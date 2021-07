Ingatlan birtokbaadási jegyzőkönyv minta 2021: A birtokbaadási jegyzőkönyv hány példányban kell?

A jegyzőkönyvek készítése és megőrzése bármilyen hivatalos ügyintézés keretében előkerülhet – éppen ezért fontos tudnunk, hogy mikor kell jegyzőkönyv, hol találkozhatunk a jegyzőkönyv készítéssel, illetve miért fontos egy jegyzőkönyv megléte. Hogyan készül a jegyzőkönyv, ki hozza létre?

Cikkünkben eláruljuk, melyek a fontos és aktuális tudnivalók egy ingatlan birtokbaadási jegyzőkönyv minta 2021 évére vonatkozó elkészítéséről: mit kell, hogy tartalmazzon egy ingatlan birtokbaadási jegyzőkönyv 2021, mi a birtokbaadási jegyzőkönyv tartalma? Meddig érdemes egy jegyzőkönyvet megőrizni, mi történik, ha nem készül birtokbaadási jegyzőkönyv?

Mi a jegyzőkönyv?

A jegyzőkönyv röviden egy feljegyzés valamilyen fontos eseményről. Jegyzőkönyvet több formában is készíthetünk: vázlatos jegyzőkönyv készül például egy bírósági tárgyaláson megtárgyaltakról vagy például a rendőrök is készíthetnek ilyen feljegyzéseket egy helyszínelés során, hogy a nyomok a későbbiekben ne vesszenek feledésbe. A vázlatos jegyzőkönyv mellett gyakran alkalmazzák a hivatalos jegyzőkönyv készítését is (ilyen a birtokbaadási jegyzőkönyv is), ami a felek személyes adatait és aláírását is tartalmazza.

A jegyzőkönyv lehet ezen felül még tejes feljegyzés is, például egy politikai eseményen elhangzottak teljes szóbeli átirata. A jegyzőkönyv lehet továbbá egy munkafolyamattal kapcsolatos adatgyűjtemény – például egy gyárban készült mérésekről vagy például építési jegyzőkönyv is. A lényeg, hogy a jegyzőkönyv bármilyen vitás esetben felhasználható, teljes bizonyítóerővel rendelkező okirat, amelyet a készítő, ebben az esetben a birtokba adó és a birtokba vevő ellát személyi adataival, aláírásával.

A birtokbaadási jegyzőkönyv

A birtokbaadási jegyzőkönyv a hivatalos jegyzőkönyvek egyik fajtája, lényege, hogy egy bizonyos esemény – konkrétan egy vagyontárgy birtokbaadása – körülményeit rögzítse. Egy birtokbaadási jegyzőkönyv elkészítése során a dokumentumban szerepel a birtokba adott dolog (sokszor ingatlan) állapota és a tény, hogy az átvevő fél minden körülményt ismer. Ha nem készül birtokbaadási jegyzőkönyv, könnyen kialakulhat konfliktus az adásvétel átmeneti fázisában érkező számlák kapcsán, vagy olyan műszaki tartalom kapcsán, amit a felek nem vettek észre, vagy nem rögzítettek.

Mit tartalmaz az ingatlan birtokbaadási jegyzőkönyv minta 2021?

Az Eladó (birtokba adó) fél adatai: név, anyja neve, születés helye és ideje, SZIG, lakcím.

A Vevő (birtokba vevő) fél adatai: név, anyja neve, születés helye és ideje, SZIG, lakcím.

Az adásvételi szerződés létrejöttének ténye és annak dátuma, mint a birtokbaadási jegyzőkönyv előzménye.

A birtokbaadás ténye: Az ingatlan átadás-átvétele megtörtént, meghatározott darab kulcs átadásával egyetemben.

A mérőóra-állások rögzítése a birtokbaadási jegyzőkönyv elkészítésének idejében (víz, gáz, villany stb.).

Egyéb kijelentések (például az ingatlan sértetlen állapotára, rendeltetésszerű használatára vonatkozólag).

Keltezés (mikor, hol).

Az Eladó és a Vevő aláírása.

A Tanúk adatai (név, lakcím) és aláírása.

A jegyzőkönyv készítése

Egy birtokbaadási jegyzőkönyv minta PDF formátumban bárhol beszerezhető, azonban – mivel egy nagyon egyszerű okiratról van szó – érdemes lehet saját magunknak elkészíteni, főleg, ha valamilyen okból kifolyólag egyedi esetről van szó. A birtokbaadási jegyzőkönyv készítéséhez nincs szükség jogászra, mi magunk is elkészíthetjük és kitölthetjük azt.

Birtokbaadási jegyzőkönyv hány példányban kell?

Legalább két példányban készüljön el az ingatlan birtokbaadási jegyzőkönyv 2021, hiszen mindkét félnek érdeke, hogy a következő évek során – például műszaki probléma esetén – felhasználhassa az okiratot.

Birtokbaadási jegyzőkönyv: Meddig őrizzük meg?

Öt éven keresztül mindenképpen őrizzük meg, azonban nem származik belőle hátrányunk, ha a megvásárolt ingatlan papírjai közt a birtokbaadási jegyzőkönyv is megmarad a későbbiekre.

Birtokbaadási jegyzőkönyv: Mire figyeljünk?

A birtokbaadási jegyzőkönyv egy egyszerű magánokirat, ami vitás esetekben teljes bizonyítóerővel rendelkezik. Fontos, hogy egy ingatlan birtokbaadási jegyzőkönyv elkészítése során alaposan vizsgáljuk át a lakás, ház műszaki jellemzőit, lehetőség szerint minden problémás tényezőt jelezzünk rajta és alaposan olvassuk le a mérőórákat még a közműátírás előtt.