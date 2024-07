Máris indulhat a pálinkaszüret? Tarolt a hőség a magyar gyümölcsösökben: sok-sok barack mehet pocsékba

A jó ideje tartó hőség miatt több helyen elindult a szezonális gyümölcsök kényszerérése, amely alaposan feladja a leckét a termelőknek, akik igyekeznek az optimális időpontot megtalálni a szüretre. Nem segít ilyenkor az időnként túl erős UV-sugárzás sem, amely napégéses foltokat okoz a gyümölcsökön - írja az Agrárszektor. A magyar kajszi és őszibarack szüretnek is rosszat tett a hőség: bár mennyiségre megfelelő lehet a terméshozam, kisebbek a gyümölcsök, rosszabb a minőség.

A meggyszezonnak már vége van, ennek érése még megúszta a hőséget, viszont például a baracknál a gyümölcsméretekben máris érezteti a hatását a hőhullám és a mára rendszeresen jelentkező erős UV-sugárzás is. A tavaszi és nyár eleji esőzés sem tett jót a gyümölcsállományoknak.

"A kajszi esetében az idei közepes szezonnak számított, jobb, mint a tavalyi, de jóval rosszabb, mint a tavalyelőtti. Az őszibarack esetében kiegyensúlyozott szezonról, normális termésről beszélhetünk, szerencsére kevésbé érintették az őszibarackot a fagykárok" - mondta el az Agrárszektornak Apáti Ferenc. A FruitVeB, Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke ugyanakkor hozzátette: az őszibarack esetében a gyümölcsméretek egy kategóriával kisebbek.

A szakértő a lapnak arról is beszészlt, hogy az idei, szokatlanul enyhe tavasz miatt minden gyümölcsfajra igaz, hogy hozzávetőleg három héttel előrébb tart a szezon, mint ahogy szokásosan alakulna. Ilyen esetekben a szürettel kapcsolatban felmerülnek problémák, egyre nehezebb időzíteni.

Így hat a hőség a gyümölcsökre

Amikor ilyen meleg van, akkor a gyümölcsök méretnövekedése szinte megáll, hiszen a növény energiái a túlélésre mennek el. Az érési folyamatok eközben felgyorsulnak, de az nem egy rendes, normális lefolyású átalakulás, hanem egyfajta kényszerérés. Így nem alakulnak ki a megfelelő zamatanyagok, a megfelelő cukortartalom. Apáti Ferenc szerint ráadásul akárhogy öntözünk, legfeljebb enyhíteni tudjuk a növény problémáit, de abszolút megszüntetni nem vagyunk képesek.

A hőség mellett a néha szokatlanul erős UV-sugárzás is kifejezetten nagy problémát okoz a gyümölcsösökben, hiszen ez is komoly stresszhatást jelent a növényeknek és magának a termésnek is. A sugárzás következtében megég a gyümölcs felülete, világosbarnás foltok keletkeznek rajta, az pedig innentől kezdve legfeljebb ipari gyümölcs lehet. További probléma az is, hogy ilyenkor már sok idő nincs: az égett gyümölcs egy bizonyos idő után gyakorlatilag rothadni kezd, amely már totális kárt jelenthet, hiszen az ilyen gyümölcsöt már ipari célokra sem lehet hasznosítani. A napégés egyre komolyabb problémát jelent, ráadásul minden gyümölcsfajt érint - írta a lap.