Hatalmas változás készül a netes vásárlásban: egyelőre keveset tudni róla, de mindenkit érint

Hiába kötelezik egy jogszabályi változás értelmében azokat a hazai vállalkozókat, akik webshoppal is rendelkeznek, hogy 2024. március 28-tól, hogy a Magyar Posta csomagkézbesítő szolgáltatását is felajánlják az online rendelések során, a részletek még továbbra sem ismertek. „Komoly kérdés lehet, hogy az eddigi postai minőség mennyire fog romlani a hirtelen drasztikusan megnövekvő csomagszámnak köszönhetően. Mivel jelenleg nincs látványos toborzás, így hirtelenjében teljesen össze is omolhatna a szolgáltatásuk” – hívta fel a figyelmet Jánvári András, webkereskedelmi szakértő. Ez a változás nem csupán azoknak okozhat bonyodalmat, akik eddig nem álltak szerződésben a Magyar Postával, hanem azok számára is, akik eddig is velük szállítottak.

Egyelőre nem egyértelműek a részletek

Pillanatnyilag nehéz megmondani, hogy pontosan mire szerződhetnek le a webáruházak, ugyanis a Posta által kiküldött körlevélben számos olyan részlet szerepel, amit valószínűleg mindenki máshogyan fog értelmezni. Például az árakkal kapcsolatban kérdéses, hogy a kiküldött árak azok, amiért a webáruház kapja a szolgáltatást? Vagy ennyiért is kell neki is értékesítenie azt? Azok, akik eddig súlyt nem határoztak meg a termékeinél, hogyan kalkulálhatnak a rendszerrel?

– mutatott rá a rendszer egyelőre fennálló gyengeségeire Jánvári András, a Multi-vitamin.hu ügyvezető igazgatója.

Manapság már csak igen ritka esetben ad fel bárki kézzel kiállított számlával csomagokat, többségében ugyanis rendszerek adnak át adatokat egymásnak, tehát például a vállalatirányítási rendszer össze van kötve a weboldallal és a futárszolgálattal is. „Ha új futárszolgálatot kell bevezetni, azt a komplex rendszerek esetében hosszabb idő lefejleszteni, illetve szinkronizálni. Ez még abban az esetben sem túl gyors, ha egy vállalkozás ezt saját magának akarja megoldani” – részletezte a szakértő.

A multi-vitamin.hu webáruházunk a nevéből adódóan is főként vitaminokat értékesít, így a csomagjaink többsége kicsi méretű, sokszor légpárnás tasakban feladott. Van olyan szolgáltató, aki külön kezeli ezeket a kicsi csomagokat és emiatt nem nagyon sérülnek, ám a Postánál legjobb tudomásunk szerint ez egyelőre nem így történik

– tette hozzá Jánvári András.

Értelmezhetetlenek a feltételek

A webáruházak és a szállító cégek volumenekre szerződnek, ez alapján határozzák meg az árakat. Amennyiben nem valósul meg a vállalt darabszám 80%-a, a szállító plusz díjat számíthat fel. A cégek azért választják webáruházuk szolgáltatásához egyik vagy másik szállítót, mert az ő tevékenységüket találják a legjobbnak.

Az utóbbi években több szállítócéggel is együtt dolgoztunk, amelyek közül van olyan szereplő, aki jelentős saját futárállománnyal rendelkezik, emellett folyamatosan a raktárfejlesztések. Nem lehet azt mondani, hogy soha nincs gond, azonban a vásárlói oldalról érkező visszajelzések alapján is rengeteg a pozitív tapasztalat. Előfordulhat, hogy lehetne olcsóbb árra is szerződni bizonyos cégekkel, mégsem tesszük meg eddig, mert szeretnénk biztos minőségű szolgáltatást

– emelte ki a szakértő.

„A Posta által kiküldött február 16-i hírlevél alapján amennyiben valakinek van szerződése, eltérhet az általuk feltüntetett áraktól, azonban szerződés nélkül köteles ezeket közölni. Ez felveti persze a kérdést, ha nincs szerződésünk egy adott céggel, akkor milyen jogon határozhatja meg, hogy bárkinek, hogy milyen áron kínálhat egy szolgáltatást. Mindezt egyébként a kormányrendelet sem tartalmazza, tehát vagy utólag akarják még ezt módosítani, vagy jogszerűtlen és megtévesztő ezt leírni” – tette hozzá Jánvári András.

Ismét a külföldről üzemelő webáruházaknak kedvezhetnek

Egyelőre abban sem lehetünk biztosak, hogy mi lesz a külföldről üzemelő webáruházak sorsa, tehát azok a webáruházak, amelyek magyar nyelven működnek, Magyarországra szállítanak, azonban külföldön van a raktáruk, onnan szállítanak. Természetesen az nem lenne fair, amennyiben csak a hazánkból szállító webáruházaknak lenne kötelező a Posta szolgáltatását használni, annak pedig, aki külföldről szállít, nem. Ha pedig mégis vonatkozik rájuk is a szabályozás, akkor kérdéses, hogy ezt a gyakorlatban hogyan lehet megvalósítani

– részletezte a szakértő. Jánvári András azt is kiemelte, hogy a többi piaci szereplőnek, tehát a többi csomagszállító cégnek is fontos lenne tudni, hogy hogyan tervezzen létszámmal, raktárral, logisztikai rendszerrel ebben a helyzetben. Egyelőre az sem biztos, hogy a Posta felkészült a kiszámíthatatlan forgalmi növekedésre akár logisztikai, akár informatikai szempontból. Sajnos előfordulhat, hogy a változás még a webáruházak tulajdonosainak és a vásárlóknak egyaránt okozhat majd kellemetlen pillanatokat.

