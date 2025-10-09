A második negyedévben csak két országban emelkedtek nagyobb mértékben a lakásárak, mint Magyarországon.
Váratlan bejelentést tett Világi Oszkár: sokakat meglephet, mire készül a felvidéki vállalkozó
Világi Oszkár, a Slovnaft olajfinomító 22 éve regnáló vezetője először beszélt nyíltan a távozás lehetőségéről a szlovákiai Forbesnak adott interjújában. A 62 éves szlovákiai magyar milliárdos a jövőben saját vállalkozásaira kíván összpontosítani.
A Slovnaft vezérigazgatója, Világi Oszkár elmondta, hogy szeretne lassítani, és inkább az élelmiszeripar, a logisztika és az ingatlanpiac területén működő saját vállalkozásaira fordítaná figyelmét. Tervei szerint teljesen elhagyná a Slovnaftot.
A Mol-csoportban, ahol 0,04 százalékos részesedéssel rendelkezik, valamilyen formában szeretne maradni. Fokozatosan átadná jelenlegi feladatainak egy részét és a csoport stratégiai irányítását, a jövőben pedig inkább a hosszú távú döntésekre kíván koncentrálni.
Világi Oszkár üzleti portfóliója jelentős: többségi tulajdonosa a szlovákiai DAC Dunaszerdahely labdarúgóklubnak (90 százalékos részesedéssel), és 2022-ben megszerezte a Győri ETO FC-t működtető céget is. A két klub azonos tulajdonlása miatt a DAC-ot kizárták a Konferencia Ligából.
2024-ben Világi érdekeltségébe került Lénárd András két jelentős cége is, köztük a Csíki Sört gyártó vállalat, amellyel belépett az ital- és élelmiszeripari szektorba, tovább bővítve befolyását a határon túli magyar gazdasági térben.
A milliárdos üzletember emellett kurátora a MOL – Új Európa Alapítványnak, amely közpénzes támogatásokat oszt szét különféle, elsősorban sporthoz kapcsolódó projektek között.
Címlapfotó: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
