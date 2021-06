Dúl a barkácsháború: ekkora fizetéssel csalogatja a dolgozókat az OBI és Praktiker

A május végén közzétett cégbeszámolókból kiderül, milyen évet zárt 2020-ban a Praktiker és az OBI barkácsüzleteket üzemeltető két cég. Úgy tűnik, hogy a két nagy rivális egyaránt jól vészelte át a pandémiát, a nettó árbevételben az OBI esetében közel 16 százalékos volt a növekedés, míg a Praktikernél 12 százalékos növekedést tudtak elérni nettó árbevételükben. A lezárások ellenére, úgy fest, mindkét üzlethálózat dinamikusan bővítette csapatát, sok új dolgozót alkalmaztak, a szellemi foglalkoztatottak átlagos bére cégen belül viszont nem emelkedett, sőt visszaesést mutat. Vajon melyik üzlethálózatnál magasabb az átlagos fizetés, hová éri meg elmenni akár diákként, akár teljes állásban? Mutatjuk.

A járványt megelőző két évben a két nagy hazai barkácshálózat bevételei 12-15,8 százalékos növekedést mutattak és folyamatos volt a munkaerő felvétel is. A járvány következtében elrendelt korlátozások azonban látszólag az OBI és a Praktiker üzleteit nem különösebben sújtották. Már egy ideje tartó tendencia, hogy a magyar lakosság évről évre többet költ bútorra, lakástextíliára, erre pedig a járvány is ráerősített, hiszen a home office-hoz, digitális oktatáshoz, és általában a szabadidő otthoni környezetben történő eltöltéséhez, és a felújítás-láz miatt sokkal több lakberendezési termék fogyott. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a kiskereskedelmi forgalomnak 5 éve még csak 2,08 százalékát tették ki a lakosság összes költésének a bútorok és világítóberendezések, 2020-ra viszont már 2,66 százalékát. A lakástextíliák, fal- és padlóburkolókra fordított összes költés 1,07 százalékról emelkedett 1,22 százalékra. Erre a tendenciára pedig a lakásfelújítások iránti, már tavaly is magas érdeklődés is rásegíthetett, hogy a cégek a járvány alatt is növekedni tudjanak, így 2020-ban a bevétel és az adózott eredmény is 2020-ban is dinamikus növekedést mutat.

Az Igazságügyi Minisztérium céginformációs szolgálatának nyilvános adatai szerint a Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft. tavalyi évi nettó árbevétele 76.23 milliárd forint volt, szemben a 2019-es 67.88 milliárd forinttal. Ez 12 százalékos emelkedés - viszont még mindig nem akkora, mint az adózott eredményben történő növekedés. Mintegy a 2019-es évi eredmény negyedével több jutott tavaly a járvány ellenére is, 4 milliárd 438 millió 555 ezer forint.

Az OBI Hungary Retail Kft. nettó árbevétele 2020-ban nagyjából másfélszerese volt a Praktikerének, 119,12 milliárd forint. A 2019-es évhez képest ez 15,8 százalékos növekedést jelent, hasonló mértékűt, mint a riválisnál. Adózott eredményben viszont 45,29 százalékos volt a növekedés, azaz jóval nagyobb, mint a Praktiker esetében, amíg 2019-ben 8,9 milliárd, addig 2020-ban 12,94 milliárd forinttal zárták az évet.

Az első és a második hely is biztos a hazai barkácspiacon

A Blokkk.com elemzése szerint a szektor több mint 90 százaléka három nagy szereplő, az OBI, a Praktiker és a Bauhaus kezében van. Utóbbiról nem jelentek meg friss, 2020-as adatok, de a korábbi évek eredményei alapján a másik két szereplő árbevételének harmadát/negyedét szokták elérni, velük való összevetésben tehát eleve marginálisabb szereplőnek tekinthető.

