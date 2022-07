Így vehetsz a piaci ár harmadáért gyümölcsöt, zöldséget a befőzéshez

Durva infláció tarol a magyar boltokban, és nem is látni a végét. Nem csak az alapélelmiszerek ára szaladt el, de a friss gyümölcs, és zöldség is egy vagyonba kerül. Az élelmes magyarok pedig bármit megtennének, csak kicsit spórolhassanak, így egyre többen nyúlnának vissza nagyanyáink trükkjeihez, és spajzolnának be télire.

Egyre durvább árakkal találja szembe magát a magyar vásárló a boltokban. Szinte nincs olyan élelmiszer, ami ne drágult volna meg, és ez a jelenség nem fog egyhamar enyhülni. Éppen ezért egyre többen szeretnének a télre már most bespajzolni, és ha lehet, okosan megoldani a zöldség-gyümölcs bevitelt. A nyári szezon remek lehetőség arra, hogy befőttet tegyünk el, lekvárt főzzünk, ami a cukor miatt szintén problémás, de még így is lényegesen spórolhatunk, mintha ezeket a termékeket a boltban vásárolnánk meg.

Az inflációs adatok alapján 2021 június és 2022 június között a 10 legjobban dráguló termék átlagára legalább 50 százalékkal emelkedett. A KSH legfrissebb statisztikái szerint 11,7 százalékkal nőttek átlagosan az árak 2021 júniusa és 2022 júniusa között Magyarországon. A két évtizede nem látott drágulás leginkább az élelmiszereket és a tartós fogyasztási cikkek árát érinti, köztük a zöldségeket és gyümölcsöket is.

Ráadásul a folyamatos drágulás még kitart egy ideig. A Magyar Bankholding makrogazdasági elemzéséből ugyanis kiderül, hogy a következő hónapokban az átárazások, a forintgyengülés, az adóemelések, valamint az átlagosnál nagyobb fogyasztók energiaszámláinak növekedése miatt idén 11,7 százalékra emelkedhet, jövő évben pedig 7,6 százalékra csökkenhet az infláció.

Az infláció a következő hónapokban jelentős mértékben emelkedhet tovább, elsősorban az átárazások, a forintgyengülés, a fogyasztást terhelő adóemelések, valamint az átlagosnál nagyobb fogyasztók energiaszámláinak növekedése révén, ami az árkorlátozó intézkedések nélkül elérhetné a 18-20 százalékot is. A vártnál jóval szélesebb körű, és meredekebb áremelkedések hatására az idei inflációs várakozásunkat 11,7 százalékra, a jövő évit pedig 7,6 százalékra emeljük, de az infláció ennél magasabb is lehet, amit a globális alapanyag-, nyersanyag-, alkatrészhiány, a nemzetközi szállítási árak elszállása és a globális energiaválság okoz

– tette hozzá Suppan Gergely. A tavaly kezdődő magas infláció a zöldségek és gyümölcsök árában mutatkozott meg igazán erősen: a paradicsom például 24%-kal lett drágább tavaly óta, de a krumpli és az uborka is több mint ötödével kerül többe, mint egy évvel ezelőtt. Sajnos a közeljövőben nem várható, hogy csökkenjen az alapélelmiszerek magas inflációja, ugyanis ezt nem csak a hazai drágulás okozza, hanem olyan más tényezők is, mint az Ukrajnában zajló háború, a magas üzemanyagárak vagy a szárazság. A 15 éve nem látott magyarországi drágulás pedig jelentősen rontják a konzervipar kilátásait is. A Magyar Hűtő-és Konzervipari Szövetség tagjai az infláció, az energiaárak emelkedése, a csomagolóanyag-ellátás akadozása mellett a bizonytalan alapanyag-ellátást tekintik a legnagyobb kihívásnak.

Így készülnek a télre az élelmes magyarok

Nem csoda hát, hogy ilyen körülmények között egyre több magyar kapna a pénze után, és vásárlás helyett inkább maga gondoskodna a tartós élelmiszerekről, és tenne el télire zöldséget, gyümölcsöt. Azonban a befőzésnél, lekvárfőzésnél ami problémát okozhat a gyümölcsárakon túl az maga a cukor beszerzése.

Magyarországon 2022. február elsejétől él az úgynevezett élelmiszerár-stop. Az infláció ellen küzdelem részeként a kormány 6 alapvető élelmiszernek fagyasztatta be az árát, többek között a kristálycukorét is, ami elengedhetetlen a befőzéshez. Az árstop első köre májusig tartott volna, ezt hosszabbították meg április végén júliusig. Kevesebb szó esik ugyanakkor arról, hogy az árstop intézménye nem csak azt jelenti, hogy a szóban forgó termékek árát a tavaly októberi árszinten kell adni, de tartalmaz egy komoly készletezési kötelezettséget is. Az árstopos termékekből ugyanolyan készletet kell tartaniuk a boltoknak, mint tartottak októberben, azonban egyre több helyről hallani, főleg kisebb vidéki településekről, hogy a boltjaikban időszakosan nem kapni lisztet, cukrot vagy napraforgó olajat. Az árstoppal érintett termékek hiánya nem rendszerszintű, de valóban előfordulhat egyes esetekben, hogy adott áruház nem rendelkezik a megfelelő készletekkel.

