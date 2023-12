European Best Destinations: rangos címet nyert a budapesti Szent István Bazilika előtti vásár

A karácsonyi vásároknak számos gazdasági hatása is van, így többek között növekvő jelentőséggel bírnak az idegenforgalmi ágazatban. Egy amerikai felmérés szerint a kézművesek közül sokak számára az év utolsó hat hete hozza a forgalom akár 50 százalékát is.

A karácsonyi vásároknak számos gazdasági hatása is van, így többek között növekvő jelentőséggel bírnak az idegenforgalmi ágazatban - írja elemzésében az oeconomus.hu. Egy amerikai felmérés szerint a kézművesek közül sokak számára az év utolsó hat hete hozza a forgalom akár 50 százalékát is. A portál áttekintette röviden történetüket, gazdasági és társadalmi szerepüket, valamint térképre rakták a legnépszerűbb európai vásárokat.



A magyarországi helyszínekkel kapcsolatban a cikk elárulta, hogy a budapesti Szent István Bazilika előtti kirakodás immár egymás után negyedik éve nyeri el a legjobb európai karácsonyi vásár címet.



A magyarországi helyszínek kivételes helyzetben vannak, mert a legnagyobb látogatószámmal rendelkező vásárok rangsorában is előkelő helyen szerepelnek. Emellett a brit The Telegraph című lap legolcsóbb karácsonyi vakációkat összegző listáján Budapest a hatodik helyet szerezte meg.