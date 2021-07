Ész nélkül vették a tévéket a magyarok: az olimpia és az Eb is pörgette a piacot

A nyári időszakban általában felpörög a fogyasztás, és az idei szezon előtt az elemzők azt várták, hogy a vendéglátás újranyitása, a foci-Eb és az olimpia is javíthatja majd az értékesítési adatokat. A komolyabb sportesemények, mint az olimpia és a labdarúgó világ- vagy Európa-bajnokságok idején ugyanis hagyományosan megnő a kereslet néhány termékcsoport iránt. Ilyen a sör és a snack, valamint a sportszerek és a műszaki cikkek – utóbbiak közül is elsősorban a televízió. A világjárvány következtében bevezetett korlátozások és a megváltozó fogyasztói szokások miatt nyár elején még csak találgatni tudtak a kereskedők, milyen forgalomra számíthatnak.

Az elektronikai eszközök eladási adatai már 2020-ban, a kijárási korlátozások idején is jól alakultak. A kereskedők ezzel együtt 2021-ben is jelentős forgalomra számítottak. Az Euronics műszaki áruház adatai szerint a 2016-ban és 2018-ban – a legutóbbi Eb és Vb rendezésének évében – is jóval több televíziót adtak el, mint az előző években. 2016-ban 10929, 2017-ben 6733, 2018-ban, 14260, 2019-ben pedig 8741 darab készüléket adtak el összesen az áruház üzleteiben és weboldalán, a sportesemények évében tehát korábban érzékelhetően megnőtt a kereslet a műszaki cikkek iránt. Az eladási adatokból az online kereskedelem térnyerése is kirajzolódik.

2021-ben azonban az Eb hatásai a korábbi évekkel összehasonlítva visszafogottabban jelentkeztek az Euronics eladási adataiban. A világjárvány, illetve a korlátozások miatt 2020-ban sokan az otthoni szórakozásra rendezkedtek be, ezért már tavaly jelentősen megugrott a televíziók értékesítése, amely sok esetben jelentett előre hozott vásárlásokat. A moziélmény pótlásának szándéka a képernyőméreten is érződik – igaz, már évek óta növekszik a nagyobb méretű készülékek aránya. Ráadásul sokáig azt sem lehetett tudni, hogy 2020-ban megtartják-e az Eb-t (akár közönség nélkül), ezért sokan már akkor meccsnézésre készültek a tévé vásárlásakor.

Az idei adatokból az rajzolódik ki, hogy a Covid által befolyásolt gazdasági szempontok és a fogyasztói szokások átalakulása jóval erőteljesebben mutatkozik meg az eladási számokban, mint a nagy sportesemények hatása. „Bár a piac összességében inkább stagnáló teljesítést mutat az előző év azonos időszakához képest, az Euronics forgalma online és az áruházakban is növekedett” – mondta el Fazekas Bálint, az Euronics kereskedelmi ügyvezető igazgatója.

A 2018-as évhez képest 110 százalékkal több tévét adtunk el 2021 májusában, az EB felkészülési szakaszában; ugyanakkor a júniusban és júliusban, tehát az Eb heteiben a számok nem haladták meg a bázis időszak teljesítését. Úgy tűnik, a vásárlók már előre készültek az otthoni meccsnézésre.

A vezető elmondta, hogy a stagnáló online piac ellenére az Euronics eladási adatai összességében májusban és júniusban is kétszámjegyű növekedést produkáltak az előző évek azonos időszakához képest, és az áruházi értékesítés is bázis felett teljesített, miközben a boltokba betérő vásárlók száma elérte, bizonyos heteken meg is haladta a járvány előtti 2019-es látogatószámot.