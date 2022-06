Zakatol a lángosinfláció: itt már 3000 forintba kerül a magyarok kedvenc stradkajája

Lángosinflációs jelentéseink legújabb részében egy közel 3 ezer forintos lángosról számolunk be, melyet ugyan nem a Balaton parton, hanem a főváros egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságának tövében árulnak, de erre az árra már tényleg nehéz mit mondani.

A nyári hónapokban hagyományosan az egyik legfontosabb téma a lángos ára: mi is számos alkalommal foglalkoztunk azzal, hogy mennyiért tudjuk beszerezni a magyarok kedvenc strandkajáját.

Legutóbb azokat a helyeket gyűjtöttük össze a Balaton környékén, ahol még 1000 forint alatt hozzájuthatunk egy sima lángoshoz. Mint kiderült, akad ilyen hely szép számmal: ebben a cikkben egy térképet is találsz, ahol leellenőrizheted, hova érdemes betérni a tó környékén.

Ám nem mindenhol ilyen szerencsések az éhes nyaralók, vannak olyan büfék is, igaz a fővárosban, ahol közel 3 ezer forintot is elkérnek, egy extrákkal jól megpakolt csemegéért. Egy olvasónk küldte ezeket a képeket, melyeket a Normafán, a Libegőnél lévő büfében lőtt:

Lángosár az egekben

Lángosinfláció, egyre többet hallani ezt a kifejezést, hiszen jól reprezentálja, milyen árak várnak a turistákra idén nyáron a strandokon, vagy a népszerű nevezetességek tövében. Itt a Pénzcentrumon is foglalkoztunk már többször a témával, legutóbb például egy siófoki büfé tulajdonosát idéztük, aki szerint annyival drágábbak az alapanyagok, hogy minimum 15 százalékot kellett emelniük. Korábban pedig írtunk arról is, hogy az idei nyáron ezer forint alatt egy sima lángost aligha lehet majd megúszni. A kérdéssel részletesen is foglalkoztunk a Cashtag legutóbbi részében.