Hatalmas változás élesedik ebben az ALDI boltban a nyáron: ennek rengetegen örülhetnek

A boltlánc évek óta elkötelezett támogatója, partnere a közösségi sporteseményeknek, fesztiváloknak. Az idei évben is számos sportrendezvényen és meghatározó magyar fesztiválokon találkozhatnak a résztvevők az áruházlánc kínálatával, saját márkás termékeivel, amelyekkel a vállalat hozzájárul a pénztárcabarát kikapcsolódáshoz.

Az ALDI immár hét éve debütált a Sziget Fesztiválon: kifejezetten a fesztiválozókra szabott pop-up boltjával települt ki Európa egyik legnagyobb zenei eseményére, amelyben élelmiszerekkel, friss zöldség-gyümölcs kínálattal, helyben sült pékáruval várta a résztvevőket. Az üzletben a megszokott alacsony bolti árakon vásárolhattak be a fesztivál látogatói. A fesztiválbolt mellett felállított grillteraszon a boltlánc szakácsai kérésre ingyenesen készre is sütötték az üzletben vásárolt termékeket. 2017-ben már a VOLT Fesztiválon és a Balaton Soundon is megjelent az üzletlánc kínálata, továbbá a 17. FINA Világbajnokság két helyszínén is találkozhattak szurkolók az áruházlánc ideiglenes üzleteivel. A Gyerekszigeten a családok játékos formában ismerkedhettek meg az üzletek felépítésével, a futballrajongókat pedig 2021-ben, a labdarúgó-Európa-bajnokság során az Akvárium Klubnál kialakított szurkolói zónában a boltlánc foodtruckja fogadta.

A cég idén is kiveszi a részét a magyar fesztiválszezonból. Június 16. és 18. között a Gyerekszigeten várja a családokat, június 28. és július 1. között a Balaton Soundon, augusztus 9-től 15-ig pedig a Szigeten jelenik meg választékával. A zenei eseményeken az ALDI Grill Zónában a húsos BBQ fogások, marinádozott húsok, saslikok, grillkolbászok mellett grillezett sajtokat és vegán menüt is fogyaszthatnak a látogatók.

A Szigeten az áruházlánc idén ismét pop-up bolttal jelenik meg, amely 500 négyzetméteres alapterületével a korábbi évek Sziget-üzleteihez képest mintegy 30%-kal nagyobb lesz. A nagyobb üzlet kényelmesebbé és gyorsabbá teszi a bevásárlást a Szigeten, egyszerre sokkal több vásárló tartózkodhat majd benn, így megnő az áruház áteresztőképessége, és csökken a várható várakozási idő a csúcsidőszakban. Az fesztiváláruházban továbbra is bolti árakon lehet majd hozzájutni a mintegy 300 food és non-food termékből álló kínálathoz. Az pop-up bolton belüli látványpékségben frissen sül majd 18 féle pékáru és a boltlánc többi üzletéhez hasonlóan itt is új, önzáró ajtókkal felszerelt, a higiénikus vásárlást támogató bútorzat várja a vásárlókat.

A tervek szerint a cég idén már augusztus 9-én délben kinyitja az üzletét egy nyolcórás tesztnapra.