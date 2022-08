Így játsszák ki az élelmesek a csúcsdrágulást: ez a 15 trükk minden bevásárlásnál működik

2022-ben brutálisan elszálltak a termékek árai Magyarországon. A drágulás az egyik legnagyobb mértékben az élelmiszerket érintette. A zöldségek, gyümölcsök és a csomagolt élelmiszer ára is sok esetben 20-50 százalékos emelkedésen ment keresztül csupán egyetlen év alatt. Épp ezért a korábbinál jóval fontosabb most, hogy rákészüljünk a nagyobb bevásárlásinkra, számos tipp és trükk létezik ugyanis, amiket megfogadva rengeteg pénzt spórolhatunk, akár anélkül is, hogy más üzletet kéene felkeresnünk. A komolyabb bevásárlásokhoz elengedhetetlen eszközöktől a termékek polcon elfoglalt pozíciójának fontosságáig számos dologról lerántja most a leplet a Pénzcentrum ezekről ezekről készült top 15-ös listája.

Júniusban az éves infláció 11,7 százalékos volt, ami az árak havi szinten 1,5 százalékos növekedését jelenti. Hazánkban ráadásul a rekordmértékű szárazság újabb nyomást helyezhet az élelmiszerpiacra. Az elélemiszerárak persze már az előző hónapokban is az általános drágulást jócskánt túlszárnyaló mértékben önvekedtek.

Júniusban az élelmiszerek ára 22,1%-kal emelkedett, számos termék esetében azonban a drágulás mértéke jócskán túlszárnyalta ezt. 2021 júniusa és 2022 júniusa között a 200-250 grammos tejes margarin ára lőtt ki a leginkább Magyarországon. A termék átlagosan nem kevesebb mint 70 (!) százalékkal kerül többe idén nyáron, mint tavaly. Ez azt jelenti, hogy míg tavaly 313 forintot kellett fizetni egy darabért, addig most 533-at kell. Szintén súlyosan, 60% fölött drágult átlagosan a falburkoló csempe négyzetmétere és a rétesliszt is. A Pénzcentrum a múlt hónapban készített összeállítást a 10 csúcsdráguló termékből, amik mindegyikének ára 50 százalékot is meghaladó mértékben emelkedett.

A helyzet pedig az elemzői konszenzus szerint nem hogy rendeződni látszani, de az árak emelkedésének mértéke belátható időn belül csak gyorsulni fog. A júliusi számok megismerésére már csak egy napot kell várnunk, de vélhetően a 13 százalékot is meghaladja majd a drágulás. Halász Ágnes, az UniCredit Bank vezető elemzőjének ma publikált nyilatkozata szerint pedig augusztusban csaknem a duplájára gyorsulhat majd a drágulás havi üteme, amitől az alacsony bázissal párosulva az éves árindex 17 százalék közelébe emelkedhet.

Egy ilyen helyzetben pedig nyilván mindenki próbálja megfogni a forintjait, ahol csak tudja. A Pénzcentrum most utánajárt a boltok ravasz megoldásainak és annak, milyen trükkökkel tudunk rengeteget spórolni a nagybevásárláson,

1. Nézzük meg mi van akcióban

Kézenfekvőnek tűnhet, de a vásárlás előtt mindig érdemes lehet átböngészni az egyes élelmiszerboltok akciót. A Pénzcentrumon is hétről hétre megjelennek a legnagyobb magyarországi boltok aktuális akciós újságjai, amiket lapozgatva bárki könnyedén összeállíthatja a heti bevásárló listáját, ezzel is sokat spórolva a vásárláson.

2. Írjunk listát és tartsuk is magunkat hozzá

A tudomány is számos esetben igazolta már, hogy mennyire fontos a bevásárlólista megléte. Többek között egy a Journal of Consumer Behaviourban 2020-ban megjelent felmérés és az amerikai Marketingtudományi Intézet egy korábbi kutatása is igazolta, hogy mennyivel költséghatékonyabb lehet egy tervezett bevásárlás egy ad hoc jellegűnél. Utóbbi eredményei szerint azok a vásárlók, akik csak egy tervezetlen "gyors bevásárlásra" indulnak átlag 54 százalékkal több pénzt költenek, mint amennyit induláskor terveznek.

