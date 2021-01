Borúlátóbbak a magyar nagyvállalatok: csak 2022-ben jöhet a kilábalás?

"A cégvezetők a harmadik negyedévhez képest saját helyzetüket lényegesen kedvezőtlenebbül látják, hiszen a vállalati részindex 8 pontos eséssel -3 ponton áll. Emellett a járvány tovább rontotta a gazdasági helyzet változásának megítélését is, a makrogazdasági részindex elérte eddigi minimumát és -19 pontól -28 pontra zuhant" - foglalta össze a K&H nagyvállalati növekedési index eredményeket Patrick Van Overloop, a bank Üzleti ügyfelek divízió vezetője. Úgy tűnik, addig nem tapasztalt pesszimizmussal tekintenek az új esztendőre a hazai nagyvállalatok.

A járvány második hulláma alatt, novemberben készült K&H nagyvállalati növekedési index 8 pontos zuhanással jelenleg -10 ponton áll. Mind a saját kilátásaik, mind a gazdaság helyzetének alakulását kedvezőtlenül ítélik meg a vállalatok. A cégek többsége azonban csak egyéves időtávon számít negatív gazdasági hatásokra.

Minden eddiginél borúlátóbban tekintenek a 2021-es évre a hazai vállalatok. A járvány második hulláma alatt, novemberben készült, a hazai, 2 milliárd feletti éves árbevételű nem-állami nagyvállalatok növekedési lehetőségeit vizsgáló K&H nagyvállalati növekedési index ugyanis az előző negyedévhez képest -2 pontról -10 pontra zuhant. Ezzel a felmérés 2014-es indulása óta az index az eddigi legalacsonyabb értékét vette fel. Jelenleg a cégek saját kilátásaikra, valamint a gazdaság helyzetének alakulására vonatkozó várakozásai is jelentősen romlottak

- mondta el Patrick Van Overloop. Az iparágakat tekintve továbbra is a szolgáltató szektor várakozásai a legkedvezőtlenebbek, ami -15 ponton áll, de az ipar előző negyedévben tapasztalható, enyhének mondható optimizmusa is elpárolgott, így most már a kereskedelmi cégekkel együtt közel ugyanolyan negatív kilátásokkal számolnak (-9 pont és -10 pont).

A cégméretet vizsgálva elmondható, hogy mindhárom kategóriában romlottak a 2021-re vonatkozó kilátások. A legjelentősebb változás a legkisebb, tehát a 2-4 milliárd forint éves árbevétellel rendelkező vállalatok esetében figyelhető meg, akiknek várakozásai -2 pontról -12 pontra csökkentek. Őket követik a 10 milliárd forint éves árbevétel feletti nagyvállalatok, akik 9 pontos eséssel -9 ponton állnak. A legkevésbé pesszimistának pedig -6 ponttal a 4-10 milliárd forint éves árbevétel közötti cégek mondhatók.

2021 után jöhet a javulás

A járvány egyre jobban rányomja a bélyegét a 2021-es év gazdasági helyzet megítélésére. Az előző negyedévhez képest jelentősen, 60 százalékról 77 százalékra nőtt azok aránya, akik a következő egy évben romló gazdasági környezettel számolnak. Ez a negatív várakozás azonban csak a jövő évre vonatkozik, középtávon kifejezetten optimisták a cégek. Amíg az előző negyedévben közel harmaduk (32 százalék) számolt javuló kilátásokkal 3 éves időtávon, addig jelenleg több mint a felük (53 százalék) vélekedik így.

Címlapkép: Getty Images