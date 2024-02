Kiderült a nagy növényi italtitok: ezt minden magyar vásárlónak tudnia kell

Hazánkban egyetlen vállalkozás sem állít elő növényi italokat, pedig főként a zabot, szóját és kisebb mértékben még a rizst is viszonylag nagy mennyiségben termesztik itthon – írja az Agrárszektor.

Hiába lenne meg hazánkban sok adottság ahhoz, hogy az egyre népszerűbb nővényi italokat is gyártani tudjuk itthon, ezzel mégsem foglalkozik egyetlen magyar cég sem. „Nyugat-Európa nagyon erős az élelmiszerinnováció területén, egyetemekkel közös kutatóhálózatok épültek ki, jó példa erre Wageningen. A növényi italok piacán meghatározó márkanevek, mint az Alpro vagy a Joya is Nyugat-Európából indultak, nyugat-európai cégek tulajdonában vannak” – mondta el az agrárgazdasági szakportálnak Berezvai Zombor, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa. Hiába erős azonban Nyugat-Európában az élelmiszer innováció, Magyarország csak követi a trendeket.

Az is igaz, hogy a gyártásban a mérethatékonyság nagyon jelentős tényező, ami a már piacon lévő, ismert márkanevekkel rendelkező gyártóknak kedvez. Gyártás esetén a volumen növekedésével érdemben csökkenthető az egységköltség, így célszerű nagyobb gyárakat kiépíteni, és onnan ellátni a piacot. Ezt segíti elő az EU egységes piaca is. Ez viszont nem kedvez az új, még ismeretlen márkanévvel rendelkező vállalkozásoknak. Berezvai Zsombor azonban arról is beszélt, hogy egy-egy új, innovatív termékkategóriába való belépésnél nagyon fontos a cégvezető hozzáállása, attitűdje, illetve az általános iparági környezet, hiszen egy alapvetően kockázatos döntésről van szó. A legtöbb hazai szereplő viszont a szakértő szerint inkább fenyegetésként, múló trendként gondol a növényi alapú tejalternatívákra, ami csökkentette hajlandóságukat arra, hogy kockázatot vállalva belépjenek, invesztáljanak ebbe a termékkategóriába.