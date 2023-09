Fontos változás élesedett a magyar boltok kasszáinál: érdemes lépni, nem sokáig lehet így fizetni

Bő egy hónapja lehet már SZÉP-kártyával a boltokban élelmiszert is vásárolni, amelyet már több százezer magyar meg is tett. Augusztusban átlagosan 8-18 ezer forintot költöttek cafeteriából "hideg" élelmiszerre a kártyakibocsátók szerint, a boltokban ennek viszont nem volt még számottevő hatása a vásárlásokra. A Pénzcentrum most a legnagyobb hazai boltláncok és a kártyakibocsátók nyilatkozatát kérte augusztusi tapasztalataikról. A válaszokból az látszik, hogy már sokan használták ki a SZÉP-kártyás fizetési lehetőséget, de ez nem jelenti azt, hogy a boltokban többet költöttek volna a vásárlók, mint korábban.

Nyár elején jelentett be a kormány két fontos változtatás a SZÉP-kártyák kapcsán, június 19-én pedig meg is jelent a vonatkozó rendelet. Eszerint a kártyák kerete 2023 december 31-ig akár 200 ezer forinttal is emelhető és már nemcsak meleg ételre, hanem hideg élelmiszer vásárlására is fordítható. Vagyis a munkáltató dönthet úgy, hogy még idén tesz a kártyákra pénzt akkor is, ha a keret már kimerült, illetve ezeket összegeket élelmiszerboltokban is el lehet már költeni. Nem ez az első eset, hogy a kormány a SZÉP-kártya felhasználás változtatásával igyekszik enyhíteni a lakosságra nehezedő anyagi terheken. 2021-ben még karácsony előtt jelentették be, hogy 2022 februárjától "hideg" élelmiszert is lehet majd vásárolni a cafeteria juttatásból a boltokban pár hónapig. Bár egyszer meghosszabbították a rendelkezést, tavaly júliusban megszüntették. Most egy darabig ismét lehet cafeteriából alapvető élelmiszereket is venni.

A kártyakibocsátók tavalyi adatai alapján február 1. és július 1. között több mint 41,5 milliárd forintért vásárolt a lakosság a boltokban élelmiszert a SZÉP-kártyákkal, eszerint népszerű intézkedés volt. A boltoknak sem okozott gondot a módosítás ismételt bevezetése, könnyen át tudtak állni az új fizetései módra. Feltehetően a vásárlók, akik a pandémia is használták élelmiszer-vásárlásra a kártyájukat, most is könnyen váltanak majd. Most az első egy hónap tapasztalatairól kérdeztük a boltokat, kártyakibocsátókat: mennyit költöttek a vásárlók átlagosan szép kártyáról élelmiszerre, roham indult-e a boltokba a módosítás hatására?

Az MBH tapasztalatai szerint augusztus - a nyaralás utolsó hónapjaként - mindig rekord mértékű SZÉP-kártyás költést hoz, ebben az évben is ez várható a bank szerint. Lapunk megkeresésekor még volt néhány nap hátra a hónapból, de ennek ellenére is úgy látták, hogy a költés magasabb lesz mint az egy évvel ezelőtti augusztusi, ezen belül az élelmiszer nélküli költés is várhatóan eléri az egy évvel ezelőtti szintet.

Az MBH ügyfeleinek augusztusi költéseinek a 14 százaléka csak élelmiszer-elfogadásra szerződött élelmiszer-kereskedőknél történt és egy élelmiszeres tranzakcióhoz átlagosan 8 ezer forint költés tartozott. Hozzátették, hogy az élelmiszervásárlást csak azoknál a szolgáltatóknál tudják külön mérni, akik csak élelmiszerre szerződtek. Aki másra is szerződött élelmiszer-kereskedő, pl. van grillpultja mint az Auchannak, azt nem tudják kimutatni, mint élelmiszervásárlást.

Az OTP lapunk kérdésére közölte, hogy augusztus 1-25. között a költések 12,7%-a - 4,04 milliárd forint - történt élelmiszerboltokban. Július azonos napjaival összevetve a teljes költésen belül a többi szolgáltatás aránya emiatt augusztusban valamelyest csökkent, ugyanakkor összegszerűen ez a csökkenés nem jelentős, mivel augusztusban több, mint 2 milliárd forinttal nőtt a költés volumene. Azt is elárulták, hogy augusztus 1-25. között mintegy 220 ezer ügyfelük vásárolt legalább egyszer élelmiszerboltban, és az egy főre jutó költés 18 362 forint volt.

A boltok közül nem minden üzletlánc tudott kézzelfogható válasszal szolgálni, hogy milyen hatással volt a módosítás, ugyanis a bevezetéstől még túl kevés idő telt el, hogy az adatokból bármire következtetni lehessen. A Lidl szerint a SZÉP-kártyával történő fizetések esetében a felhasználás kiterjesztett módjának rövidsége okán még nem lehet még valós következtetéseket levonni.

A Tesco szintén úgy látta, hogy a SZÉP-kártya esetén nem telt még el elegendő idő, hogy hosszú távú következtetéseket tudjunk levonni. A korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy a SZÉP-kártyás fizetések száma emelkedik, amikor használható ez a fizetési mód élelmiszer vásárlásra is, de ez nem jelenti automatikusan a vásárlók számának emelkedését is, inkább azt, hogy a vásárlók más fizetési eszközt vettek igénybe.