Egyre többen, egyre több helyről számoltak be a Pénzcentrumnak arról, hogy, volt, aki csak a 3-4. boltban talált magának árut, de kisebb településekről kaptunk olyan beszámolókat is, hogy a településhatárt átlépve, csak más falvakban találtak cukrot a vásárlók. A probléma azonban a fővárosban, sőt megyeszékhelyeken is megfigyelhető, ahol, ha van is cukor, gyorsan elkapkodják, ezért könnyen előfordulhat az, hogy ha valaki éppen cukrot vásárolna, már csak üres polcokat talál. Az árstop alatt az üzletek azt tapasztalják, hogy az utóbbi hónapokban többszörös az érdeklődés az árstoppal érintetett termékek iránt, főleg, hogy miközben rengeteg élelmiszer évtizedek óta nem látott mértékben drágul, a hat kiválasztott terméknek tavaly október óta be van fagyasztva az ára. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkárának elmondása alapján jelenleg igencsak sajátos állapotok uralkodnak mind a világban, mind a kiskereskedelemben, emiatt pedig a főtitkár szerint könnyen előfordulhat, hogy 1-1 cikkelemből átmeneti hiány alakul ki. Ugyanakkor kiemelte, nincs tudomása arról, hogy bármilyen termékből országos hiány lenne jelenleg. Azt azonban a főtitkár elismerte, a vásárlóknak érdemes a jövőben is arra készülniük, hogy 1-1 termék esetében kialakulhatnak átmeneti hiányok.

Ennek ellenére a folyamatos áremelkedés és bolti hiány mellett mégiscsak érdemesebb otthon neki kezdeni a befőzéshez, hiszen az eltett élelmiszerekkel sprólhatunk is. A magyarok különösen szeretik a meggy befőttet, a barackot, szilvát, de ezekből szívesen főzünk akár lekvárt is. A késő nyár, ősz kedvence pedig a birsalma, amiből készülhet befőtt, sajt de még pálinka is.

A befőzéshez sok gyümölcsre van szükségünk, amit nem érdemes a bevásárlóközpontokba beszerezni, hiszen nem egy kiló gyümölccsel vágnánk bele a kamra feltöltésével. Magyarországon népszerűek a Szedd Magad akciók, ahol akár harmadával olcsóbban is hozzájuthatnak friss gyümölcshöz a résztvevők. Már javában érik a meggy, kezdődik a kajsziszezon is, de ma már szinte bármilyen zöldségből, gyümölcsből találhatunk ilyen akciót. Korábban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti és beszállítóipari osztályának elnöke kiemelte, hogy aki nagy mennyiséget szeretne vásárolni, befőzni, érdemes a Szedd magad! akciókat keresnie, így ugyanis jóval olcsóbb a gyümölcs.

A gyümölcsök esetében szembetűnő különbség van a bolti ár, és a termelői árak között, ahol a bolti árral szemben szinte fele annyiba kerül, ha a gyümölcsöt mi magunk szedjük le egy gazdaságban. A magyarok által kedvelt kajszibarack esetében például a fogyasztói piacokon az Agrárgazdasági Kutató Intézet piaci árinformációs rendszerének legfrissebb adatai szerint még a vidéki piacokon is 900 és 1100 forint között mozog a barack ára, ezzel ellentétben a Szedd magad akcióban már akár 600 forintért hozzájuthatunk a gyümölcsökhöz.

Nem csak a barack esetében érdemes alternatív helyről beszerezni a gyümölcsöt. A piacozás, termelőtől vásárlás egyébként is aranykorát éli nálunk, már akár alternatív oldalakon is rábukkanhatunk közösségi kertekhez kapcsolódó projektekhez. A Brancs közösségi finanszírozási oldalon is akadnak olyan vállalkozások, amelyek kertészetből, termelőtől szállítanák a gyümölcsöt-zöldséget a vásárlónak. Ez többek között azért is jó, mert nem mindenki szeretne azzal vesződni, hogy egy napot rászánjon csak a gyümölcsszedésre. A Birsbirtok erre kínál megoldást, ugyanis 19 000 forintért egy fát bérelhetünk a birtokon, amit ők gondoznak, leszedik a gyümölcsöt, ami esetenként akár 50 kilogramm is lehet, ezt elhozzák a megrendelőnek, így nekünk már tényleg csak a feldolgozásra kell készülnünk.

A birsalma egyébként nagy kedvence a magyaroknak, hiszen a gyümölcsöt több módon is felhasználhatjuk. Készülhet belőle lekvár, birsalmasajt, pálinka de kompót vagy éppen pálinka is. Érdemes előre gondolkodni ennek beszerzésén, hiszen az őszi piac egyik legizgalmasabb portékája ez a fanyar ízű gyümölcs, aminek fontos tulajdonsága, hogy a legtöbb gyümölccsel ellentétben nyersen nem is igazán fogyasztható.

Amennyiben pedig nincs a kertünkben egy jól termő birsalmafa, októberben a piacon is beszerezhetjük ezt, de ekkor kezdődik igazán a szezonja, így valószínűleg az ára is az egekben lesz. A tavalyi árak alapján a vidéki fogyasztói piacokon a birsalma ára akár a 600-700 forintos árat is elérte kilogrammonként, idén pedig már van olyan online piactér, ahol akár 900 forintot is elkérnek egy kiló gyümölcsért.Ezért is érdemesebb alternatív módon beszerezni a gyümölcsöt, így egy kiló gyümölcs ára 380 forintba jönne ki.