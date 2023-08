Elképesztő akciókat robbantott a Lidl, Tesco, Spar: ilyen tényleg csak egyszer van az éveben

A legtöbb családban már a nyári szünet közepén felkerülnek a bevásárlólistára az iskolakezdéshez szükséges eszközök, de a Pénzcentrum iparági információi szerint a családoknál a legnagyobb költségek jellemzően a szeptember elsejét megelőző két hétben jelentkeznek. Főként, ha épp most kezdi valamelyik gyermek az általános- vagy középiskolát. Ilyenkor igencsak meglódul a különböző FMCG-hálózatok forgalma is, sokan ugyanis az akciókat lesve igyekeznek spórolni a beiskoláztatás költségein. Cikkünkben most egy tipikus 1. osztályos tanszercsomag példáján keresztül mutatjuk be, mire számíthatnak a szülők a legnagyobb hazai boltláncokban.

Iskolatáska, füzetek, írószerek, tornafelszerelés – a legtöbb családban már a nyári szünet közepén felkerülnek a bevásárlólistára az iskolakezdéshez szükséges eszközök. A szülők jelentős része több hónapig tudatosan spórol, hogy minden felszerelést be tudjon szerezni szeptemberig, de a családoknál a legnagyobb költségek jellemzően a szeptember elsejét megelőző két hétben jelentkeznek. Egy kutatás szerint - amelyről tegnap számoltunk be részletesen - a szülők 65 százaléka költ 50 ezer forintnál is többet az iskolakezdésre gyermekenként. A válaszadók 14 százaléka 40 ezer és 50 ezer forint közé becsülte kiadásait, és nem egész 5 százalékuk gondolja úgy, hogy 20 ezer és 30 ezer forint közötti összeg elegendő lesz az iskolakezdésre.

De a Pénzcentrum számításai szerint a legnagyobb terhekkel azoknak kell számolniuk, akik most kezdik az iskolát, a beiskoláztatás (legyen szó általános iskoláról, középiskoláról vagy egyetemről) ugyanis mindig extra tételeket jelent a tanszerlistán. Persze tudatos tervezéssel, és körültekintő, azaz akciókat leső vásárlással sokat lehet fogni a büdzsén.

Mivel iparági információink szerint a szülők java része a legnagyobb hazai FMCG-hálózatokban veszi meg, részben vagy egészben a gyerek tanszereit, így arra kértük a láncokat, hogy szedjék össze, mennyiből is jönne ki náluk egy tipikus 1. osztályos tanszercsomag. Itt mindjárt az elején fontos kiemelnünk, hogy az alábbi árinformációk csak pillanatnyi képet mutatnak, hiszen az akciók, a késletek fényében folyamatosan változnak. De nézzük is, 2023-ban mi kerül (a atankönyveken túl) egy tipikus magyar elsős iskolatáskájába (itt jegyezzük meg azt is, hogy a tornához szükséges kellékekkel direkt nem számoltunk, mivel azokat jellemzően sportszeráruházban veszik meg a szülők, illetve az alábbi tételekből nem feltétlenül 1db-ra van szüksége a gyermekeknek):

Iskolatáska

Tolltartó

vonalas füzet (14-32)

négyzetrácsos füzet

vonalas füzet (keményebb fedelű)

sima füzet

HB-s grafit ceruza

B-s grafit ceruza

kék-piros postairon (vastag)

színes ceruza készlet

radír (puha)

ceruzahegyező

kis vonalzó

korongok (kék-piros)

számolópálcikák

logikai készlet

papír mérőszalag

olló

ragasztó (stiftes)

vízfesték (12 színű)

filctoll-készlet (12 színű)

vastag fekete filc

ecsetek (1 vékony, 1 vastag)

ecsettál

gyurma

A4-es famentes rajzlap (30db)

A3-as famentes rajzlap (10db)

És akkor nézzük, hogy a láncoktól befutott válaszok alapján, hol mennyibe kerülnek 2023 33. hetén a tanszerek. Cikkünk végén pedig arra kérünk, töltsd ki a Pénzcentrum felmérését, melyben az iskolakezdéshez és a magyar közoktatás helyzetével kapcsolatban vagyunk kíváncsiak olvasóink véleményére.

