2025. október 9. csütörtök Dénes
17 °C Budapest
Visszalépett a kormány: mégsem indul lakásfelújítási támogatás 2025-ben Magyarországon ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Váratlan bejelentést tett Világi Oszkár: sokakat meglephet, mire készül a felvidéki vállalkozó
Vállalkozás

Váratlan bejelentést tett Világi Oszkár: sokakat meglephet, mire készül a felvidéki vállalkozó

Pénzcentrum
2025. október 9. 12:33

Világi Oszkár, a Slovnaft olajfinomító 22 éve regnáló vezetője először beszélt nyíltan a távozás lehetőségéről a szlovákiai Forbesnak adott interjújában. A 62 éves szlovákiai magyar milliárdos a jövőben saját vállalkozásaira kíván összpontosítani.

A Slovnaft vezérigazgatója, Világi Oszkár elmondta, hogy szeretne lassítani, és inkább az élelmiszeripar, a logisztika és az ingatlanpiac területén működő saját vállalkozásaira fordítaná figyelmét. Tervei szerint teljesen elhagyná a Slovnaftot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Mol-csoportban, ahol 0,04 százalékos részesedéssel rendelkezik, valamilyen formában szeretne maradni. Fokozatosan átadná jelenlegi feladatainak egy részét és a csoport stratégiai irányítását, a jövőben pedig inkább a hosszú távú döntésekre kíván koncentrálni.

Világi Oszkár üzleti portfóliója jelentős: többségi tulajdonosa a szlovákiai DAC Dunaszerdahely labdarúgóklubnak (90 százalékos részesedéssel), és 2022-ben megszerezte a Győri ETO FC-t működtető céget is. A két klub azonos tulajdonlása miatt a DAC-ot kizárták a Konferencia Ligából.

2024-ben Világi érdekeltségébe került Lénárd András két jelentős cége is, köztük a Csíki Sört gyártó vállalat, amellyel belépett az ital- és élelmiszeripari szektorba, tovább bővítve befolyását a határon túli magyar gazdasági térben.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A milliárdos üzletember emellett kurátora a MOL – Új Európa Alapítványnak, amely közpénzes támogatásokat oszt szét különféle, elsősorban sporthoz kapcsolódó projektek között.

Címlapfotó: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #milliárdos #mol #alapítvány #szlovákia #ingatlanpiac #labdarúgás #üzletember #vezető #élelmiszeripar #vezérigazgató #távozás #világi oszkár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:46
12:33
12:12
12:04
11:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 9.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
2025. október 8.
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
2025. október 9.
Felfedte csodafegyverét a Media Markt: ezzel tarolnának itthon, készülhetnek a magyar vásárlók
2025. október 9.
Visszalépett a kormány: mégsem indul lakásfelújítási támogatás 2025-ben Magyarországon
2025. október 9.
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Dél-Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 9. csütörtök
Dénes
41. hét
Október 9.
A tojás világnapja
Október 9.
Postai világnap
Október 9.
A látás világnapja
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Tízezernyi magyar bukhatja el a vagyonát még idén: őrület ami történik, ezzel sokan nem számolnak
2
2 hete
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
3
2 hónapja
Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat
4
3 hónapja
Megszólalt a BYD: ezt tervezik a szegedi gyárral, nem maradt több kérdés
5
1 hónapja
Hatalmas terjeszkedésbe kezd a Lidl: ez már biztos, 35 új településen nyitnak új üzletet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Integrál önrészesedés
a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 12:12
Felfedte csodafegyverét a Media Markt: ezzel tarolnának itthon, készülhetnek a magyar vásárlók
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 11:00
Visszalépett a kormány: mégsem indul lakásfelújítási támogatás 2025-ben Magyarországon
Agrárszektor  |  2025. október 9. 12:27
Nagyon nagy a baj: egy magyar vidék már szinte teljesen fertőzött