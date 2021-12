2022-ben igazi csődhullám jöhet a vendéglátásban: durva kisüzemi sörár-drágulás is várható

Nem volt egyszerű év 2021 a hazai kisüzemi sörfőzdéknek sem. Az élet viszont szabadabb volt idén, mint 2020-ban, tartottak fesztiválokat is, a vendéglátóhelyeken is többen szórakoztak idén, ez pedig a számokat is fölfelé húzta. Az igazi fekete leves azonban még csak most jöhet az ágazatban. Van olyan sörfőzde tulajdonos, aki szerint az igazi nagy vendéglátóhely-bezárások még csak most jönnek majd Budapesten, sok, kisebb ismeretségű főzde pedig szinte biztosan csődbe fog menni. Az idei évről, a jövő évi kilátásokról, és a hírhedt sörtörvényről beszélgettünk a Monyóval, a Szent Andrással, a HopToppal, és a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének, valamint a Fóti Kézműves Sörfőzde elnökével.

Idén két lépcsőben élesedett a „sörtörvényként” elhíresült jogszabály. Milyen változásokat hozott ez 2021-ben, meghozta-e a várva várt áttörést a kisüzemi sörök piacán?

Monyo (Prischetzky Botond): Nagy változást nem hozott az életünkbe, nem kezdtek el tolongani a bárok, hogy MONYO-t, vagy másmilyen kraft sört szeretnének forgalmazni, különben törvényt szegnének. Jelenleg is nagyjából amennyi ügyvéd annyi féle értelmezése van a jogszabálynak, szóval nem egyszerű a helyzet. Ellenben, ha mi proaktívan kerestünk meg ezzel a törvénnyel olyan helyeket és rendezvényeket, ahova eddig lehetetlen volt bejutni, ott néhány esetben tapasztaltunk biztató jeleket és valahol már előrehaladott tárgyalások folynak, szóval hosszú távon remélhetőleg profitálnak a kisüzemi sörfőzdék a dologból, de valószínűleg még nem hozta meg azt a szintű “áttörést”, amit sokan vártak tőle.

Szent András (Bukovinszky Béla, Bukovinszky László): Láthatóan a multik lassítják is a folyamatot a vendéglátósok folyamatos félreinformálásával, szándékosan növelve azok bizonytalanságát. Összességében tehát, sajnos kézzelfogható eredményt nem hozott még. A kifutása a GVH és más hatósági szereplők munkájától függ, de többek közt a választási eredményektől is, azaz bárki is lesz kormányon, kérdés, hogy ebbe az ügybe bele akar e állni, és ha igen melyik oldalon.

HopTop (Ali Rawech Szami): Azt vesszük észre, hogy sok vendéglátóhely nem is tud arról, hogy élesedett az úgynevezett sörtörvény. Sokaknak ugyanúgy megvannak a sörmultikkal a szerződéseik, amiket teljesíteni akarnak, és félnek, hogyha másféle söröket is árulnának, akkor ez nem sikerülne. De persze vannak olyanok is, akik bár tudnak a sörtörvényről, úgy vélekednek, hogy őket ne kényszerítse senki arra, hogy milyen sört tartsanak csapon vagy a hűtőszekrényben. Pozitív viszont az, hogy tudunk olyanokról is, akik már régóta akartak tartani kisüzemi söröket, és nekik így most kicsit könnyebb ezt megoldani. További problémának látom azt is, hogy sok helyen, ahol ki vannak helyezve például a multik sörcsapjai, ezekre tilos feltenni más sört, több sörcsap vagy sörhűtő viszont már nem fél a helyiségekben. Próbálkoztunk azzal, hogy saját sörcsapokat helyezzünk ki, de sok vendéglátós fél, hogy van egy tervük, vállalásuk, ami nem jönne össze így. Azt látni kell, hogy a multiktól ingen komoly árengedményeket kapnak a helyek.

Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete (Gyenge Zsolt): Változó eredménnyel élesedett eddig a sörtörvény idén, sok olyan probléma is van, amit mi sem láttunk előre. Sok vendéglátóhelyen például, ahol eleve kisebb például a csapolt sör mennyisége, nem is igen lehetne megoldani a 20 százalékos kisüzemi rátát. Megint máshol viszont, ahol lehetőség lenne erre, ott a vendéglátóhelyek keresztbe fekszenek a törvénynek. Az egyesület tagjaitól olyan információink vannak, hogy egyes helyek nem hajlandóak addig betartani az új törvényt, amíg azt nem ellenőrzi a hatóság. Amíg nincs büntetés, addig fölösleges lépniük, így vélekednek. Ennek ellenére vannak persze pozitív példák is, sok helyen bővítik a választékot kisüzemi sörökkel. 2022 lesz az első teljes év, amikor már éles a törvény, viszont én azt gondolom, ameddig nem tud a hatóság érvény szerezni a törvénynek, addig komoly változások nem lesznek.

Hiába a 2021-ben élesedett sörtörvény, a kisüzemi sörfőzdék egyelőre nem tapasztaltak nagy áttörést. Sok vendéglátóhelyet nem is érdekel a törvényi szabályozás addig, amíg a hatóság nem bírságol.

A tavalyi nehéz, lezárásokkal teli pandémiás év után mit hozott 2021? Hogyan alakultak a számok 2020, illetve 2019-hez képest? Maradt-e a webshop továbbra nagy húzóerő, esetleg csökkent vagy éppen tovább nőtt a szerepe?

Monyo: A 2021-es év a tavalyihoz hasonlóan szintén nagyon kemény volt. A harmadik és a negyedik hullám hatását továbbra is megérzi a vendéglátás és a turizmus, aminek igen nagy mértékben ki vannak téve a hazai főzdék. De mindezek ellenére a 2021-es év egy igazán nagy mérföldkő volt a MONYO Brewing életében. Idén nagyjából egy év tervezés és építkezés után végre elindult az új üzemünk a Gyömrői úton, ami Közép-Európa egyik legmodernebb sörüzeme jelenleg nagyjából évi 2.000.000 literes kapacitással. Nyáron elindult a saját, 1500 fős szabadtéri szórakozóhelyünk is a főzdénk kertjében, MONYO Land néven. Számos együttműködést (collab) valósítottunk meg ebben az évben is. Főztünk közösen sört például olyan neves főzdékkel, mint a Bevog, vagy az AKiA, de a Főzdeparkos barátainkkal közösen megalkotott pastry sour ale-re is nagyon büszkék vagyunk. Együttműködtünk (a teljesség igénye nélkül) a Foodpandával, a Roadster magazinnal, a Vida Borbirtokkal, a Racer Beans kávépörkölővel, az 1 Csepp Pálinkával és a Blind Chic. táskamárkával is. Bizakodásra ad okot, hogy idén már egy külföldi fesztiválra is újra ki tudtunk menni, illetve itthon is megrendezték többek közt a KRAFT Sörfesztivált a Dürer kertben.

A webshopunk mindig is nagy szerepet játszott a főzde életében, hiszen a saját csatornáinkon vagyunk a legerősebbek.A lezárások alatt, akik nem tudták a kedvenc söreiket egy hangulatos helyen elfogyasztani, azok az online térben oldottak meg ugyanezt, ez minden egyes lezárásnál, vagy Covid hullámnál szemmel láthatóan látszott. Folyamatosan figyeltük, elemeztük és fejlesztettük, így a feloldások után is tovább nőtt a szerepe.

Szent András: 2020-hoz képest literben 20% feletti, árbevételben 30% feletti növekedést sikerült elérni. Ez literben a 2019-es értékesítési számokhoz való visszatérést jelentette. A különböző értékesítési csatornákon nagyon eltérő tendenciákat tapasztaltunk, sok ügyfél bezárt, vagy erősen visszaesett, ezeket újakkal kellett pótolni. A webshopos értékesítés szerepe továbbra is komoly, a pandémia első hulláma óta nem csitul. Nehéz műfaj ez a sörfőzdék számára, különösen a logisztikai nehézségek miatt, de jó megoldások esetén hasznos értékesítési csatorna.

HopTop: Nehéz év az idei is, országosan elég nehéz nekünk a kiszállítás, úgyhogy a vendéglátó-szektorban Budapestre koncentrálódtunk, de itt meg borzasztó sok pub és kocsma zárt be. Azt mondhatom, most lehet csak igazán érezni és látni, hogy mennyien zártak be a pandémia óta. Ezért egyfelől valóban sokat koncentráltunk a webshopunkra, új termékeket hoztunk létre, illetve a kiskereskedelmi érdekeltségeinkre is nagy hangsúlyt fektettünk. Ezzel így sikerült is valamekkora növekedést elérnünk 2019-2020-hoz képest, de persze itt nem olyan magas a bázis, ennél jóval nagyobb mértékben kellene fejlődnünk. Az biztosan jó lett volna, ha a vendéglátóipar nem esik ki szinte teljesen.

