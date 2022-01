Nagy vállalást jelentett be 2022-re a Kifli: így csábítanák magukhoz a vásárlókat

Az online kereskedő évértékelőjében mutatta be a főként élelmiszer házhozszállítással foglalkozó online bolt a vásárlók kedvenc termékét. 2019 decemberében indultak útjukra az első autók, összesen 10 darab. Mindössze 4000 terméket vittek házhoz, 40 dolgozó segítségével. Most, két évvel később, az elérhető termékek közel háromszorosával, több mint tízszeres mennyiségű autóval és négyszer annyi kollégával kezdi meg harmadik évét a legdinamikusabban fejlődő online kereskedő.

A Kifli.hu anyacége, a Rohlik Group nagyszabású közvélemény kutatást végzett, amelybe mind a négy országot (Magyarország, Csehország, Németország, Ausztria) bevonták, ahol jelen vannak, hogy felmérjék a vásárlók igényeit, és megfelelően reagáljanak rá, mint piacvezető online élelmiszer kereskedő. A 2021-es év tendenciáit és a 2022-es év prognózisát Klekner Péter ismertette a cég évértékelő találkozóján. Az ezidáig több mint 1,5 millió rendelést teljesítő online kereskedőnél továbbra is öt érték mentén határozzák meg versenyelőnyeiket: legyen tökéletes a rendelés, mindig a vásárlónak adnak igazat, szupergyors ügyfélszolgálattal állnak rendelkezésre, kedves futárok szállítanak ki és apró ajándékokkal teszik még emelkedettebbé az élményt.

2021 év végére a növekedés a következő számokban mérhető: immáron 9000 négyzetméteres raktárral bírnak, 130.000 vásárlóval, akik közül naponta több mint 5000-en rendelnek is. Budapesten túl Velencén és a Balatonon is kiszállítanak, 200 autóval, 150 hazai termelő bevonásával. Impozáns a közel 14.000 termék, amely között 10% biotermék is megtalálható. Mindez előre vetíti a cég jövőbeni elvárásait:

275%-kal kívánja növelni vásárlóinak számát, azaz 127.000-ről 350.000-re, valamint bevételét 211%-kal emelné, azaz 36 milliárdról 76 milliárdra.

Mi várható 2022-ben?

A további európai terjeszkedésen felül a hazai Kifli.hu már a teljes Balatonon tervezi a kiszállítást, további raktárakkal erősítene és a zöldülő terveit sem hagyja alább: raktáranként 300 elektromos autóval bővíti flottáját. Ambícióikat a kollégák elégedettségének növelésével támogatnák, valamint a vásárlók felé folyamatosan innováló rendszerrel. Ennek része a bővülő termékpaletta, amely többfunkciós tulajdonságokat is magában hordoz. Egyszerre szupermarket, ahol a lakossági termékek széles variációja elérhető, egyúttal delikát üzlet és termelői piac, ahol a kistermelők egyedi portékáit is beszerezhetjük. Ezen felül pedig drogériaként, patikaként is remekelt az elmúlt években és dolgoznak azon, hogy ez továbbra is így legyen. Választékát nem csak új márkákkal bővíti, hanem a legkülönbözőbb étkezési igényekre is odafigyelve nyújt választási lehetőségeket.

No de melyik a legnépszerűbb termék? Természetesen a kifli!