3. Figyeljük a kuponokat és a hűségprogramokat

A DIMSZ – Adatvezérelt Marketing Szövetség felmérése alapján a magyar lakosság 80 százaléka vesz részt hűség- és kedvezményprogramokban, átlagosan egyidejűleg 3 programban. Az ilyen lehetőségek népszerűsége pedig nem véletlen. Számos hazai élelmiszerüzlet nyújt ugyanis vonzó kedvezményeket hűségkártyásainak (például a Tesco) és van ahol már okosapplikációs kuponokkal is komoly kedvezményekre tehetünk szert. (Ilyen például a Lidl Plus). Bevásárlás előtt érdemes tehát átgondolni, hogy az általunk meglátogatni kívánt üzletben élhetünk-e ilyen kedvezményekkel.

4. Vigyünk magunkkal számológépet

A bevásárlólista mellett a tudatos bevásárló másik elengedhetetlen fegyvere a számológép. Hiába érezzük akár matematikusnak magunkat, mindig jó kapaszkodó a fejszámolás mellett egy digitális eszköz (legkézenfekvőbb módon az okostelefonunk) amin össze tudjuk adogatni az egyes tételek árait, így könnyebben számon tudjuk tartani, hogy egy adott termékkel benne maradunk-e az általunk elképzelt keretben.

5. Vásároljunk diszkontokban és nagyobb láncoknál

A nagyobb élelmiszerláncok jellemzően nem csak nagyobb választékot, de a kisebb, magánkézben lévő üzleteknél gyakran lényegesen alacsonyabb árat is tudnak kínálni. Ha tehát nem valamilyen kevés helyen forgalmazott, vagy nagyon specifikus termékre vadászunk, hanem csak a heti bevásárlást szeretnénk elintézni, célszerűbb lehet az előbbi típusú üzleteket választanunk.

6. Ismerjük meg az árakat

A hónapról-hónapra tapasztalható drágulás mellett ez nyilván nehezebb feladat ,de hasznos általános tanács, hogy járjunk utána az olyan élelmiszerek árainak, amiket gyakran vásárolunk és tartsuk fejben, vagy akár vezessük is valahol azokat. Annyit mindenesetre a mostani, bizonytalan helyzetben is megtehetünk, hogy nem csak az általunk favorizált, hanem a konkurens üzletek árait is megnézzük, mielőtt bevásárolni indulnánk. A zöldségek és a gyümölcsök jelentős részénél például ez jellemzően a nagyobb láncoknál az akciós katalógusokból is kiderül.

7. Ne éhesen, impulzusból vásároljunk

Üres gyomorral vásárolni nem csak a közérzetünknek, de a pénztárcánknak is kellemetlen lehet. Nyilván különösen igaz ez, ha élelmiszereket vásárolunk. Sok dolgot megkívánhat ilyenkor a szemünk, amire nem is feltétlenül van szükségünk, vagy egy héttel később egy akcióban akár jóval olcsóbban juthatnánk hozzájuk. Érdemes tehát inkább jóllakottan elindulni a nagybevásárlásra.

8. Válasszunk érett, szezonális zöldséget, gyümölcsöt

A szezonzöldségek- és gyümölcsök jellemzően jóval olcsóbbak, mint a szezonon kívüliek, ráadásul értelemszerűen még frissebbek is. De hasonlóan fontos, hogy nem érdemes éretlen gyümölcsöt, vagy zöldséget sem választani, arra alapozva, hogy majd otthon utóérik, ugyanis az ilyen áruk is gyakran végzik a kukában, mikor előbb megromlanak, mint "beérnének".

9. Ne féljünk a mirelittől és konzervtől

Ha mégis szezonon kívüli zöldséget, gyümölcsöt kívánnánk, egy olcsóbb és praktikusabb megoldás lehet a mirelit, vagy konzerv változatot választani ezekből. A közhiedelemmel ellentétben ezek a legtöbb esetben ezek ugyanolyan táplálóak és gyakran nem is kevésbé vitamindúsak, mint friss társaik.