Azt gondolom viszont, hogy a jövő év még keményebb lesz, még több szereplő fogja bedobni a törölközőt. Sokan például Budapesten biztosan építettek már a külföldiekre, de ők nem hiszem, hogy egyből tömegeivel jönnek majd vissza, azt gondolom itt még rengeteg hely be fog zárni.

Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete: Mivel az egyesület igen kis költségvetéssel működik, egzakt számaink nincsenek. Annyi érezhető volt, hogy kicsit jobb volt már az idei szezon, mint a tavalyi, kevesebb lezárás volt, a vendéglátóhelyekre is kezdett visszatérni az élet, megtartották pár fesztivált is. Viszont azt is látni, hogy egyre másra mennek tönkre a kisüzemi sörfőzdék, kiváltképp azok, ahol nincs tőketartalék, illetve nem áll több lábon a főzde. Az viszont biztos, hogy akinek már van kész és jól működő webshopja, az nagyon hasznos ezekben az időkben.

Bár a 2021-es év nehéz volt a kisüzemi sörfőzdéknek, azért az élet szabadabbá vált 2020-hoz képest, néhány fesztivált is megtartottak. Ezek pedig jót tettek a biznisznek, de a nehez még csak ezután jöhet...

Hogyan készültök az idei karácsonyi szezonra, mennyire fontos ez az időszak számotokra a teljes éves értékesítést figyelembe véve? Készültök valamilyen külön sörkülönlegességgel az idei ünnepekre?

Monyo: A karácsony és az ünnepek - ahogy a legtöbb iparágban valószínűleg - egy fontos része az éves tervezésnek és speciális termékek időzítésének. Egyre gyakoribb, hogy az emberek már a borok, vagy a párlatok mellett minőségi kraft söröket adnak ajándékba ilyenkor. Az idei karácsonyra szezonra több dologgal is készültünk. Végre elkészültek az új merch cuccaink, így már vagány MONYO pólót és pulóvert is lehet ajándékozni. Ráadásul a Blind Chic. kézműves táskagyártóval kollaborációban egy sörtartó biciklitáskát is kifejlesztettünk, amiben kényelmesen elfér három darab 0,33-as doboz a váz alatt, ráadásul hőtartós, így biztos hideg marad a sörünk egy túra alatt. Természetesen termék szinten is számos dolgot időzítettünk karácsonyhoz közel. Visszatért a téli szezonális sörünk, a Snowman Selfie (Red IPA), december közepén debütál egy specialty kávés porterünk, a Guetemala Ride, amit a Racer Beans budapesti kávépörkölővel együttműködésben készítettünk, de az igazán ünnepi tétel a 7. születésnapunkra készített Kings & Queens, amit a tokaji Holdvölggyel készítettünk közösen. Két évig érleltük aszús hordókban egy flamand vörös ale-t (13.7% vol.), amit ráadásul kézzel válogatott aszú szemeken pihentettünk, ami egy nagyon izgalmas sör-bor hibridet eredményezett. Ez is pont az ünnepek előtt jött ki a piacra. Természetesen különböző sörcsomagok, válogatások és díszdobozok is elérhetőek ilyenkor nem csak nálunk, hanem a partnereinknél is.

Szent András: A sörfőzdék számára a Karácsony kiemelt értékesítési időszak, hiszen sokan ajándékoznak is különleges söröket de a fogyasztás is megnő ilyenkor az késő őszi, tél végi időszakokhoz képest. 2014 óta futó kifejezetten karácsonyi meglepetés sörünk az Esthajnal sorozat, de számos más exkluzív megjelenésű sörrel is készülünk ilyenkor. Idén az évjáratos Black Rose sorozat debütál, de a korábbi hi-end sorozatunkat is 4 tagúra bővítettük már: Rettegett Iván (imperial stout), Houdini (barleywine), Templárius (rozs ale), Hildegard (búza duplabak).

