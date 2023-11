Ezt rengeteg magyar nem tudja arról a kávéról, amit naponta iszik: súlyos következményei vannak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Sok jó gondolat született már egy jó erős fekete mellett, sokaknak be sem indul a kreativitása a reggeli koffein adag nélkül. Szeretjük, függünk tőle, sok fogy belőle, ezért a környezetünkre is hatással van. Érdemes hát rátekinteni a témára a fenntarthatóság szempontjából is. Elsőre meglepő lehet, de nem az eszpresszógép gyártása vagy energiafogyasztása van a legnagyobb hatással a környezetre, hanem a kávé előállítása. A Tudatos Vásárlók Egyesülete a Forbrugerrådet Tænk dán fogyasztóvédelmi szervezettel partnerségben egy életciklus-elemzésen keresztül vizsgálta a kávézás fenntarthatósági vetületeit.

Amikor egy csésze eszpresszót elkészítünk, az a környezetre több szempontból is hatással van. Először is a készülék gyártását és szállítását kell figyelembe venni. Ezen kívül elektromos áramot, vizet és kávét használunk a főzéshez – ezek mind különböző módon hatnak a környezetre. Ennek megfelelően a Forbrugerrådet Tænk életciklus-elemzése alábbi paraméterekből indult ki: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Évente 1133 csésze eszpresszót főzünk, ami napi 3,1 csészének felel meg.

Kilenc gramm kávét használunk egy csésze eszpresszóhoz.

Egy eszpresszógép élettartama öt év és hét hónap.

A teljes kávéfogyasztás a gép élettartamára 57,09 kg.

A teljes vízfogyasztás a gép élettartamára 253,71 liter.

A teljes energiafogyasztás a gép élettartamára 165,94 kWh. Az eszpresszógépek életciklusának elemzése azt mutatja, hogy ha öt és fél éven keresztül naponta 3,1 csésze eszpresszót készítünk, és csészénként kilenc gramm kávét használunk, akkor a kávé a teljes környezeti hatás 86 százalékát teszi ki, míg az eszpresszógép gyártása 9 százalékot!



Ebből kiindulva azt mondhatjuk, hogy ha korlátozni szeretnénk a kávéfogyasztásunk környezeti hatását, a legjobb megoldás az, ha kevesebb kávét iszunk, vagy kisebb mennyiségű kávét használunk fel egy csészéhez. Az eszpresszógép egyébként kiváló választás a filteres kávégépekkel szemben, mert jellemzően nem pazarolunk, hanem az összes elkészített kávét megisszuk. A fenti elemzés csak a feketén fogyasztott eszpresszóra vonatkozik, nem szerepel benne az esetlegesen hozzáadott tej környezeti hatása. Pedig sokan melegített tejjel vagy forró vízzel hígítva isszák a kávéjukat. Nyilvánvaló, hogy egy tejeskávé környezetterhelőbb, mint egy tiszta eszpresszó, mivel a tej felmelegítéséhez energiára van szükség, és maga a tej is meglehetősen nagy környezeti hatással bír. A kávé a legnagyobb költség is Bár a teljesen automata eszpresszógépek drágák, a kávé ára rövid idő alatt meghaladhatja a gép árát, attól függően, hogy mennyire drága kávét fogyasztunk. Ha naponta körülbelül három csésze eszpresszót készítünk, kilenc gramm kávéval, akkor ez évente 30ezer és 120ezer Forint közötti költséget jelent, attól függően, hogy olcsó vagy drága eszpresszókávét használunk. Az alábbi grafikon a kávéra költött éves összeget szemlélteti, a számítás alapja az évi 1133 csésze eszpresszó elfogyasztása. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1,5 millió forintot igényelnél, 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 929 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 958 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Ha az átlagos kávéfogyasztás több vagy kevesebb, mint napi három csésze kávé, a költségek természetesen változnak. A kávébab és az eszpresszógép árához képest az energiafogyasztás nem jelent nagy anyagi terhet. Az energiafogyasztást tekintve az éves költség 70 Forint/kWh ár mellett 650 és 2500 Forint között van, a gép energiafogyasztásától függően, ha naponta körülbelül 3 csészét készítünk. Mit tehetek a fenntarthatóbb kávézásért? Íme a 7 leghatékonyabb dolog, amelyet fogyasztóként megtehetsz a fenntarthatóbb kávéfogyasztás érdekében: Vásárolj tanúsított kávét Fairtrade minősítéssel: Fogyasztóként a kávétermesztés kedvezőtlen társadalmi és környezeti hatásainak csökkentését úgy valósíthatjuk meg leghatékonyabban, ha minősített kávét vásárolunk. A Fairtrade védjegyről ma már sok információ elérhető itthon is. Tanuld meg, hogyan kell helyesen adagolni a kávét: még mindig jobb, ha kapszulát használsz, mintha túladagolnád a kávét, ugyanis a kapszula lábnyoma a széndioxid lábnyom 8%-át teszi ki, míg a kávé 50%-ának elpazarolása 30%-kal növeli a széndioxid lábnyomot! Annyi kávét készíts, amennyit megiszol, hogy elkerüld a pazarlást. Kevés tejet adj a kávéhoz vagy ne használj tejet, de a legjobb, ha áttérsz a növényi tejekre: a növényi tejek környezeti lábnyoma kisebb, mint a tehéntejé. Mosd ki a csészédet hideg vízzel, vagy tedd a mosogatógépbe (amit csak teljesen megtöltve indíts el!): a csésze elmosása, ha kézzel, forró vízzel mossuk, a kávéfogyasztás teljes széndioxid lábnyomának akár a negyedét is kiteheti! Válassz olyan kávéfőzőt, amely kevesebb áramot fogyaszt! A jó választáshoz, ami a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe veszi használhatod a Tudatos Vásárlók kávéfőző tesztjét. Kerüld a túlzott kávéfogyasztást (ez jót tesz az egészségednek és a pénztárcádnak is!): és a klímaváltozás miatti változásokra is készülj fel.

Címlapkép: Getty Images

