóak legyenek. Esti kalandozások során érdemes szúnyoghálós sapkát viselni vagy olyan kapucnis pólót, amely kellően szellőzik.

Milyen szerepe van a természetjárónak az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésében?

A tudatos túrázás során kiemelten fontos, hogy a túrázó saját egészségének megóvása mellett a természet védelmére is fokozott figyelmet fordítson. Ellenőrizni kell, hogy van-e érvényben tűzgyújtási tilalom, mivel ebben az esetben még a kijelölt tűzrakóhelyeket sem szabad használni. Mindenképpen kerülendő a szemetelés, sőt, a mások által eldobált hulladékot is érdemes összeszedni, hiszen a környezet szennyezése mellett, potenciális veszélyforrást is jelentenek. A fém és üveg hulladék ugyanis könnyen lángra lobbanthatja a száraz aljnövényzetet.

A természet tisztelete és megóvása azonban már a túra előtt kezdetét veszi. Elengedhetetlen az előzetes tájékozódás olyan megbízható, szakmai platformokon, amelyek hazai példákon keresztül vezetik rá az érdeklődőket a környezet megóvására. Számos lehetőség nyílik a fenntarthatósági szempontok érvényesítésére a mindennapokban, de elsőnek elég egy-két dolgot kiválasztani, és ezeket beépíteni a napi rutinba. Ilyen például a felesleges élelmiszervásárlás visszaszorítása és a szezonális termékek előnyben részesítése.

Amikor csak lehetséges, kerülendő az autó használata. Érdemes olyan túrafelszereléseket választani, amelyek élettartama hosszú, gyártása során pedig figyelembe vették a környezetvédelmi tényezőket.