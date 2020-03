Ez a legjobb, amit most a KATA-s vállalkozók tehetnek: akár van bevételük, akár nincs

Csak találgatni lehet, mik lesznek a koronavírus-járvány gazdasági hatásai hosszú távon, azonban már most rengeteg szektorban megindultak az elbocsátások, csökkennek a jövedelmek, sok dolgozó helyzete vált bizonytalanná hetek leforgása alatt. Az már most látszik, hogy majd minden iparágban jelentős visszaesés várható, azonban amíg a szerződéssel foglalkoztatottak a munkáltatójuktól függnek, addig rengeteg - akár több mint 300 ezer - kisadózó vállalkozó teljesen magára lehet utalva ebben a helyzetben. A Pénzcentrum ezért megkereste Angyal József, okleveles adószakértőt, mire számíthatnak a Katás vállalkozók, akik részben vagy egészben elveszítették jövedelmüket bizonytalan időre, mik a lehetőségeik, mit érdemes tenniük.

A koronavírus terjedésének hatására globális szinten kezdtek el sorra elbukni azok a szektorok, amelyek leginkább ki vannak téve egy járványhelyzetnek, és annak következtében hozott kormányzati intézkedéseknek. Először a rendezvény és, konferencia szervezés, vendéglátás, szórakoztatás és turisztikai szektor esett teljesen áldozatul a koronavírus járványnak, majd a különböző szolgáltatások ügyfelei is apadni kezdtek. Rengeteg szabadúszó vállalkozó megélhetése került veszélybe a vírus hatására, hiszen a kormány is azt kéri mindenkitől, maradjon otthon, aki megteheti, az emberek átálltak rá, hogy csak a legszükségesebb dolgokra költsenek, stb.

Tehát például egy kisadózó fodrász most azt tapasztalja, hogy az ügyfelei sorra mondják le az időpontokat, egy esküvői fotós megélhetése vált bizonytalanná az által, hogy éppen a szezon kezdetén tiltanak be minden nagyobb rendezvényt, rendelnek el gyülekezési tilalmat sok helyen, és ki tudja ez meddig fog eltartani. A natúrszappanokat készítő és árusító kisvállalkozó megrendelései is megcsappantak. Mit tehetnek ebben a helyzetben a kisadózók? Mutatjuk a szakértő válaszait.

Pénzcentrum: Jelenleg rengeteg Katásnak csökkenő bevétellel kell számolnia, vagy egyáltalán nem számíthat bevételre bizonytalan ideig. Mit érdemes nekik most tenniük, mik a lehetőségeik?

Angyal József: Az egyéni vállalkozó Katásnak lehetősége van a tevékenysége szüneteltetésére. A szünetelés ideje alatt tevékenységet nem végezhet, de a havi 25/50/75 ezer forintot sem kell megfizetnie. A szünetelést az Adóhatóságnak elektronikusan be kell jelenteni az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Ezzel a radikális lépéssel azoknak érdemes élnie, akiknek csaknem nullára csökkenne a bevétele.

Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a szüneteléssel csökken az évi 12 milliós bevételi felső határ is.

Ezt úgy kell érteni ugyanis, hogy azokra a hónapokra, melyekben a havi Kata adó meg lett fizetve havi 1 milliós bevételi értékhatár vehető figyelembe. Így, ha egy Katás ebben az évben az első három (január - március) hónapban például 4 milliós bevételt ért el és vállalkozását április 1-től az év végéig szünetelteti, akkor neki az éves bevételi határa 3 x 1 millió, azaz 3 millió forintra csökken.

Ez azt jelenti, hogy az elért 4 milliós bevételből 1 millió forintra 40 százalékos adót kell fizetnie, a bevételi értékhatár átlépése miatt. Neki érdemes csak május 1-től szüneteltetni a Katás vállalkozását. De ugyanígy figyelembe kell venni a szünetelés utáni bevételek várható összegét is. Ha az említett példában 5 hónap szünetelés után az év utolsó 4 hónapjában jelentős 8 milliós bevétel várható, akkor az szünetelés miatt csak 7 millió lesz a bevételi értékhatár.

Összegezve: csak annak érdemes a szünetelés intézményével élnie, akinél az árbevétel csökkenés miatt a havi Kata díj sem termelhető ki és nem várható átlagban havi 1 millió forintnál nagyobb bevétel sem.

