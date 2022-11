Ilyen nincs! Még Angliában is olcsóbb a magyar Tolle felezett trappista sajtja, mint itthon

A hazai gyártású, 700 grammos kiszerelésű Tolle trappistához 400-500 forinttal olcsóbban juthatnak hozzá az angolok és a kint élő magyarok, mint az itthoni vásárlók. Elképesztően elszabadult az élelmiszerek ára itthon, átlagosan már 40 százalékkal többet fizetünk értük, leggyorsabban a tojás, a kenyér és a sajt drágul.

Egy londoni magyar bolt, a Paprika Store Facebook oldalán jelent meg egy poszt, mely bizonyítja, hogy az eredeti magyar trappista sajt, a 700 grammos Tolle már valamivel olcsóbb Budapesttől 1700 kilométerre.

Míg a brit fővárosban 8,99 font, azaz 4138 forint mai árfolyamon számolva, addig itthon, a Tesco webshopjában 4579 forint, míg a Sparban 4490 forint.

Aki most a fejéhez kapott, hogy a trappista sajt kilója hogy lehet 6500 forint, annak felhívjuk a figyelmét, hogy a száguldó infláció képzeletbeli dobogóján hónapok óta ott vannak a tejtermékek, köztük a trappista is, amelynek 74,4 százalékkal emelkedett az ára egyetlen év alatt. Ennek nyilván köze van ahhoz, hogy a 2,8%-os UHT tej február óta ársapkás, így az ezen keletkező veszteségeket a vajon, a sajton, a túrón és a tejfölön szedik be a termelők és a kereskedők. Persze nem csak a tejtermékek, de a tojás és a kenyér ára is az egekben van, éppen ezért újabb két alapélelmiszerre hirdetett árstopot a kormány tegnap.

Nem csak Magyarországot, az egész világot sújtja az infláció, igaz, kevés helyen éri el a 40 százalékot a drágulásuk. Mint ahogy azzal már több cikkben is foglalkoztunk itt a Pénzcentrum oldalán, sok országban olcsóbb az élet, ha a bevásárlást nézzük: még a svájci Lidl-ben is olcsóbb a tojás, mint a magyar diszkontokban. De megnéztük az árakat Németországban, Ausztriában és Angliában is, és ugyanezt tapasztaltuk.

Tojás, kenyér, tejtermék

Tegnap tette közzé a KSH az októberi inflációs adatokat a KSH, melyből kiderült, a fogyasztói árak átlagosan 21,1%-kal meghaladták az egy évvel korábbit. Az elmúlt egy évben a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább. Az élelmiszerek ára 40,0%-kal emelkedett, ezen belül leginkább a tojás (87,9%), a kenyér (81,4%), a tejtermékek (75,4%), a sajt (74,7%), a vaj és vajkrém (71,6%), a száraztészta (58,6%), a margarin (58,0%), a péksütemények (54,7%) és az édesipari lisztesáru (53,4%) drágult.