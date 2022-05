Kiderült a nagy tejtitok: ez van valójában a méregdrága növényi italokban, rengetegen isszák

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egyre nagyobb számban fogynak Magyarországon is a tejhelyettesítők, növényi termékek: csak tavaly majdnem negyedével nőtt ezeknek a termékeknek a forgalma. Bár ebben az esetben is felmerül sokakban a tudatosabb vásárlás, akik eddig is megnézték az összetevők listáját, azok most sem tesznek másként: nemrég azonban kiderült, hogy olyan összetevőket is tartalmaznak, amelyről ritkábban hallunk, plusz nem is mindig tudjuk, van-e valamilyen egészségügyi hatása. Megnéztük az összetevőket és élettani hatásait, és kiderül, hogy egészséges-e ezek fogyasztása.

A nyugati trendeknek megfelelően Magyarországon is egyre népszerűbbek az úgynevezett alternatív vagy növényi tejek, mint a klasszikus tejek alternatívái. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a NielsenIQ legfrissebb adatai alapján 2021-ben 22 százalékkal emelkedett a növényi alapú termékek közül a sajt, a hűtött desszert és puding, a jégkrém, tej, tejszín, tejszínhab és joghurt helyettesítésére használt élelmiszerek forgalma Magyarországon. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ehhez nagyon hasonló tendenciát mutatott a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 2020. év végi piackutatása is: ebből az derült ki, hogy a felnőtt magyar lakosság 97%-a fogyaszt tejet és/vagy tejterméket, 28%-a pedig növényi alapú termékeket. Igaz, utóbbi kutatás rámutatott arra is, hogy csupán a felnőtt magyarok 3 százaléka az, aki teljesen elzárkózik a hagyományos tejek, tejtermékek fogyasztásától. Az adatok tükrében tehát egyértelműnek tűnik, a növényi alapú termékeket a fogyasztók nem a tejet/tejtermékeket kiváltó, azokat teljesen helyettesítő kategóriaként kezelik, sokkal inkább úgy tekintenek rájuk, mint a tej/tejtermékek mellett fogyasztható plusz termékekre. Ahogy azonban egyre többen fogyasztják ezeket a termékeket, úgy egyre több és több márka jelenik meg a boltok polcain. Ezt pedig a Pénzcentrumnak nyilatkozó kiskereskedelmi szereplők is alátámasztották: a Tesco, a Lidl, a Spar, az Aldi és a Penny Market is azt nyilatkozta korábban lapunknak, egyértelműen, évről-évre emelkedik a kereslet e termékek iránt. Igen ám, de míg a tej nem áll semmi másból mint majd 90 százalékban vízből, illetve kb. 10 százalékban olyan szárazanyagokból, mint tejzsír, tejfehérje, tejcukor, vitaminok és ásványi anyagok, addig például a nővényi tejekben a víz mellett elég sok adalékanyag is helyet kaphat. Ezek közül pedig sokan nem lehetnek tisztában azzal, hogy az egyes összetevők, úgy mint a guargumi vagy a karragén károsak-e. A Pénzcentrumon éppen ezért most annak jártunk utána, hogy a növényi alapú (tej)italok általános, kevéssé ismert összetevői milyen hatással lehetnek az ember szervezetére. Guargumi Ahhoz, hogy a mandulatejek természetes ízét biztosítsák, a gyártók gyakran élnek a guargumi egy fajtája, valamint a karragén használatával. A guargumi egy a pillangósvirágúak családjába tartozó összetevő, leyet a guarbabból nyernek ki. A termést a napon szárítják, majd a magvakat kiverik a hüvelyből és ledarálják. Ezután a guardarát 20-80 °C-on áztatják, extrudálják,ezután még nedves állapotban malomban finomra őrlik. A hasonló teljhelyettesítőknél sűrítő, stabilizáló és emulgeáló hatást ad a termékne, ezért gyakran használják a növényi italok előállításánal, valamint ízesítésben is. Fogyasztásának biztonságáról sokáig megoszlottak a vélemények, de a kísérletek és a kutatások mára bebizonyították, hogy nemcsak veszélytelen, egyenesen