További drágulást jósolnak a gazdák szerint: ilyen hús- és tojásárakat hoz a kiszámíthatatlanság

Drágulni fog a hús, a tejtermék és a tojás, mert a gazdák csak így tudnak lépést tartani a saját költségeik folyamatos romlásával.

Kiszámíthatatlanul és folyamatosan emelkednek a magyar gazdák költségei, így nemelképzelhetetlen, hogy hamarsoan már száz forintba kerülő tojással is találkozunk a magyarországi üzletekben - ezt mondták a megkérdezett gazdálkodók a Telex kérdéseire. Egyikük elmondta, hogy folyamatosan drágul minden, ami a gazdaság napi működéséhez szükséges, így már most is elkerülhetetlen, hogy árat emeljenek, és a drágulás most megállíthatatlannak látszik.

Szinte minden további feldolgozóipari önköltségelem – a logisztika, a vegyszer, a munkaruha, a szennyvízköltség stb. – kiszámíthatatlanul és folyamatosan emelkedik

- mondta a lapnak Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója. Hozzáfűzte, hogy bár a nemzetközi sajtóban az utóbbi hetekben többször is a gabonaárak enyhe esésére számítottak, itthon egyáltalán nem várható a takarmányárak csökkenése, épp ellenkezőleg: az árak további emelkedésével számolnak mind a gazdák,mind a felvásárlók.