Tesco: „tanító nénik” és hostessek segítenek az áruházakban

Már javában zajlik a tanévkezdési bevásárlási szezon a Tescónál, ahol a vásárlók összesen több mint 3,8 millió tanszer közül válogathatnak - közölte a Pénzcentrum megkeresésére a Tesco Magyarország. Az iskolakezdés áriukészletre vonatkozó sarokszámai kapcsán elmondták, hogy 2,5 millió füzettel, 1,2 millió darab írószerrel, 60 ezer tolltartóval és 50 ezer táskával indította az idei tanévkezdési szezont a Tesco. Az áruházlánc egészen szeptember 11-ig megnövekedett termékkínálattal és akciókkal várja a vásárlókat.

Hozzátették azt is, hogy augusztus 12. és szeptember 5. között országszerte 39 nagyobb Tesco áruházban „tanító nénik” segítenek eligazodni a tanszerválasztásban, ami elsősorban az iskolát most kezdő gyerekek szüleinek lehet hasznos segítség. És akkor nézzük, hogyan alakul a tanszerek ára a Tesco áruházakban a 33. héten. Íme a tételes táblázat (egyéb kedvezmények nélkül):

Tanszer megnevezése

Legalacsonyabb ár (Ft) Legmagasabb ár (Ft) vonalas füzet (14-32) 89 349 négyzetrácsos füzet 89 485 Tesco vonalas füzet A5 (keményebb fedelű) 1239 - sima füzet 89 485 HB-s grafit ceruza 40 325 B-s grafit ceruza 144,75 187,50 kék-piros postairon (vastag) 169 479 színes ceruza készlet 47 286 radír (puha) 99 589 ceruzahegyező 679 999 kis vonalzó 215 599 korongok (kék-piros) 239 - számolópálcikák 279 - logikai készlet 599 - papír mérőszalag 69 - olló 669 959 ragasztó (stiftes) 265 1469 vízfesték (12 színű) 629 2729 filctoll-készlet (12 színű) 1239 4999 vastag fekete filc 224,75 549 ecsetek (1 vékony, 1 vastag) 74,60 283 ecsettál 179 1049 gyurma 83 - A4-es famentes rajzlap (30db) 189 - A3-as famentes rajzlap (10db) 445 1449 iskolatáska 10490 24490 tolltartó 4699 7399

Azt természetesen a Tesco is kiemelte a Pénzcentrum megkeresésére, hogy közeledve az iskolakezdéshez, az árak folyamatosan változnak, és az árukészlet függvénéyben lehetnek akár helyi akciók is. Emellett néhány pontban összeszedték számunkra a legfontosabb iskolkezdéshez kötődő akcióikat, és egyéb áruházi információkat is. Íme:

Az elérhető árú tanszereken túl az iskolakezdést ruházati akcióval is támogatja az üzletlánc, augusztus 30-ig 5000 forint feletti vásárlás esetén 30 százalék kedvezményt nyújtva F&F gyerekruházati termékekre a hűségkártyával rendelkezőknek.

Érdemes az akciós újságokat és a Clubcard alkalmazásban megtalálható ajánlatokat is böngészni, mert a Tescónál folyamatosan elérhetők iskolakezdési termékekre vonatkozó kedvezmények.

A praktikumot szem előtt tartó szülőknek fontos információ, hogy a hátat kímélő anatómiai hátizsákok is elérhetők a kínálatban, a balkezeseknek szánt írószerek pedig külön jelölve találhatók meg a polcokon. Az idei év népszerű figurái a Disney, a Bolondos dallamok, a Harry Potter, a Rick és Morty, a Batman, a Jégvarázs és a Pókember szereplői, valamint a továbbra is közkedvelt dinoszauruszok.

