Minden családnak fájni fog: durván zsebbenyúlós lesz az idei tanévkezdés

Lassan, de biztosan beköszönt a tanszervásárlási szezon. Ezúttal sem látni, mikor kell esetleg ismét átállni digitális oktatásra, ami miatt különféle technikai eszközök is elkellhetnek. A HelloVidék megnézte, mennyibe fájhat idén az iskolakezdés.

Nyakunkon a tanszervásárlás szezonja, itt az idő felkészülni és megvásárolni mindent, amire a gyerekeknek szüksége lesz: írószereket és iskolatáskát, hogy csak a legszükségesebbeket említsük.

Az iskolakezdés bizony erősen megterheli a magyar családok költségvetését. Különösen úgy, hogy ezúttal sem látni, mikor kell esetleg ismét átállni digitális oktatásra, ami miatt sok családi költségvetésbe most egy új számítógép vagy tablet árát is be kellett kalkulálni.

A HelloVidék körképéből kiderül, mennyibe kerülnek a legszükségesebb eszközök, amik nélkül nincs iskola szeptemberben!