Akadozhat a kártyás fizetés a boltokban: ne csodálkozz, ha ez fogad

Ahogy az országban halad az oltási kampány, fokozatos nyitásra készülhetnek a kereskedők és a szolgáltatók, köztük olyanok is, akik akár hónapok óta tartanak zárva. Amikor egy üzlet vagy szolgáltató zárva tart, nem kapcsolja be a POS terminálját, ami a nyitáskor komoly fennakadásokat okozhat majd a kártyaelfogadásban. Ez azért is kiemelt probléma, mert 2021 január 1. óta kötelező elektronikus fizetést biztosítani minden olyan kereskedelmi vagy szolgáltató egységben, ahol online pénztárgép található.

„Mint sok elektronikus eszköz, a POS terminálok is folyamatos üzemre és használatra vannak kitalálva, ezért, ha mondjuk hónapok óta nem üzemeltek, és bizonyos típusok nem voltak feltöltve, több különböző probléma is felmerülhet a működésükben. Még normál használat mellett is történhet meghibásodás, de a mostani helyzettel ellentétben, azt azonnal észreveszi a felhasználó. Azt javasoljuk, hogy a nyitás előtt néhány nappal minden kereskedő és szolgáltató kapcsolja be, és ellenőrizze le termináljának működését, mert előfordulhat, hogy bizonyos frissítéseket el kell végeznie a készüléknek, akár távoli hozzáférésen keresztül” – mondta el Bakonyi András, a piacvezető Ingenico Magyarországért felelős értékesítési igazgatója. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Egy másik potenciális probléma lehet a korosabb, sokáig nem használt terminálok esetében az akkumulátor, amelynek szintén nem tesz jót, ha hosszú ideig nem töltik fel. Fontos, hogy a szoftveres frissítések mellett a felhasználók ügyeljenek a terminálok fizikai szervizigényére is – kiemelt tekintettel a hőnyomtatóra és az akkumulátorra. Amennyiben egy hirtelen nyitás miatt egyszerre több ezer darab terminál érkezik a szervizekbe, úgy előfordulhat, hogy feltorlódnak a javítások, amit az előző hullámok során a nemzetközi tapasztalatok is alátámasztanak – tette hozzá a szakember. „Mi az Ingenico-nál természetesen mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy termináljaink folyamatos üzemét biztosítsuk, de ehhez elengedhetetlen a felhasználói odafigyelés is” - mondta.

