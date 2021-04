Hisztéria a kerékpárpiacon: még többen vesznek idén biciklit, készlethiány jöhet

Pénzcentrum/InfoRádió Link a vágólapra másolva

A tavalyi, felfokozott kereslet a kerékpárok iránt kiürítette a raktárakat, a nagy gyártók többszörös túlrendeléssel szembesültek, aminek következményeként megnőttek a szállítási határidők, a kerékpárok késve készülnek el vagy érkeznek be az országba. Viszont idén is rengetegen vásárolnának kerékpárt, az elérhető választék viszont még a tavalyinál is szűkösebb.

Sipiczki Róbert, a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség elnöke az InfoRádióban elárulta, a távol-keleti szállítások koronavírus miatti megakadása miatt az étvágy jelenleg jóval meghaladja a gyártási-szállítási kapacitást. Amennyiben további csúszások nem lesznek a beszállításokban, úgy van esély arra, hogy a tavalyihoz képest több kerékpárt adjanak el - mondta el. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A tavalyi, felfokozott kereslet kiürítette a raktárakat, a nagy gyártók többszörös túlrendeléssel szembesültek, aminek következményeként megnőttek a szállítási határidők, a kerékpárok késve készülnek el vagy érkeznek be az országba. Az igény a tavalyihoz mérten legalább akkora. Kérdés: ki fogja-e tudni elégíteni ezeket az igényeket a kereskedelem és az ipar? - írta le a bonyolult helyzetet Sipiczki Róbert, és hozzátette: kíváncsian várják, megunják-e a leendő vevők a várakozást és nem költik el inkább másra a pénzüket. A jellemző szállítási határidő a kereskedelem résztvevői számára a távol-keletről az alkatrészeket tekintve némely esetben 500-600 nap is lehet a szakértő szerint, plusz a fuvar. Így a kereskedőknek sincs lehetőségük rá, hogy ha nagy a kereslet, majd rárendelnek két hónap múlva, hiszen a járvány előtt is is 120 nap volt mindennel együtt a megoldás Sipiczki Róbert elmondása szerint. A szakértő arra is rámutatott, hogy ez jövőre sem lesz másként: a 2022-es évet már hónapokkal ezelőtt le kellett rendelni annak érdekében, hogy egyáltalán legyen áru, és már látszik, hogy az az év is "hisztérikus, turbulens" lesz, nem áll helyre a rend. 2023-ra jöhet a piac konszolidálódása.

Címlapkép: Getty Images