10. Mérjük fel jól a polcokat

Az üzletláncok régi trükkje, hogy a legdrágább termékeket középre teszik. Érdemes tehát a boltok alsó és felső polcait végigvizslatni. A saját márkás és az olcsóbb márkás cuccokat ugyanis általában a vásárlók szemeitől (és kezeitől) távolabb találni.

11. Nézzük meg a lejárati dátumot

Bármelyik üzletben futhatunk bele a lejárati dátumhoz viszonylag közel járó termékekbe, ezért érdemes mindig megnézni ezt és olyan árut választani, aminek szavatossága elég tartós ahhoz, hogy biztosan ne romoljon ránk. Ezzel is megúszhatjuk a felesleges költést.

12. Vegyünk csökkentett árú termékeket

A legtöbb magyar diszkontban minden vásárlásnál belefuthatunk a híres "sárga matricás" csökkent minőségű, vagy rövid lejáratú termékekbe. Lehet szó horpadt dobozú müzliről, vagy egy fürt már enyhén barnuló banánról, ezek az élelmiszerek a legtöbb esetben még simán felhasználhatóak. Egy kicsit már fonnyadtabb zöldség például levesbe még simán jó lehet, az érettebb banánból pedig kitűnő turmixot készíthetünk, vagy belekerülhet akár süteménybe is. Ha tehát a kedvezmény tükrözi a minőségcsökkenés mértékét, adott célokra érdemesebb lehet ilyen alapanyagot beszereznünk a teljes árú helyett.

13. Válasszunk no-name, vagy saját márkás terméket

Az agyonreklámozott, nagyobb brandeknek a minőségüktől függetlenül megvan az a komoly hátrányuk, hogy árazásukba be kell építeniük a marketing költségét is. A kevésbé ismert márkák, vagy az áruházak saját termékportfóliója esetén ezzel a faktorral kevésbé kell számolni, így ezeket a -gyakran minőségükben az előbb említettek szintjét simán elérő, vagy akár túlszárnyaló termékeket általában az üzletek sokkal kedvezőbb áron tudják kínálni. Érdemes például a tésztákból, a gabonapelyhekből, vagy a mirelit termékekből kipróbálni az ilyen opciókat is, mert gyakran alig van különbség a drágább és az olcsóbb áru között.

14. Figyeljük meg a kiszerelést

Érdemes a csomagolt termékeknek mindig a kilóárát nézni, így akár utánaszámolás nélkül is láthatjuk, hogy arányosan melyik opcióhoz mennyire kedvező áron jutunk. A magyarországi üzletekben jellemzően az egységár mellett a kilóárát is megtaláljuk az áruk alatti cetli alján kisbetűvel. Számos gyártó emel az évek alatt úgy árat, vagy próbálja úgy olcsóbbnak beállítani termékeit a konkurensekénél, hogy egy máshol fél kilós tételből 400, vagy 350 grammos kiszerelést dob a piacra, a kilóárral azonban bármikor pontosan összehasonlíthatjuk a polcon található összes terméket.

15. Termesszünk otthon

Mivel az infláció és a zöldségek drágulása nem mutat csökkenő tendenciát, ezért érdemes megfontolni, hogy nem éri-e meg jobban, ha magunk termesztjük Ha adott a lehetőség, ezt egyes zöldségek, gyümölcsök esetében akár kert nélkül is megtehetjük. A paradicsom, az uborka vagy a paprika például egy napos erkélyen is igen jól elvan. A Pénzcentrum korábban egy kertészmérnök tanácsai alapján ki is számolta, mennyibe kerül magunknak megtermelni az utóbbi kettő zöldséget. Akkor arra jutottunk, érdemes hosszú távra terveznünk a zöldségekkel: ugyan az első évben még valószínű nem lesz nyereséges az otthoni paprika vagy uborka nevelése, de a második évben már nem kell cserépre költenünk, sőt, a vetőmagból is elég lehet a következő tavaszra. Ha viszont figyelembe vesszük, milyen ütemben drágulnak a zöldségek, akkor nagyon is érdemes hosszú távon otthon termelni, hiszen így folyamatosan nőni fog az az összeg, amit így megspórolhatunk.