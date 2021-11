Ide vezetett az élelmiszerek drágulása: kétszer meg kell gondolni, mit tesz a kosárba az ember

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Idén - a tavalyi magas árakhoz képest is – hónapról-hónapra gyorsuló ütemben drágultak az élelmiszerek.A takarményárak, üzemanyag, műtrágya drágulása és a gyenge forint is a termelőket sújtja - ezt érzik most a vásárlók. Viszont ahogy most állnak a dolgok, a drágulás nem fog megállni: sőt, az áremelkedés üteme még gyorsabb lehet év végéig.

Átlagos idén a búza minősége, de kisebb a betakarított mennyiség, mintegy 4 5 millió tonna - mondta a Népszavának Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) tiszteletbeli elnöke. Az átlagosan 8 millió tonnás kukoricatermés pedig idén várhatóan csak 6,5 millió tonna lesz. A gabonaárakat nagymértékben a magas kőolaj és földgázárak húzzák fölfelé. Drágult az üzemanyag, a szállítás, a műtrágya, ha egyáltalán van. A hazai termelőket azonban a gyenge forint is sújtja – tette hozzá Vancsura József. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A lapnak nyilatkozó sütőipari szakember szerint az energiaárak, a minimál és a garantált bérminimum 2022-ben esedékes emelése tovább nehezíti az ágazat helyzetét. A közepes méretű vállalkozásokat megtizedelheti a nem teljesen egyenlő feltételekkel folytatott verseny a nagy, bolthálózattal rendelkező multikkal szemben. Magasabbak lettek a baromfihús és az ebből készült készítmények árai is. Tavaly a Covid-19 járvány, illetve a madárinfluenza is nehezítette az ágazat szereplőinek életét. Muzsek András, a Magyar Pulykaszövetség új elnöke a szövetség éves konferenciáján elmondta, hogy csökkent a jövedelmezőség, és az ágazat, amely már egy évtizede amúgy is stagnál, válságos helyzetbe került. Nem drágul a sertéshús, egyelőre Az elmúlt fél évben drasztikusan csökkent az élő sertés felvásárlási ára az unióban és így hazánkban is - említette a lapnak Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke. Míg korábban az élő sertés kilója 550 forintot is kóstált, ma jó, ha 350-et kap érte a gazda. Eközben emelkedtek a termelési költségek, a bérek, és nemcsak a takarmány, de az energia is többe kerül – magyarázta Éder Tamás. Bár egyelőre nem drágul a sertéshús, nem tudni, meddig mehet ez még így.