Augusztus 10-én indul továbbá a Minecraft pontgyűjtő kampány, amely október 18-ig tart. A hűséges vásárlók a minden idők legkelendőbb játékából jól ismert alakzatokkal dekorált reggelizőkészlet elemeit gyűjthetik össze kedvezményes áron, így még jobban indulhatnak a tanítást megelőző reggelek a gyerekek számára. A Clubcardot használók minden elköltött 6000 forintonként egy matricacsomagot kapnak, amely egy ajándék ragacsot, egy matricát és egy azon lévő bónuszpontot tartalmaz. Négy bónuszpont összegyűjtése után akár 55 százalék kedvezménnyel vásárolható meg egy minecraftos termék – kulacs, uzsonnásdoboz, müzlistányér, reggelizőtányér vagy bögre – a kollekcióból, valamint pontok nélkül Clubcarddal fix, 2299 forintos áron érhető el a ragacsgyűjtő tornazsák. Emellett a Tescónál a Minecraft legók és gyerekruhák is jelentős kedvezménnyel szerezhetők be egészen augusztus végéig, illetve a készlet erejéig.

A Tesco számos egyéb módon is támogatja az iskolakezdést. Augusztus 12-től szeptember 5-ig hostessek segítenek eligazodni a szülőknek – akárcsak a tanító nénik – azzal kapcsolatban, hogy a különböző osztályokban tanulóknak milyen tanszerekre van szükségük. Ők országszerte 39 Tesco áruházban állnak rendelkezésre szinte az összes megyeszékhelyen, a nagyobb vidéki városokban, illetve Budapesten több hipermarketben. A vállalat továbbá jól tudja, hogy a tanévre való felkészülés általában nem merül ki a tanszerek beszerzésében, ezért augusztus 30-ig a clubcardosoknak 30 százalék kedvezményt kínál legalább 5000 forint összértékű F&F gyerekruha-vásárlás esetén.

A Tescónál 2115 kolléga nevel összesen 3037 iskolás korú gyereket, akik közül 673-an idén mennek első osztályba. A vállalatnál már hagyomány, hogy az ő szüleik szeptember 1-jére extra fizetett szabadnapot vehetnek igénybe, hogy el tudják kísérni a friss diákot élete egyik legfontosabb eseményére. Ezenfelül a 6 és 18 év közötti gyermekekről gondoskodó tescósok utalványt is kapnak az iskolakezdésre.

Lidl: az óvodásoktól az egyetemistákig mindenkire gondoltak

A Lidl Magyarország minden évben kiemelten készül az iskolakezdésre, ezért július 27-én indította el a több héten át tartó „Velünk gyerekjáték a sulikezdés" kampányát, hogy a szülők a napi bevásárlás közben kényelmesen egy helyről a megszokott minőségben és kedvező áron szerezzék be a tanév során használatos eszközöket, írószereket, iskolai felszereléseket, tolltartókat, táskákat. A kampány keretében közel 200-féle az oktatáshoz kapcsolódó termék érhető el, számos termékhez pedig a tavalyi árakon lehet hozzájutni. Mint azt lapunk megkeresésére elmondták, az áruházlánc célja ez esetben is, hogy megkönnyítse a tanévkezdést a magyar családok számára.

Tapasztalataink alapján a vásárlók leginkább a különféle írószereket, a széles füzetválasztékot, a tolltartókat és a csomagolástechnikai eszközöket keresik, de a szintén népszerű ergonómikus iskolatáskák, hátizsákok, uzsonnásdobozok, kulacsok, LCD írótábla és számos könyv is kikerül majd áruházaink polcaira. Akciós árpolitikánk részeként különös figyelmet fordítottunk arra, hogy minden esetben – így a tanévkezdéshez kapcsolódóan is - minőségi és kiváló ár-érték arányú termékeket biztosítsunk. Idén ráadásul számos termék, köztük színesceruzák, temperák, vonalzók, festékek, író- és rajzlapok, gyűrűs mappák, körzőszettek a tavalyi áron vásárolhatóak meg, ami nagy könnyebbséget jelenthet a magyar családoknak. Így a Lidl áruházaiban elérhető iskolai oktatással kapcsolatos termékekkel egy nagyobb célcsoportot kíván elérni a vállalat, így az óvodás, általános és középiskolás, de akár az egyetemi hallgatók is megtalálják a kínálatban a számukra szükséges termékeket