HopTop: Idén kihoztunk egy teljesen közérthető, hat darabos alapsör-szortimentet, új dizájnnal. Ezek kaphatók most exkluzív karácsonyi csomagolásban. De persze sörkülönlegességekkel is készültünk, készítünk úgynevezett ice bock-ot, viaszos zárással, díszdobozba, de vannak poharas díszdobozos kiadásaink is. Azt látjuk, hogy a webshopon nagyon mennek a fahordós erjesztésű, különleges söreink.

Fóti Kézműves Sörfőzde (Gyenge Zsolt): Idén karácsonyra a Sánta Klausz fantázianévre hallgató világos bak sörrel jöttünk ki, ennek 8 százalékos az alkoholtartalma. Ennek a párja egy szilvás változat, ez Édes Álom névre hallgat. De egy elhúzódó jogvita után visszakerült a szortimentbe a Keserű Méz elnevezésű sörünk is, ez most kapható1 literes limitált kiadásban is. Ezek mellett vannak karácsonyi sörcsomagjaink, de henger alakú díszdobozaink is.

A kisüzemi sörfőzdék életében is meghatározó a karácsony. Az eladások ilyenkor megnőnek, a főzdék pedig rengeteg különleges sörrel készülnek az ünnepekre.

Mit vártok a 2022-es évtől, mik a kilátásai a magyar (craft)sörpiacnak?

Monyo: A 2022-es év egy kihívásokkal teli év lesz, amire rengeteg mindennel készülünk. A MONYO Brewing jövőre szintet lép és már nem csak söröket fogunk főzni, hanem egy teljesen új termékkategóriával bővül majd a portfóliónk. Úgy látjuk, hogy egyre nagyobb a verseny a piacon, nem csak idehaza, hanem külföldön is, így szerintünk az fog számítani melyik főzde mennyire találja meg az egyedi identitását és ahhoz milyen profi termékeket és brandinget fog társítani. A 2022-es év továbbra is valószínűleg egy nagyon pezsgő év lesz, ahol hetente rengeteg új sörrel fognak találkozni a fogyasztók egyre több helyen. A kraft sör folytatja a térhódítását, nálunk pedig megalakul a “Monyoverzum”.

Szent András: 2022-23-ban növekedést várunk magunk és a craft piac egésze számára is, mert a pandémia hatása csak lassan vonul ki a piacról, 2021-ben nem tűnt el és teljesen még 2022-ben sem fog. Folytatódik a már megkezdődött átrendeződés a válságot hatékonyabban és kevésbé hatékonyan kezelő szereplők között. Ezzel együtt is lesznek bezáró főzdék, mert túl sokan nyitottak főzdét az elmúlt 2-3 évben és az alacsony brand-ismertségű szereplők számára a jelenlegi piaci körülmények nem kedvezőek.

HopTop: Semmi jót, nagyon nagy áremelések jönnek majd, ezek ráadásul már folyamatosan a nyakunkban vannak. Minden alapanyag drágul gyakorlatilag, gondolni kell a növekvő bérekre, és olyan eszközök drasztikus drágulására is, mint például az üvegek, amikbe rakjuk a sört. Idén például volt olyan, hogy nem lehetett fémdobozokhoz hozzájutni, ilyen szerintem lesz jövőre is. Úgy vélem át fog rendeződni a piac, fel fognak értékelődni a vidéki helyek, ahol magyar vendégek vannak. Ezzel együtt viszont nagyobb lesz a kisüzemi főzdék között is a verseny, mert kevesebb vendéglátóhely marad talpon, emiatt árversenybe is belekerülhet a piac, ami nagyon sokba fog kerülni. Hiszen most pont, hogy fejleszteni kellene, de az meg elég komoly beruházásokat igényel. Ez utóbbiban viszont mi szerencsések vagyunk, tavaly ugyanis sok fejlesztést megléptünk, így jövőre sokkal hatékonyabban és stabilabb minőségben tudunk termelni.

Fóti Kézműves Sörfőzde: Őszintén nem tudom megmondani. Senki nincs aki meg tudná mondani, pontosan mi a fog történni. Áremelések biztosan lesznek, de még én magam sem tudom, hogy a saját főzdénkben ez mekkora legyen. Abban reménykedünk viszont, hogy 2022-ben már úrrá leszünk a pandémián, és nem lesznek további lezárások. Nem lesznek bezárva a helyek, újra lesznek fesztiválok.