Úgy veszik most a csehek, szlovákok ezeket a cuccokat, mint a cukrot: a magyarok megint későn ébrednek?

Magyarország, valamint a teljes régió is leginkább a télre készült az elmúlt napokban, hetekben, kereséseik pedig a mínuszok elleni küzdelemhez szükséges eszközök beszerzésére irányultak: a padlóburkolattól egészen a bojlerekig - közölte az egyik legnagyobb hazai ár-összehasonlító oldal és online vásárlási kalauz. Nagyjából ugyanakkora mértékben, kb. 70%-kal ugrott meg az érdeklődés a fűtésre is használható légkondicionálók és a radiátorok terén egyaránt, míg bojlereket kb. 40%-kal többet kerestek a hazai fogyasztók.

Hasonló jelenség figyelhető meg Romániában is, ahol a melegítők és légkondik mellett a termosztátok iránti keresések száma is kb. 60%-kal növekedett. Itthon még a csempék és padlóburkolatok, plusz a szőnyegek is népszerűek voltak, ugyanis kétszer annyi keresés érkezett rájuk -írja az Árukereső.hu legfrissebb adatai alapján. A csehek, szlovákok, szlovénok, horvátok és szerbek is intenzívebb télre készültek.

Csehországban több mint kétszeresére nőtt az autóakkumulátorok, valamint azok töltőinek és vészindítóinak a száma, és hasonló növekedés volt tapasztalható a szilárd tüzelőanyagokkal. Szlovákiában is kétszeres volt az érdeklődés az akkumulátorok iránt, Szlovéniában majdnem 90%-kal ugrottak meg a keresések, míg Bulgáriában majdnem 50%-kal.

Csehországban, ahol egyébként már síszezon is van, még a hóláncok (kb. 90%), a téli kesztyűk (kb. 70%) és a snowboard sisakok (kb. 60%) domináltak ebben a kategóriában, míg Szlovákiában a síszemüvegek (kb. 75%) és Bulgáriában a bojlerek (58%). Szlovéniában a síelés iránti vágy tört előre: a síléceknél és sícipőknél háromszoros érdeklődés volt, de a téli kerekek (kb. 99%) és az autóakkumulátorok (kb. 90%) itt sem maradhattak ki. Utóbbi Szerbiában is népszerű termék volt, majdnem kétszeres érdeklődéssel.

Szlovákiában és Szlovéniában egyébként érdekesség, hogy több mint háromszorosára nőtt az érdeklődés a farsangi gyerekkosztümök iránt.

A hideg ellen védekező, felkészülő termékek kereséseire nagy eséllyel az Amerikában tapasztalt masszív fagyok, valamint az aggasztó meteorológiai előrejelzések is közrejátszanak, ugyanis a régió fogyasztói igyekeznek felvenni a versenyt a folytonos bizonytalansággal. A tudatosság egyik jele, hogy próbálják nem a véletlenre bízni, hanem felkészülni minden eshetőségre.