Hallottál már a "6-tól 1-ig" módszerről? Az élelmiszerboltok ellensége: őrült sokat spórolhatsz vele

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Újra népszerű a TikTokon egy New York-i séf és tartalomgyártó "6 to 1" bevásárlási módszere, melynek alapja hat zöldség, öt gyümölcs, négy fehérjeforrás, három keményítő, két szósz és egy luxuscikk minden héten - írja a CNN. A módszer célja az idő és pénz megtakarítása mellett az élelmiszerpazarlás csökkentése is.

Will Coleman, a New York-i séf, televíziós személyiség és tartalomkészítő, a TikTok-on vált ismertté "6 to 1" bevásárlási módszerével. Ez a technika arra ösztönzi a vásárlókat, hogy hat zöldséget, öt gyümölcsöt, négy fehérjeforrást, három keményítőt, két szószt és egy luxuscikket válasszanak minden bevásárláskor. Coleman szerint ez a módszer nem csak időt és pénzt takarít meg, hanem az élelmiszerpazarlást is csökkenti. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A séf 2022 márciusában osztotta meg először ezt a filozófiát. Elmondása szerint korábban sokat költött élelmiszerekre, de ez a módszer jelentős változást hozott az életében. A "6 to 1" kihívás célja, hogy változatosabb és célzottabb legyen a vásárlás anélkül, hogy túl nagy terhet jelentene a választás a hatalmas kínálatból. Frances Largeman-Roth dietetikus és háromgyermekes anya is kipróbálta ezt a módszert és pozitív tapasztalatokról számolt be. A szakember hangsúlyozta annak fontosságát, hogy változatosságot vigyünk étrendünkbe és rugalmasan álljunk hozzá a vásárláshoz - például válasszuk a sajátmárkás terméket a drágább ismertek márkák helyett, vagy keressünk olcsóbb fehérjeforrásokat . A módszer alkalmazása során fontos elem az étkezés-tervezés. Largeman-Roth kiemelte, hogy nem elég csak úgy bemenni az üzletbe anélkül, hogy lenne egy valamiféle tervünk arról, mit fogunk főzni az adott héten. A szakértő azt javasolja, hogy először nézzük át spájzunkat, konyhaszekrényt és hűtőt, majd aszerint válasszunk recepteket vagy akciókat figyelembe véve keresgéljünk receptet. Az így összeválogatott alapanyagokból aztán változatos ételeket készítsünk. EZ IS ÉRDEKELHET 15 súlyos hiba, amit rengeteg Aldiban, Lidlben vásárló magyar elkövet: nagyon sok pénzük bánja Sok mindenre kell figyelni, ha az ember elmegy bevásárolni. De tényleg, néhány apró trükkel jókora mennyiségű pénzt lehet spórolni.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK