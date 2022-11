Jövőre még brutálisabb év jöhet az élelmiszerpiacon: meddig tart a drágulás Magyarországon?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Abban, hogy Magyarországon közösségi szinten is magas az élelmiszerinfláció, az aszály, a gyenge forint, az elszálló energiaárak, a pandémia és a háború mezőgazdasági árakat emelő hatása, valamint az extraprofit adók, és az ársapka is szerepet játszik. Az igen nehéz 2022-es évet egy még nehezebb fogja követni az élelmiszerpiacon – számolt be a Forbes.hu.

Az elmúlt évek során drasztikusan megváltozott hazánk élelmezési helyzete: a pandémia alatt az ellátási láncok szakadozása okozott súlyos problémát, miközben a hiánytól való félelem egyre inkább nőtt, amivel párhuzamosan az árak is emelkedtek. Ehhez pedig további árnövelő tényezők is csatlakoztak, mint a háború, az aszály és az energiaválság, hogy csak párat említsünk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A nagy kérdés, hogy ez az élelmiszerek felértékelődését, vagy csak felárazódását jelenti. A válságok sajátja, hogy felerősíti a trendeket. Így erősödik a kényszer-tudatosodás, ami nem csak az élelmiszerpazarlás csökkenésével, hanem átgondolt fogyasztási szerkezettel is jár a fogyasztóknál, és hatékonysági fejlesztéseket generál az agráriumban – mondta el Fórián Zoltán, az Erste Agrár Kompetencia Központ vezető agrárszakértője. Az árstopos termékek iráni kereslet miatt az állatok többi részét is megnövekedett mennyiségben lehet eladi a beszállítóknak, sokszor aránytalanul drágán. Emiatt pedig egyre jobban nyílik a beszerzási árolló, és a szakértő szerint el fogunk jutni arra a pontra, hogy az import olcsóbb lesz, mint a helyi beszerzés.