Valódi verseny a méretüket tekintve persze az OBI és Praktiker között sincs, sem bevételeiket, sem üzleteik számát és lefedettségét tekintve. A Praktiker mindössze 20 áruházat üzemeltetett Magyarországon: négyet Budapesten és egy-egy üzletet más nagyvárosokban. A korábban német, ma már magyar tulajdonú hálózat egyébként már 1997 óta van jelen Magyarországon, és legutóbbi egységét 2016-ban nyitotta meg egy Baumax áruház helyén.

Az Obi első hazai áruháza 1994-ben nyílt meg Budapest 19. kerületében, majd még ugyanebben az évben a belvárosában és Szegeden is nyitottak egységet. A 20. hazai Obi átadására már 2008-ban sor került, szintén szegeden. Jelenleg a német multi 29 áruházat üzemeltet Magyarországon, melyek közül 6 a fővárosban található - a legutóbbi egység Székesfehérváron nyitott meg 2015-ben.

Mennyit lehet a nagy láncoknál megkeresni?

Látva a barkácshálózatok nagyságát nem csoda, hogy az OBI árbevételben, adózott eredményben, illetve a dolgozók slzámában is lekörözi a Praktikert. Kérdés viszont, hogy mennyit költenek emelett a bérekre, és mennyire jön ki az átlagos bér a cégeknél. Természetesen, amikor átlagról beszélünk, abban benne van az összes alkalmazott a takarítótól kezdve, a könyvelőn át a vezetőségig, tehát nem kizárólag az éttermi dolgozók bérét kell alatta érteni.

2020-ban az OBI 1851 főt foglalkoztatott átlagosan, míg a Praktiker 1658 főt. Az OBI-nál azonban 2019-hez képest dolgozói létszámban 1 százalékos visszaesés történt, míg a Praktikernél 12,7 százalékos bővülés. Az átlagos bruttó havi bér, ami az éves bérköltség és a foglalkoztatottak átlagos számának elosztásából adódik, mindkét lánc esetében növekedést mutat. Az OBI-ban bruttó 386 135 forintot, a Praktikerben 381 981 forintot számoltunk. Előbbi 7,9, utóbbi 9,5 százalékos növekedést jelent 2019-hez képest.

A bérverseny egyre kiélezettebbnek tűnik tehát, és az alkalmazottak számában is kezdi a Praktiker beérni az OBI-t. A magyar hátterű hálózat forgalmát részben annak webshopja is pörgeti, utóbbi 2020-ban már a kasszán átmenő forgalom csaknem 10 százalékát adta. A Praktiker piaci részesedése így már mintegy 32-33% Magyarországon.

A barkácslánc 2020-ban a pécsi, Budapesten a Bécsi úti és a Váci úti áruházát felújítása mellett dolgozóit is megtartotta, sőt még létszámukat is bővíteni tudta. Karl-Heinz Keth, a Praktiker Kft. ügyvezető igazgatója egy májusi közleményben nyilatkozott arról, miért sikerült megőrizni a munkahelyeket a járvány alatt.

A Praktiker áruházak a járványhullámok ellenére végig nyitva maradhattak, így leépítésre vagy munkaidő módosításra nem került sor a vállalatunknál. Ebben az időszakban a veszélyeztetett, időskorú, megváltozott egészségi állapotú és kisgyermeket nevelő édesanyáknak otthonmaradási lehetőséget biztosítottunk 50 százalékos bérfizetéssel, majd fizetés nélküli szabadsággal. A home office-t 3 nap alatt bevezettük a veszélyhelyzet kihirdetésekor, ahol ez kivitelezhető volt.

-mondta múlt hónapban a vezető, aki azt is elárulta, hogy a járvány kirobbanásakor mely termékeket keresték üzleteikben. Egyértelműen megugrott a fertőtlenítéssel, személyes higiéniával és a takarítással kapcsolatos termékek iránti kereslet. A festékkategóriában is kimagasló értékesítési adatokat értek el 2020-ban, hiszen a lakosság széles körben kezdett lakásfelújításba. Az éves forgalom szempontjából az első 5 helyen így továbbra is hagyományos barkácspiaci termékek szerepelnek náluk, úgy mint padlólapok, csemperagasztó, száraz beton, de igen előkelő helyet foglal el a fehér falfesték is.