- válaszolták a Pénzcentrum megkeresésére, és azt is hozzátették, hogy a legnépszerűbbek az iskolatáska, a töltött tolltartó és a széles füzetválaszték. És akkor nézzük a konkrétabb árakat.

A prémium ergonomikus iskolatáska 7 777 forintért kapható, kb. 22 literes ergonomikus párnázású, légáteresztő hátrésszel és alátámasztó párnázással rendelkezik, a vállpántok egyénileg a testmérethez állíthatóak, mell és csípőrészen hevederrel van ellátva, mely a hát tehermentesítését szolgálja. Több helyen fényvisszaverő elemekkel ellátott, belül több fakkos tárolózseb található. Tolltartóból is többféle van a kínálatban 699-1999 forint közötti árazással. Az egyrekeszes, cipzáras henger tolltartó 699 forintba kerül, a tágas belső zsebbel rendelkező tolltartó, ahol a ceruzáknak beépített rendező is található, sőt a vonalzók számára is biztosít helyet 1999 forintért vásárolható meg.

Az iskolai füzetek közül a Lidlben az oktatásban elvárt, mindenfajta füzettípus megtalálható, különböző kategóriákban, az egyszerűbb kiviteltől, a prémium kategóriás, a fotóminőségű borítós füzetek és a design spirálfüzetek is elérhetőek az áruházakban. A 14-32 elsős vonalazású, 32 oldalas sima, vonalas és négyzetrácsos sulifüzet ára 55-99 Ft között alakul, míg a keményebb fedelű vonalas füzet ára 99 és 149 Ft között van.

Ezenfelül az iskolakezdéshez szükséges alaptermékek: írószerek, ragasztók, kiegészítők és ismeretterjesztő könyvek alkotják a szortiment részét. A kínálatban egyes termékek többdarabos készletben vagy teljes szettben vásárolhatók meg. Így például az 1 db papírcentit, 1 csomag számolópálcikát, 1 db iskolai órát, 1 db dobókockát, 1 db logikai készletet, 1 csomag számolókorongot, 1 db iskolai hőmérőt, 1 db kétoldalas tükröt és 1 csomag játékpénzt tartalmazó szercsomag ára 1499 forintba kerül. A Staedtler márkájú 5 darabos HB grafitceruza 699 forintba, a Nebulo márkájú kék-piros vastag postairon 299 forint/2 db, a Staedtler márkájú 12 db-os színes ceruzakészlet 699 forintba, az 5 db puha mintás radír 299 forintba, a 4 részes vonalzókészlet 699 forintba, a ceruzahegyező 699-2222 forintba kerül, míg utóbbi esetében egy Staedtler márkájú elektromos kivitelű duplahegyezőről van szó.

A Staedtler márkájú kisebb méretű lekerekített végű vagy hegyes olló 699 forintba kerül, a 24 színű vízfestékkészlet 999 Ft-ért, a Pritt stiftes ragasztó (3x20g / 5x10g) 899 forintért, a 10 db-os kéthegyű filctoll készlet 499 forintért vásárolható meg. Ecsetekből 13 részes érhető el a kínálatban, mely 599 forintért kapható. A 12 részes 200g-os natúr vagy színes kivitelű Nebulo márkájú gyurma 499 Ft-ba kerül.

Az 1 csomag 50 lapból álló írólap A5 méretben famentes kivitelben 111 Ft-ba kerül. Az A4-es famentes rajzlap, mely 10 db-os csomagolásban vásárolható meg, 111 Ft-ba kerül csomagonként. A kínálatban elérhető az öntapadós teljes felületén tapadó füzet- és könyvborító, mely védi a könyvet és füzetet, a vásárlók nagyon szeretik. Két méretben érhető el, áruk 499 forint és 799 Ft/10 db között alakul.

