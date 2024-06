Indulhat a roham a sulikezdési támogatásokért: ez nem aprópénz, itt máris lehet igényelni

Már igényelhetők iskolakezdési támogatások a 2024/25-ös tanévkezdéshez - írja az Eduline. Az iskolakezdés gyakran akkora kiadást jelenthet, hogy a szülők már nyár elejétől erre spórolnak. Az önkormányzatok is igyekeznek megkönnyíteni a családok helyzetét: jellemzően egy néhány ezer forintos összeggel vagy utalvánnyal járulnak hozzá a kiadásokhoz.

Az iskolakezdés nagy kiadást jelenthet, így azt számos önkormányzat támogatja kisebb-nagyobb összegekkel, és a szeptemberi családi pótlék is hamarabb, már augusztus közepén megérkezik - írja a lap. Iskolakezdési támogatást általában június közepétől szeptember közepéig van lehetőség igényelni a rászorulóknak, jellemzően 5-10 ezer forintos, de önkormányzatonként eltérő összegre vagy utalványra lehet számítani. Számos budapesti és vidéki önkormányzat már nyilvánosságra is hozta, milyen feltételekkel és mekkora összegre lehetnek jogosultak a családok.

Budapest

Budapest XIII. kerületének önkormányzatához június 15. és szeptember 15. között lehet benyújtani a kérelmet a gyerekenként összesen 10 ezer forint értékű, két darab 5000 forintos utalványra, amiket a kijelölt kerületi üzletekben vásárolhatnak le.

Budapest III. kerületében, Óbudán az általános iskolások 10 ezer, a középiskolások 15 ezer,

a felsőoktatásban tanulók pedig 17 ezer forint összegű beiskolázási támogatásban részesülhetnek a nappali tagozatos, 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő diákok.

A IV. kerületben augusztus 1. és szeptember 30. között igényelhetnek egy egyszeri 15 ezer forintos összeget a 6. életévüket betöltött általános iskolást, a 18. évnél fiatalabb közép- vagy szakiskolást, és a 23. életévét még be nem töltött, önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozatos felsőoktatásban tanulót nevelő családok.

Az igénylés feltételeinek érdemes az önkormányzatok honlapján utánanézni, vagy a hivatalokban érdeklődni.

Budapest mellett néhány vidéki önkormányzat is elkezdte nyilvánosságra hozni az iskolakezdési támogatás feltételeit. Szegeden például szeptember 15-ig igényelhetnek beiskolázási támogatást a szülők. Ez az összeg a vidéki városban gyerekenként 20 ezer forint.

Vagy például a Hajdú-Bihar vármegyei Derecskén pedig az önkormányzat egy 10 ezer forint értékű utalvánnyal járul hozzá az 1-8. osztályos diákok iskolakezdéséhez. A beiskolázási támogatás formanyomtatványon igényelhető 2024. június 1. és 2024. július 31. között.

A nyár folyamán várhatóan számos további önkormányzat fogja nyilvánosságra hozni a kisebb-nagyobb összegű beiskolázási támogatások igénylésének részleteit, éppen ezért a nyári szünidő alatt is érdemes figyelni a honlapjaikat! Iskolakezdési támogatást számos esetben a munkáltatók is adnak, ezért érdemes náluk is érdeklődni ennek elérhetőségéről és részleteiről.