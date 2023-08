Indul a roham a boltokban: ezt most tényleg úgy veszik a szülők, mint a cukrot

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A tanévkezdéshez közeledve idén is megindul a roham nem csak az írószerek, de az oktatáshoz szükséges elektronikai eszközök iránt is. Az egyik hazai műszaki áruházlánc szakértői most összefoglalták, hogy mik ilyenkor a legkeresettebb termékek, mi alapján érdemes a különféle képzési szinten tanulóknak kiválasztani az ideális eszközt, és mekkora kiadással kell számolnunk az egyes készülékek beszerzésekor.

Az Euronics tapasztalatai szerint tanévkezdés előtt minden évben látványosan megugrik a kereslet a laptopok, tabletek, perifériák, fejhallgatók, mobiltelefonok, monitorok, illetve nyomtatók iránt. „Tavaly sokan már júliusban elkezdték megvásárolni az iskolakezdéshez szükséges eszközöket, és idén is azt látjuk, hogy a nyár közepétől nő az érdeklődés. Az igazi roham azonban jellemzően augusztus közepén indul meg és szeptember első hetében, az utolsó pillanatban tetőzik” – mondta Horváth József, az Euronics kategória beszerzési vezetője. – Ilyenkor sokan gyorsan döntenek, és az éppen elérhető legkedvezőbb árú terméket veszik meg. Hosszú távon azonban jobban megéri egy, az adott képzési szint követelményeinek valóban megfelelő eszköz átgondolt beszerzése.” A szakember hozzátette, a szeptemberi túlkereslet esetenként készlethiányt idézhet elő, ezért nem érdemes az utolsó pillanatig várni a vásárlással. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az első okostelefonok A laptopok és tabletek mellett ebben az időszakban mobiltelefonból fogy a legtöbb, hiszen a szülők ilyenkor veszik meg gyermekeiknek az első telefont. „A tanévkezdéshez közeledve jelentős növekedést várunk ebben a kategóriában, ahogyan ez a korábbi években is megfigyelhető volt” – mondta Horváth József. A szakértő szerint a tanévkezdéskor az alsó- és középkategóriás mobiltelefonokat keresik a vásárlók, és átlagosan nagyságrendileg 100 000 forintot költenek egy készülékre. „Az alsó- és középkategória a mobilok esetében jó választás, hiszen a gyerekek könnyen kárt tehetnek a készülékben, ezért nem érdemes nagy beruházásban gondolkodni” – tette hozzá. Kikerülhetetlen a laptop Az Euronics tapasztalatai szerint az infláció hatására idén összességében csökkent a vásárlási kedv – az eladási számok visszaestek az IT-termékek kategóriájában is, az átlagos kosárérték pedig 15-20 százalékot nőtt. Az iskolakezdéskor viszont a legtöbb esetben a szülők nem tudják kikerülni az új készülékek vásárlását. „Ma már a legkisebbeknek is szükségük van a tanuláshoz valamilyen számítástechnikai eszközre, hiszen egyre több a digitális tananyag, ezek nélkül gyakorlatilag már nem lehet hatékonyan részt venni az oktatásban” – mondta az Euronics IT-termékkategóriájának beszerzési vezetője. Ha jó teljesítményű, sokáig megbízható társként szolgáló, megfelelő akkumulátoridejű eszközt szeretnénk vásárolni, de nem szeretnénk a szükségesnél többet költeni, 250 000 Ft-tól már találunk kiváló ár/érték arányú laptopokat – jelenleg ez a belépő szint. Szükség esetén természetesen ezek a készülékek is beszerezhetők kedvező hitelkonstrukciókkal, ami megkönnyíti a terhek eloszlását. EZ IS ÉRDEKELHET Elképesztő akciókat robbantott a Lidl, Tesco, Spar: ilyen tényleg csak egyszer van az évben Egy tipikus 1. osztályos tanszercsomag példáján keresztül mutatjuk be, mire számíthatnak a szülők a legnagyobb hazai boltláncokban. Ezekre figyeljünk általános iskolás korban Az Euronics szakértője szerint általános iskola negyedik osztálytól már mindenképpen szükség van laptopra vagy tabletre, hiszen ekkortól a gyerekek már aktív informatikai képzést kapnak. A legtöbb tanuláshoz szükséges program megtalálható egy Office-csomagban, ami a diákok számára ingyenesen letölthető. Ebben az életkorban elegendő az alsó-középkategóriában terméket választani, és az akkumulátor-üzemidő sem fontos szempont, hiszen jellemzően egy fix asztalnál használják majd a gépet a gyerekek. Ha már megvan az alapkészülék, sok múlhat a megfelelő kiegészítőkön is: ha nem szeretnénk, hogy a gyermek a képernyő előtti időt rossz testtartással töltse, laptop vásárlása esetén érdemes külön billentyűzetet és egeret, de ha a keretünk engedi, akár monitort is beszerezni, hogy a képernyő mindig szemmagasságban kapjon helyet. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 23 029 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank 23 274 forintos törlesztőt (THM 14,56%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Középiskolai eszközök Középiskolában már könnyen megtörténhet, hogy valamilyen speciális terület miatt komolyabb eszközre van szükség. Az olyan szakokon, ahol szükség lehet képszerkesztő vagy videóvágó programok használatára, érdemes erős hardverű gépet választani, dedikált videokártyával. Ezek nagyjából 300 000 forinttól indulnak. Művészeti területen szinte kikerülhetetlen kiegészítő a tablet, amin a kézi rajzok rögtön digitálisan jelennek meg, a kották mind elférnek egy eszközön, az egyszerűbb feladatok pedig akár nap közben is elvégezhetők. Digitális segítség az egyetemen Az egyetemisták esetében fontos, hogy amellett, hogy az adott szakhoz megfelelő teljesítménnyel, illetve szoftveres háttérrel rendelkezik, minél könnyebb, egyszerűbben hordozható, ugyanakkor strapabíróbb legyen a megvásárolt gép. Arra is figyeljünk, hogy a felsőoktatásban már kifejezetten fontos, hogy az eszköznek legalább 4-5 órás akkumulátor-üzemideje legyen. A speciális – például művészeti vagy mérnöki – szakokon már egy nagyobb teljesítményű tabletre is szükség lehet, amin akár komolyabb tervezőprogramok is gördülékenyen futnak, és utazás közben is kényelmesen használhatók. Az egyetemistáknak már külön érdemes odafigyelniük az ergonomikus munkakörnyezet kialakítására is, hiszen sok esetben már hosszú órákat töltenek a képernyők előtt – ebben sokat segíthet a laptop mellé egy külön billentyűzet és megbízható egér beszerzése. Ne feledkezzünk meg az extra védelemről sem Az elektronikai eszközök támadási felületet is jelenthetnek. „A gyermekek még nem tudják kellő biztonsággal kezelni ezeket az eszközöket, ráadásul rengeteg átverésről, digitális támadásról hallunk nap mint nap. Éppen ezért fontos, hogy beszélgessünk velük a kockázatokról, közösen állítsunk fel a használatra vonatkozó szabályokat, és gondoskodjunk egy megbízható vírusirtó (például Norton Antivirus) telepítéséről is” – mondta Horváth József. Az Euronics szakértője szerint ma már számos olyan applikáció, szűrő érhető el, ami kifejezetten a gyermekeket védi – ezekkel a szülők korlátozhatják a gyermekek készülékein az egyes felületekhez, alkalmazásokhoz való hozzáférést, és értesítést kaphatnak saját mobiljukra veszélyes tartalmak megnyitásakor.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK