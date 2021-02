Milyen lehetőségeink vannak a forgóeszközünk hatékony menedzselésére?

A koronavírus sok fronton nehézségek elé állította a magyar vállalkozásokat, melyek közül a cégek forgóeszköz-menedzsmentjére helyeződő, egyre növekvő nyomás szinte minden vállalkozást érint független attól, hogy a pandémia által negatívan érintett szektorban működik-e vagy sem. A sokkszerű hatások, legyen az a megnövekedett vagy épp eltűnő kereslet, az ellátási láncban bekövetkezett zavarok a KKV-k körében is felerősítették a forgóeszköz-menedzsment fontosságát és katalizálták a fejlődést. Kulbert Miklóssal, az UniCredit Bank Kereskedelemfinanszírozás és Faktoring területének vezetőjével a forgóeszköz-optimalizálás legfontosabb eszközeiről és előnyeiről beszélgettünk.



Korábban részletesen beszámoltunk arról, hogy a forgóeszköz-optimalizálás miért fontos: a stabil működés alapja, potenciális versenyelőny forrás és kockázatkezelési eszköz is lehet.

Egy cég forgóeszköz-menedzsmentje a szállítói számlák kifizetésétől, az alapanyag, a félkész- és késztermék készletezésén, gyártáson keresztül a vevőknek történő értékesítés és a vevői követelések befolyásáig tartó ciklust öleli fel.

Legtöbbünknek a forgóeszköz-finanszírozás kapcsán elsőre a folyószámlahitel jut eszébe. Ezen a klasszikus hitelezési formán túl azonban számos egyéb, bizonyos esetekben komoly előnyökkel járó finanszírozási forma áll rendelkezésre.

A folyószámlahitelek egyik alternatívája lehet például a faktorálás, a követelés adás-vétel, ami azt jelenti, hogy a bank az ügyfelének annak vevőivel szemben fennálló követelés-állományához szorosan kapcsolódó finanszírozást biztosít. Előnye lehet, hogy nem feltétlenül terheli a cég normál banki hitellimitjeit, és adott esetben a bank vagy a bank által bevont biztosító társaság átvállalja a vevő fizetési kockázatát is, ezáltal mind addicionális forrásbevonást, mind a cég kockázatainak csökkentését lehetővé tevő konstrukció alakítható ki.

A követelésvásárlásnak egy speciális, vevő kezdeményezésére megvalósuló megoldása a beszállítói finanszírozási program (más néven Supply Chain Finance vagy Reverse Factoring), mely az elmúlt években a nyugat-európai piacokon folyamatosan növekvő szerephez jutott, ezt a folyamatot a pandémia pedig csak erősítette. A Supply Chain Finance program egy digitalizált, IT platformon megvalósuló, adott vevő fizetési kockázatára alapozott követelésvásárlási termék. Egy ilyen programba belépő szállítónak lehetősége lesz az adott vevővel szembeni követeléseit egy online platformon keresztül eladni a banknak, így egy gombnyomásra mentesülhet a vevő fizetési kockázatától, valamint szabad pénzeszközhöz, finanszírozáshoz juthat a számla fizetési határidejének lejárata előtt, így a belépés jelentős előnyökkel jár.

Emellett tekintettel arra, hogy a finanszírozást a bank egy jellemzően jó hitelképességű vevő fizetési kockázatára alapozva nyújtja, a szállító kedvező finanszírozási költségek mellett juthat forráshoz. A beszállítói finanszírozási program felállítása jellemzően a vevők számára is kiemelt fontosságú. A program keretében a vevők kiszámítható, jellemzően kedvező árú finanszírozási lehetőség biztosításával és az esetlegesen hosszú fizetési határidők rövidítésének lehetőségével tudják támogatni kiemelt szállítói partnereiket. Ez pedig nagymértékben hozzájárul az ellátási lánc stabilitásának növeléséhez, ami jelen pandémiás környezetben kiemelt fontossággal bír mind a vevő, mind a szállító partner számára.

"Az említett speciális termékek a forgóeszköz-finanszírozási igények egy-egy szeletét fedik le, de jelen pandémiás helyzetben kiemelten fontos, hogy egy bank a cég működéséhez illeszkedő, teljeskörű, megfelelő tartalékokkal és rugalmassággal bíró megoldást kínáljon, melyre az UniCredit Bank részéről a válasz olyan strukturált forgóeszköz-finanszírozási megoldások ügyféllel közös kidolgozása, melyben jellemzően megrendelés-, készlet-, követelés- és szállítóállományhoz kötődő hitelkonstrukciók, faktor- és követelésvásárlási konstrukciók, Supply Chain Finance program kombinációja kerül kialakításra. Emellett minden esetben vizsgáljuk az állami refinanszírozási programok, mint az MNB Növekedési Hitelprogram és az EXIM Kárenyhítő Hitelprogram bevonásának lehetőségét a kialakítandó finanszírozási konstrukcióba." - tette hozzá Kulbert Miklós.

A finanszírozást biztosító termékek mellett nagyon fontos szerepet töltenek be a forgóeszközben lekötött források optimalizálását és a cég kockázatainak kezelését is segítő egyéb kereskedelem- finanszírozási megoldások is.

A cégek szállítóik felé történő bankgarancia vagy akkreditív (okmányos meghitelezés) nyújtásával képesek hosszabb fizetési határidőket elérni, illetve vevőiktől bankgarancia vagy akkreditív elvárásával minimalizálhatják a vevők fizetési kockázatát vagy szállítóik teljesítési kockázatát.

A kereskedelemfinanszírozási termékek mellett az UniCredit Bank a rajta keresztül elérhető vevőbiztosítási szolgáltatásokkal és az FCI (Factors Chain International) tagságának köszönhetően összesen 90 országban megtalálható több száz partnerének nemzetközi vevők fizetési kockázatát lefedő szolgáltatásával is tudja támogatni ügyfeleit a megnövekedett kockázatainak kezelésében.

"Az UniCredit Bank kész minden meglévő és leendő partnerével részletesen áttekinteni jelenlegi forgóeszköz-finanszírozási helyzetét és közösen kialakítani azt a megoldást, ami az ügyfél céljaihoz a leginkább illeszkedik és a jelenlegi kihívásokkal teli környezetben biztosítja a sikeres működéshez elengedhetetlen testre szabott forgóeszköz-finanszírozási hátteret." - zárta a beszélgetést az UniCredit Bank Kereskedelem finanszírozás és Faktoring területének vezetője.

Címlapkép: Getty Images