PC: Ebben a helyzetben megmutatkozik, hogy mekkora problémát jelenthet most a munkavállalóknak, ha a munkáltató nem szerződéssel vette őket fel, hanem Katásként számlázás után fizette őket - ez ellen a gyakorlat ellen már tett is korábban lépéseket a NAV. Mit tehetnek ők a jelenlegi helyzetben, ha a korábbi munkaadójuk már nem tud megbízást adni számukra?

Angyal József: A színlelt Katás munkaviszony megszüntetéséről már el kellett gondolkodniuk az érintett Katásoknak. Ha most a "munkáltató" megszünteti a Katás foglalkoztatást, akkor célszerű szüneteltetni a Katás vállalkozást, és átgondolni a szünetelés ideje alatt a végleges megszüntetést.

A Katás munkaviszonyos foglakoztatást nem szabad "helyreállítani" a válsághelyzet megszűnése után sem.

PC: Jogosultak a Katás adózók álláskeresési járadékra? Mire érdemes kiemelten figyelni, ha ezt az utat választják?

A Katás vállalkozók a szünetelés alatt nem jogosultak állás keresési járadékra és ez az idő nem számít bele a nyugdíj számításba sem. A nyugdíj előtt állóknakakkor is megéri a Katás havi 50/75 ezer forint megfizetése, ha nincs árbevétele, mert ezzel szolgálati időt szerez.

PC: Amint a járványhelyzet enyhülni fog, és a szolgáltatásokban dolgozók is visszatérhetnek a korábbi életükhöz, ismét rendszeres bevételük lesz, akkor mi lesz a (korábbi) Katások teendője?

Angyal József: Aki a járványhelyzetre tekintettel szüneteltette a tevékenységét, annak ismét elektronikus bejelentéssel kell élnie a NAV felé, hogy a tevékenysége szüneteltetését befejezi. E nélkül nem kezdheti meg bevételszerző tevékenységét. Ha a járványhelyzet megszűnését követően jelentős bevételnövekedés (havi 1 millió feletti) várható, akkor célszerű a tevékenység megkezdése előtt 1-2 hónappal bejelenteni a NAV-nak a szünetelés befejezését és megfizetni a havi Kata adót, mert így növelhető az éves bevételi értékhatár.

PC: Nagy szüksége lenne most a vállalatoknak az adórendszer könnyítésére a fennmaradáshoz, ezt jelezte is az Adótanácsadók Egyesülete a pénzügyminiszternek azzal, hogy összeállították javaslataikat, melyek az áfabevállason át a katáig több adónemet is érintenek. Mennyiben kedvezőek ezek a javaslatok a Katásoknak?

Angyal József: A megjelent javaslatcsomag minden adószakmai alapot nélkülöz. Elsősorban "hazabeszélő", a könyvelők járvány miatti mulasztása orvoslását szolgálja: határidő csúszások, bérszámfejtési csúszások orvoslása. A bevallási határidők kitolása szakmailag nem indokolt.

A könyvelői munka a legkönnyebben digitalizálható tevékenységek közé tartozik. Őnkéntes karanténban is végezhető. A vállalkozásoknak a könyvelendő iratanyagot elektronikus úton célszerű eljuttatniuk a könyvelőkhöz. A könyvelőknek is elektronikusan kell az iratokat benyújtani a NAV-hoz mind a bevallások, mind az adóellenőrzések tekintetében. A Kata adózókra tett javaslatuk:

A KATA adózók esetében szükségesnek tartják, hogy amennyiben havonta nem tudják az adót fizetni, akkor azt minden szankció nélkül megfizethesse a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 6 hónapot követő időpontig részletekben.

a szüneteléssel kivédhető. Ha a Kata adó megfizetése azért szükséges, hogy ne csökkenjen az éves bevételi korlát, akkor a jelentős árbevétel várakozás miatt a veszélyhelyzet alatt is gond nélkül fizethető a KATA adó. A javaslatok között az egyetlen megfontolandó intézkedés:

Szükségesnek tartják, hogy az a kialakult helyzet miatt kerüljön egy évvel elhalasztásra a 2020. július 1-től tervezett online számla beküldés bevezetése, mert a vállalkozásokat a felmerült/felmerülő piaci és foglalkoztatási problémák miatt nem szabad ezzel terhelni.

Ezt a javaslatot is csak az alanyi adómentes vállalkozások esetében érdemes bevezetni. A Katások döntő része alanyi adómentes. Nekik jelentős többletterhet jelentene az online számlázás bevezetése 2020. július 1-től.

