Csúcsdrágulás rengeti meg az őszt: ezek a termékek 30-35 százalékkal többe kerülnek, mint tavaly

Egyelőre jelét sem mutatja a drágulás mérséklődése Magyarországon. Sőt, most már ott tartunk, hogy például az üzemanyagok több mint harmadával kerülnek többe, mint tavaly ősszel. Ezen felül azonban a cigaretta, de még a bútorok ára is az egekben. Élelmiszerek közül pedig az étolaj, valamint a margarin az, amiért igen csak mélyre kell nyúlni a tárcában. Mutatjuk, melyik 10 termék ára nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt évben.

Ahogy azt már eddig is tudni lehetett, nem csillapodik az infláció Magyarországon. Sőt, a legfrissebb statisztikák szerint idén októberben átlagosan 6,5 százalékkal nőttek a fogyasztói árak a tavalyi év azonos hónapjához képest. Az inflációt leginkább az üzemanyagárak és a szeszesitalok, valamint a dohányáruk húzzák felfelé, de azért ezeken kívül is jócskán találni csúcsdráguló termékeket, igen, élelmiszereket is.

A Pénzcentrumon éppen ezért most annak jártunk utána, hogy a KSH hivatalos, majd 200 terméket és szolgáltatást tartalmazó listájából megnézzük, pontosan mely termékek vagy szolgáltatások ára nőtt sokkal nagyobb mértékben, mint az átlagos drágulás. Brutális belegondolni, de egy évvel ezelőtt a gázolajért több mint a harmadával kellett kevesebbet fizetni, de ugyanez igaz a napraforgó olajra (!) is…

Keserves durva árak ezek

Ha megnézzük a top 10 csúcsdráguló termék árváltozását, akkor láthatjuk, hogy az élen egyértelműen a gázolaj végzett, egy liter gázolaj ára ugyanis 35 százalékkal kerül többe most, mint amennyibe tavaly októberben került. A második legdurvább áremelkedést a napraforgóolaj produkálta, ennek literára egy év alatt átlagosan 33,8 százalékkal emelkedett, míg a dobogó harmadik fokára a 95-ös benzin állhatott fel, 365 nap leforgása alatt a literenkénti ár átlagosan 30,2 százalékkal emelkedett.

A top 5 dráguló közét befért még a szétnyitható konyhaasztal is, a maga 24,9 százalékos áremelkedésével, míg 5. helyre az átlagosan 22 százalékkal többe kerülő vérnyomásmérő került. Az étolaj mögött a második csúcsdráguló élelmiszer a kései burgonya lett, ez 21,7 százalékkal kerül többe idén ősszel, mint tavaly, míg a harmadik legdrágább élelmiszer a tejes margarin lett, ennek az átlagára is több mint 20 százalékkal emelkedett 1 év alatt.

A nők sem örülhetnek ruházatilag, a műbor női szandál ára ugyanis átlagosan 19,5 százalékkal emelkedett idénre, ezt pedig a 9-10. helyen egyaránt 1-1 cigarettamárka, a Multifilter és a Sopianae követte, 18,6 és 18,3 százalékos átlagos drágulással. Ezzel pedig ezeknek a cigiknek az átlagára ára már meg is haladta az 1 700 (!) forintot, de például a már fentebb említett konyhaasztal átlagára is majd 10 ezer forinttal emelkedett.

A női szandálok is átlagosan majd 1 500 forinttal drágábbak most, mint tavaly októberben voltak. Továbbá, ahogy látjuk, a cigaretták átlagára is több száz forinttal emelkedett. Az üzemanyagárak pedig lassan már a 200 forintos emelkedés felé haladnak.

Egy hónap alatt is nagyot változott a világ

Bár általánosságban nem ennyire látványos mértékben, de azért arányait tekintve egyetlen hónap alatt is bőven akadtak olyan termékek/szolgáltatások, amiknek az ára jócskán nagyobb mértékben nőtt, mint amennyi az átlagos áremelkedés mértéke volt. 2021 szeptemberéről októberre például a KSH mérése szerint az átlagos árnövekedés 1 hónap alatt 1,1 százalékos volt. Ehhez képest a gázolaj ára, majdnem 10-szer nagyobb mértékben, összességében 10,2 százalékkal drágult.

A második legjobban dráguló termék egy hónap alatt az olajtöltésű villamos radiátor volt, ennek az ára egy hónap alatt 9,3 százalékkal emelkedett, 19 370 forintról, 21 170-re. De az akácméznek is rendesen megkérik az árát. Októberre 8,8 százalékkal lett drágább a kilós átlagára, így 5 220 forintba került, míg szeptemberbe átlagosan csak 4 800 forintba.

A top 10 havi csúcsdráguló termék közé befért még a finomliszt és a rétesliszt is. Előbbi átlagosan 8, utóbbi 6,9 százalékkal került többe októberben, mint szeptemberben. Ezen felül még további 6 terméket találni a KSH listáján, amiknek az átlagára több mint 5 százalékkal emelkedett, ezek a következők: 95-ös benzin, folyékony szappan, női szandál, őrölt kávé és a dobozos jégrém.