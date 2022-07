Mi folyik itt? Idén akár 75%-kal is többet költünk ezekre a termékekre

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A nyári szezonban jellemzően 2-6 ezer forintot költenek a magyar családok strandjátékokra, a legtöbben vízipisztolyt, úszógumit és strandlabdát vásárolnak egy friss kutatás alapján. Az átlagos áruházi kosár 7750 Ft, míg online 11000 Ft értékű ebben az időszakban, amikor az éves forgalom 20%-a realizálódik. Egyre többen ruháznak be egy otthoni medencére, ugyanakkor 10-ből 8 kisgyerekes család nyaralást is tervez, jellemzően inkább belföldi úticéllal. Minden második gyerek táborba is megy, a sport-, a 4-5 napos napközis és az alkotótáborok a legnépszerűbbek.

A kisgyermekes családok 2-6 ezer forintot költenek strandjátékra egy vásárlás során, a legtöbben a jó idő beköszöntével egy új vízipisztolyt, egy úszógumit vagy egy strandlabdát választanak a Regio Játék aktuális felmérése alapján. A vízi játékok mellett egyre több kosárba kerül egy medence is, évről-évre egyre nagyobb méretben. Ezzel nemcsak az egyre dráguló strandbelépők árát spórolják meg a szülők, de egy bármikor használható kinti programot is biztosítanak a kicsiknek és nagyoknak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A nyárra szánt szabadtéri játékok (pl. biciklik, hinta, homokozó) beszerzése jellemzően májusban indul, a strandcikkvásárlás pedig az első nagy meleg beköszöntével kezdődik, idén ez a június 4. hetére esett. A tavaly nyári értékesítéshez képest ebben az évben már most 35%-os növekedést tapasztalunk online, illetve 75%-os növekedést áruházi vásárlás esetén, előbbi 11.000 forint, míg utóbbi 7.750 forint átlagos kosártértéket jelöl. Eddigi ismereteink alapján nyáron a teljes éves forgalmunk 20%-a valósul meg, de a szezonális termékekre - főleg a webáruházban - egyre nagyobb a kereslet, ezért idén még szélesebb kínálatot és nagyobb árukészletet biztosítunk a legmelegebb hónapokra – mondta el Gyaraki Dávid, a vállalat marketingvezetője. A felmérés szerint a gyerekek kedvenc nyári programjai a strandolás (72%), a játszóterezés (69%) és a kirándulás (47%). A legnépszerűbb játékaink összhangban vannak az eredményekkel, ugyanis a különböző - csővázas, felfújható vagy a babáknak való - medencék és strandfelszerelések a legkelendőbbek, ugyanakkor sokan gondolnak az árnyékban vagy otthon töltött időre is például egy LEGO készlettel, Rubik kockával vagy diavetítővel - részletezte a nyári játéktrendeket Gyaraki Dávid. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 6 százalékos THM-el, és havi 106 085 forintos törlesztővel fel lehet venni a Raiffeisen Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,42% a THM; a K&H Banknál 6,43%; az Erste Banknál 6,67%, a MagNet Banknál pedig 6,8%; míg az UniCredit Banknál 6,9%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A kisgyerekes családok többnyire belföldön nyaralnak A megkérdezett családok 80%-a tervez idén nyaralást, közülük 20% megy külföldre, jellemzően Horvátország, Olaszország vagy Törökország felé veszik az irányt. Belföldön viszont 10-ből 6-an indulnak útnak, a legtöbben Balaton-parti, zalakarosi vagy hajdúszoboszlói úticéllal. A kiruccanás elmaradhatatlan kellékei a strandjátékok (57%), az alvós plüssök (38%) és a homokozójátékok (33%), az utazás idejét pedig egy mesével (32%) vagy szóbeli játékkal, például szólánccal, barkochbával (23%) dobják fel a családok. Minden második gyermek táborozik idén A nyári gyermekfelügyeletben a nagyszülők segítenek a legtöbbet, azonban sok család a táborozás lehetőségével is él, a felmérés alapján minden második 3 és 14 év közötti gyerek szerezhet idén tábori élményeket, akiknek 40%-a egy, 35%-a pedig két táborban is részt vehet. „Válaszadóink körében a sport-, a 4-5 napos napközis és az alkotótáborok a legnépszerűbbek, melyekre átlagosan 20-40 ezer forintot szánnak a magyar családok” – fejtette ki a marketingvezető. A táborválasztás során a biztonság és a változatos programkínálat a legfontosabb, illetve természetesen az, hogy a fiatal hova szeretne menni.

TOP5 játék a nyári szezonban áruházi vásárlás esetén: LEGO Technic Land Rover Defender Családi medence LEGO BOOST Kreatív robotok Rubik kocka Diafilm vetítő filmmel, katalógussal TOP5 játék a nyári szezonban online vásárlás esetén: Csővázas medence Felfújható családi medence Kastély ugrálóvár labdahálóval Bébimedence árnyékolóval Textil úszómellény