hasznos is: többek között betegségeket is segít megelőzni, például csökkenti a Crohn-betegség kialakulásának veszélyét. A salak- vagy méreganyagokat is segít tisztítani, mivel laxatav hatása is van - persze egyszerre sokat nem szabad fogyasztani belőle. Mi az a karragén? Ez az összetevő egy vörös tengeri hínárból előállított adalékanyag, amely a guargumihoz hasonló hatásai vannak, ezért használják őket mandulatejeknél. A dietetikusok szerint nem lehet egyértelműen bizonyítani, hogy hosszú távú egészségkárosító hatása lenne, bár hozzáteszik, hogy ennek a kutatása nehézkes, így a teljes igazság talán soha nem derül majd ki. A dietetikusok azonban arra is felhívják a figyelmet, hogy ezek az összetevők okozhatnak rövid távú mellékhatásokat: egyes esetekben okozhat gyulladást, gyormorfekélyt vagy más bélrendszeri problémákat. Nehezíti a helyzetet az is, hogy embereken nem végeznek vizsgálatokat, kizárólag állatokon, így diagnosztizálni sem lehet teljes biztonsággal. A felsorolt panaszok azonban csak a karragénre vonatkoznak, a guargumi vagy annak típusai esetében azok fogyasztása bizotnságosnak mondható - idézi a Huffington Post a megkérdezett dietetikusokat. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Természetes ízesítők Sokszor olvashatjuk az összetevők között a „természetes aroma” kifejezést, melyet az 1334/2008/EK uniós rendelet szabályoz. Ha egy aroma jellemzésére a „természetes” kifejezést alkalmazzák, az aroma-összetevőknek természetes eredetűeknek kell lenniük. Amennyiben az aromaforrás (pl. vanília) említésre kerül, az aroma-összetevők legalább 95%-ának a vanília növényből kell származnia, a fennmaradó legfeljebb 5% olyan anyag lehet, ami például frissebb, csípősebb, érettebb jelleget kölcsönöz az aromának vagy homogénebb állagúvá teszi - olvashatjuk a Nébih honlapján. Ennyibe kerül Most újra megnéztük a termékek árait, hogy mire kell számítani, hal valaki venne belőle. A legnagyobb áruházak közül mindnek van saját mandulaitala, és ezek általában olcsóbbak, mint a márkázott termékek általában. Általánosságban elmondható, hogy akár 300 forintért is vehetünk saját márkás italt, de ezt keresni kell. Ezen termékek ára is lehet azonban magas: van olyan bolt, ahol 800 forintot is kérnek érte, amely drágább, mint a "neves" márkáé. A legnépszerűbb márkák mandulaitalának ára változó, de nagy eltérések nincsenek: 600-900 forint között szerezhető be a hazai boltok kínálatából. Tippek a szakértőktől Összességében tehát a növényi italokkal nincsenek komoly problémák, de érdemes néhány tippet szem előtt tartani. "Sokan, akik növényi eredetű tejet vásárolnak, és nem allergiásak a normál tejre, azért veszik azt, mert azt gondolhatják, hogy egészségesebb tejet kapnak” - fogalmaz Shirlene Reid dietetikus, aki hozzáteszi, a rengeteg adalékanyag semmiképp sem biztos, hogy egészségesebb lenne, mint egy természetes tej. Éppen ezért szerinte fontos, hogy a vásárlók a növényi tejek minden összetevőjét a lehető legjobban ismerjék, és akkor elkerülhetők a kellemetlenségek. Azt is tanácsolják: válasszuk az egyszerű összetevőket tartalmazó termékeket. Ha fontos, hogy növényi alapú teje a lehető legegyszerűbb összetevőkből készüljön, és lehetősége is van hozzáférni ezekhez a termékekhez, akkor érdemes olyan márkákat vásárolnia, amelyekben csak két-három összetevő szerepel (például dió, mag vagy zab, plusz víz és tengeri só – mondja Maddie Pasquariello. Hozzáteszi azt is, hogy akkor sem kell aggódni, ha a mindössze néhány összetevőből álló ital nem elérhető, hiszen a gyártók csak olyan adalékanyagokat használhatnak termékeik elkészítéséhez, amiket az EU nagyon komolyan szabályoz.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK