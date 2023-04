Horror áron mérik a húsvéti menüt a magyar top-éttermek: ennyiért rendelhetsz ünnepi ebédet

Nyakunkon a húsvét: a hazai üzleteket elárasztották a friss termékek, no meg a vásárlók. Aki idén kihagyná a konyhai robotolást, az természetesen úgy mint karácsonykor, húsvétkor is rendelhet ételt otthonába készételt. Megnéztük, ilyen árakra kell számítanunk elviteles ünnepi menü vásárlásakor.

Már most kezdetét veheti a roham a boltokba, hiszen nyakunkon a húsvét és mindenki javában írja a listát, mit is kell bevásárolnia az ünnepre. Persze minden ünnepi hozzávaló lényegesen drágább, mint egy évvel ezelőtt - ahogy arról a Pénzcentrum hónapról hónapra be is számol. Aki szívesen megúszná a tülekedést, a sütést-főzést, az hasonlóan a karácsonyi időszakhoz, húsvétkor is rendelhet elviteles ételt. Körbenéztünk, mennyibe kerülnek idén a fogások.

ÉS Bisztró

Klasszikus magyar és osztrák fogásokkal várják vasárnap a családokat, a Húsvéti ebéd ára 21 800 forint/fő, gyerekeknek 4-12 év között: 10 900 forint, 4 év alatt ingyenes, de a számla végösszegéhez 13% szervízdíjat számolnak fel. Az ebéd ára korlátozás nélkül tartalmazza: Nordaq szűrt víz, üdítő, csapolt sör, ház borai (habzóbor, fehér, rosé, vörös) 12 és 15 óra között.

Hideg Előételek

Kacsa terrine

Fűszersaláta cukorborsóval, gránátalmával

Antipasti

Nyúl rillette

Házi pácolt kecsege

Burrata, színes koktélparadicsom

Nemzetközi sajtválaszték

Sonka Kocsi

Kenyérben sült sonka, házi főtt sonka, tojás, retek, újhagyma, hegyes zöld erős paprika, torma, gyümölcsmustár, medvehagymás pogácsa

Főételek

Fogasfilé kapros rákraguval

Tanyasi csirke, koktélparadicsom salsa

Citromos mascarponés ravioli vajtükörrel

Grill zöldség

Vajas burgonya

Sáfrányos cukorborsós rizottó

Desszertek

Karamellás Madártej

Tojáslikőr mousse málnával

Répatorta

Tiramisu

Pekándiós-juharszirupos tart

Royal Chocolate szelet

Tonkababos Crème Brulée

Aranygaluska vaníliaszósszal

Friss szezonális gyümölcsök

Hidegtálkirály

Ilyenkor sokan nagy lakomák helyett inkább csak hidegtálat esznek, azzal kínálják a vendégeket. Persze, azt is sokkal egyzserűbb megrengelni: 6 személyre 37 ezer és 95 900 ezer forint közötti összeggel számoljunk. Előbbi vegetáriánus, utóbbi pedig libamájas.

Pasarét Bisztró

Pasarét kultikus buszvégállomásában működő bisztróból is rendelhetünk húsvéti elviteles fogásokat:

Kaszinótojás, sonka, francia saláta, torma: 3990 forint

Kacsamáj pástétom, körte chutney, mini kalács: 6490 forint

Bárányragu leves 3490 forint

Báránysült, rozmaringos sült zöldségek: 6990 forint

húsvéti fonott kalács, fél kiló: 1680 forint

Stand 25

A stand húsvéti kínálatát a webshopon keresztül lehet megvásárolni. A 2 fős hideg tál tartalmaz főtt és szárított sonkát, egészben sült fasírtot, kacsamáj terrine-t, körözöttet, francia salátát, medvehagymás sajtkrémet, töltött tojást, ecetes tormát, tavaszi friss zöldségeket: hónapos retket újhagymát fürtös paradicsomot, hegyes erős paprikát. Az ára 27 900 forint. A házi vajas kalács 300 grammos és 3500 forintba kerül.

Náncsi néni

Húsvéti ajánlatuk elvitelre: