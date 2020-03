Megszólalt a sztárközgazdász: nagyobb bajba kerülhet a gazdaság, mint hittük

Joachim Fels a Pimco vezető gazdasági elemzője szerint a krízis, amibe a koronavírus sodorta a világgazdaságot, a tőzsdéket, még csak a kezdet. A következő hónapok lesznek csak igazán kemények.

A gazdaság még nincs túl a nehezén a koronavírusjárvány okozta recessziónak, nem csak a kínai termelés csökkenése és az idegenforgalom visszaesése okoz hamarosan problémát. A világpiaci hullámvasút újabb mélypontra jutott az olajár háború kirobbanása miatt. A Pimco korábban azt jósolta, hogy a koronavírus miatt a recesszióra 35 százalék esély van.

Joachim Fels csatlakozott azokhoz az elemzőkhöz - mint Scott Minerd (Guggenheim Partners), Michael Feroli (JPMorgan Chase & Co’s.), vagy Chris Rupkey (MUFG Union Bank) - akik figyelmeztetnek a helyzet komolyságára. Rupkey például azt tanácsolja, hogy mindenki aki teheti, szálljon ki, amíg még lehet a tőzsdéről, a Wall Streeten jelentkező problémák komoly hatással lesznek hamarosan a gazdaságra.

Fells szerint a recesszió rövid lesz, ezt a véleményét azokra a feltételezésekre alapozza, hogy járvány a következő hónapokban fog tetőzni. Az év második felében már a helyreállítással számol. A Pimco elemzője további kamatcsökkenésre is számít, változások következhetnek be a világ jegybankjainak monetáris politikájában, és más törekvések is várhatók a nagypolitikában a gazdasági fellendülés elősegítésére - írja a Bloomberg.