A PENNY azt közölte lapunkkal, hogy az augusztusi bevezetés előtt, az előzetes becslések alapján nem számoltak kiugró forgalomnövekedéssel, és ez a bevezetés után sem volt másként. Az eddigi tapasztalataik alapján viszont megfigyelhető jelenség, hogy a SZÉP-kártyával fizető vevők átlagosan 17 százalékkal nagyobb értékben vásároltak az üzletekben egy-egy bevásárlás alkalmával.

Az Auchan rámutatott, hogy az üzletekben a grillpulton eddig is lehetett SZÉP-kártyával fizetni a helyben fogyasztott élelmiszerekért, ez egészült ki augusztustól a hideg élelmiszerek vásárlásával. A növekedésről nem nyilatkoztak.

A SPAR közlése szerint a SZÉP-kártyás vásárlások aránya egyelőre elenyésző volt a többi fizetési módhoz képest.

Mit vásárolhatunk SZÉP-kártyával a boltokban?

A rendelet szerint élelmiszer "a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2021. október 12-i (EU) 2021/1832 bizottsági végrehajtási rendelet 1. melléklete szerinti"

I–IV. áruosztályba tartozó termékek, DE ide nem értve az alkoholtartalmú folyadékokat, valamint a dohány és feldolgozott dohánypótló termékeket,

V. áruosztályba tartozó termékek közül a só

megvásárolható augusztustól SZÉP-kártyával. Az I. osztályba élő állatok, állati termékek, a II. osztályba növényi termékek, a III. áruosztályba állati, növényi vagy mikrobiális zsír és olaj, és ezek bontási termékei; és elkészített ételzsír; állati vagy növényi eredetű viasz tartozik. A IV. áruosztályba sorolja a nómenklatúra az élelmiszer-készítményeket; az italokat - kivéve az alkoholtartalmú folyadékokat - és az ecetet; továbbá a Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint szintén kivételek a dohány és feldolgozott dohánypótlók; égés nélküli belégzésre szánt, termékek, nikotintartalommal is; az emberi szervezetbe való nikotinbevitelre szánt más nikotintartalmú termékek. A VI. áruosztályt részletesebben megvizsgálva,

megvásárolhatók SZÉP-kártyával

a húsból, halból rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból, vagy rovarból készült termékek,

a cukor és cukoráruk,

a kakaó és kakaókészítmények,

gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek; cukrászati termékek,

zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények,

különféle ehető készítmények,

italok és ecet - de alkoholtartalmú folyadékok NEM,

az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány.

Nagy segítség lehet karácsony előtt az egyszeri SZÉP-kártya utalás

Egyes munkáltatók már korábban is keresték a lehetőségeket, mivel segíthetnek dolgozóiknak az adventi időszakban. Jellemzően ilyenkor osztják az év végi bónuszokat, de sokan extra-cafeteriát adnak a munkavállalóknak. Idén, ha az alapvető SZÉP-kártya keret már ki is merült, mégis lehetőség lesz egyszeri 200 ezer forintot ilyen formában juttatni a dolgozóknak. Ez nagy segítség lehet év végén, hiszen a legoptimistább becslések szerint az éves infláció 17 százalék lehet, mely rengeteg magyar anyagi biztonságát tépázta meg. A plusz juttatásból most már az ünnepi bevásárlás is fedezhető.

Tavaly év végén jelent még a Magyar Közlönyben a Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetését szabályozó rendelet is, amely szerint január 1-jétől összevonták a korábbi szálláshely, vendéglátás és szabadidő zsebeket. Az egyszeri juttatás tehát nem csak ezért érheti meg, mert a bevásárlást is lehet már fedezni belőle, hanem szabadon használható most már vendéglátás, utazás és szabadidős célokra. Egy karácsonyi utazás, de rengetegféle ajándék is fedezhető belőle túl az élelmiszereken.

Fontos határidők

A keretösszegek felhasználásának ösztönzése miatt a kormány még múlt évben bevezetett egy egyszeri, 15 százalékos díjat, ami a 2022. október 15-ig feltöltött és 2023. május. 31-ig fel nem használt juttatásokra volt fizetendő. Ugyanakkor a 2022. október 15. után jóváírt összegekre már más szabályok vonatkoznak: ezek csak egy évig használhatók fel szabadon, utána a fel nem használt egyenleg terhére szintén 15 százalékos egyszeri díjat számíthat fel a szolgáltató március 20. és szeptember 20. napokon.

Tehát ha valakinek van még olyan összeg a SZÉP-kártyáján, amelyet tavaly október 15-e után utaltak, egy éve van a jóváírástól büntetés nélkül felhasználni. Legkorábban pedig 2024. március 20-án számíthat a fel nem használt összegek után levonásra. 2023. október 15-ig viszont még több mint egy hónap van, érdemes tehát átnézni a SZÉP-kártya számlakivonatot: ha lehet még olyan összeg, amelynél lejárhat a 365 nap, érdemes felhasználni mielőbb.