Megkeresésünkre a Lidl azt viszont kiemelte, hogy a B-s grafit ceruza, a vastag fekete filc, az ecsettál és az A3-as famentes rajzlap az áruházak polcain nem érhetőek el. Zárásként hozzátették azt is, hogy az elkövetkező hetekben azonban érdemes figyelemmel követni a Lidl akciós újságjait, nemcsak az író- és rajzeszközök, füzetek és iskolai kiegészítők érhetők el, hanem hétről-hétre újabb és újabb termékekkel bővül az iskolakezdés termékkínálata, például a tanszerek mellett íróasztallal, uzsonnaszettekkel és ivópalackok széles választékával, divatos és minőségi gyermekruházattal, vagy kimondottan az egyetemistáknak szánt háztartási eszközökkel, textiltermékekkel találkozhatnak a vásárlók szuper árakon.

Spar: kuponakcióval törnék le az inflációt

A szeptemberi iskolakezdés költségei jelentősen megterhelik a szülők pénztárcáját, ezért a Spar már a nyár közepétől széles áruválasztékkal és akciókkal készül az iskolaszezonra - közölte a Pénzcentrum megkeresésére az áruházlánc. "A hazai Interspar hipermarketek minden igényt kielégítő választékkal, több mint 1200-féle, az iskolához, tanuláshoz, sportoláshoz kapcsolódó árucikkel várják a vásárlókat. A Spar szupermarketekben is rendelkezésre állnak az alapvető írószerek, füzetek, rajzlapok, írólapok, s egyéb iskolaszerek, köztük vízfestékek, temperák, mappák, tolltartók. Akik pedigaz online vásárlási módot választják, a Spar Online shopban is megrendelhetik a szükséges tanszereket" - írták.

Hozzátették, hogy a vásárlók mind szélesebb köre keresi a környezettudatos technológiákkal, vagy újrahasznosított alapanyagokból készült termékeket, már az iskolai felszerelések beszerzésekor is. "A Spar tanszerkínálatában ezért egyre több környezettudatos termék elérhető, elsősorban az íróeszközök között, és a műanyag-csomagolást is mind többször váltja ki a jóval környezetkímélőbb papír" - hívták fel a figyelmet. Ami viszont az árérzékeny szülőknek talán a legfontosabb, hogy

az áruházlánc választékában az inflációs környezetre tekintettel hangsúlyos szerepet kapnak az olcsóbb, de minőségi termékek, írószerek, hátizsákok, iskolatáskák.

Mint írták, utóbbiak esetében, a termékválaszték kialakítása során különös figyelmet fordítottak arra, hogy azok megfeleljenek az alapvető ergonómiai elvárásoknak, kíméljék a gerincet, a hátizmokat, és így könnyebbé tegyék a gyerekek számára a napi iskolába járást. Újdonságként kapható lesz egy olyan ergonomikus írássegítő is, amellyel a kisdiákok a ceruza helyes fogását, tartását sajátíthatják el. Természetesen a Spar is számos akcióval igyekszik még kedvezőbbé tenni a vásárlást, és ez a tanszerekre is vonatkozik. A 20 százalékos kuponakciót például úgy időzítik, hogy az megkönnyítse az iskolaszezonra való bevásárlást is.

Hamarosan becsengetnek, segíts nekünk Te is!

Habár még bőven tombol a nyári szünet, aki iskolás korú gyereket nevel, az egészen biztosan elkezdett már legalább fejben készülni a következő tanévre. Két nagy kérdése lebeg most a szülők előtt: lesz-e tanár, aki tanítani fogja a gyerekeket, illetve a még továbbra is magas inflációs környezetben vajon mennyivel kell többet fizetni idén a tanszerekért? Töltsd ki a Pénzcentrum nagy iskolakezdési felmérését!