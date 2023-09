Ilyen lesz a jövő ingatlanja: komoly változás a láthatáron, ez mindenkit érint majd

Az építőiparon belül az ipari ingatlanok tervezésében és kivitelezésben is fontos paradigma váltás történt az elmúlt években, meghatározó trendként lépett fel az automatizálás, az energiahatékonyság mellett a környezetvédelem és az alternatív energiaforrások használata is. A környezetbarát megoldások közül népszerűek lettek például a zöld tetők, emellett az energiapiacon kialakult bizonytalanság miatt jelentősen megnövekedett az érdeklődés a külső forrásoktól való függőség csökkentése iránt.

Folyamatosan nőnek az elvárások a hatékony megoldások tekintetében, mind a tervezés, mind a beszerzés során, de a megvalósítás, a kivitelezés és a későbbi üzemeltetés folyamatainál is. A fenntarthatósági követelmények első számú prioritássá váltak, ez különösen jól látható a nagyvállalati ügyfeleknél, akik már közvetlenül beépítették az ESG tényezőket a belső szabályzataikba.

Felülről is zöld

Általánosságban elmondható, hogy a vállalatok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az egyedi fenntartható megoldásokra - legyen szó akár a például az elektromos autók töltőállomásairól, a hőszivattyúkról, fotovoltaikáról, vagy a zöldtetők és a homlokzatok kiépítéséről.

Szlovák kollégáink Zvolenben egy 8 100 m2 -es alapterületű, jelenleg építés alatt álló épület tetejét zöldítik be, amely bár nagyon alapos tervezést kíván, a későbbiekben számos előnnyel jár majd a megrendelő számára. A zöld tetők megkötik a nedvességet, védelmet jelentenek a hőmérséklet ingadozás ellen, fokozott hőszigetelést biztosítanak a téli hónapokban. A telepített növényzet kiküszöböli az UV sugárzást, csökkenti a port és zajhatásokat és a dolgozók munkakomfortját is javítja

- mondta el Pálovics Károly, a VGP magyarországi igazgatója.

Magyarországon győri VGP Parkban telepített méhlegelőt a cég, az évelő magkeverékkel bevetett két hektáros ingatlan tavasszal és nyáron már második éve szolgálja ki a környék méhcsaládjait. Spanyolországban számos ipari parkjuk tetején pedig kaptárokat helyeztek el, hogy megvédjék és növeljék a biológiai sokféleséget a parkjaikban és azok környékén. Egyre több VGP-parkban - például a csehországi České Budějovice parkban is - létesítenek biotópokat, azaz természetes élőhelyeket, egyes fajok és a helyi biológiai diverzitás megőrzésének érdekében.

Független a gáztól

Az emberi energiafogyasztás 40%-a épületekhez kapcsolódik, ezért a megrendelők ma már nem csak környezetkímélő ipari ingatlanokra vágynak, de szeretnék magukat függetleníteni a fosszilis energiaforrásoktól is. A megújuló energiaforrások használatának igénye a területfejlesztés, az építési folyamatok, a vízfogyasztás, a hulladékkezelés során megjelennek.

A VGP tervezői csapata az épületek üzemeltetési feladatainak klímasemleges működtetésén dolgozik, azaz a villamos energia nagy részét saját maguk állítják elő napelemes rendszerrel és hőszivattyúk használatával. Ezek a szivattyúk környezeti hőt használnak fel az épületek fűtésére és hűtésére. A folyamat csak elektromos áramot igényel, ezért kiváltja a fosszilis tüzelőanyagokat.

Barnamezős beruházások

A VGP építési projektjeink egyre nagyobb hányada barnamezős újjáépítés, ahol ipari „hulladékterületeket” hasznosítanak újra. A barnamezős területek lehetnek például olyan régi gyárak, amelyeket korábban nehéziparban vagy termelési folyamatokban használtak. Ezek a területek gyakran igényelnek kármentesítési munkálatokat, ami a közelben található terület számára is környezetvédelmi előnyökkel jár.

A szennyeződésmentesítési munkálatok mellett a barnamezők esetében gyakran bontási munkálatokra is szükség van, hogy alkalmassá váljanak a beépítésre. Az ilyen bontási munkálatokból származó anyagokat számos esetben új célokra használják fel. A barnamezős fejlesztésekkel így hozzájárulunk a helyi területek fejlődéséhez, valamint a zöldmezős területek hiányára és környezetvédelmi szempontjaira is reagálunk. Ráadásul a barnamezős területek gyakran kiváló helyen, a városok közelében találhatók, amely logisztika szempontból is előnyős, hiszen nem kell új infrastruktúrát kiépíteni, lerövidül a szállítás.

Az új technológiák megjelenése a logisztika területén nem újdonság, de a Covid-19 járvány felgyorsította ezt a fejlődést az anyagáramlás szinte teljes automatizálása felé. Megjelentek a különböző automatikus iktató- és raktározási rendszerek, illetve a az önvezető teherautók és az automatikusan vezérelt járművek, ezekhez alkalmazkodik már az új épületek kialakítása is, hiszen a fokozott koordinációs igények új megoldásokat követelnek.

A state-of-the art technológia mellett a fenntarthatóság és az energiahatékonyság a VGP által fejlesztett kereskedelmi ingatlanok fontos jellemzője. A vállalat elkötelezte magát amellett, hogy 2025-re szén-dioxid-semlegessé válik, továbbá az épületei BREEAM-minősítést kapnak és zöld energiával működnek. Ennek eredményeként a VGP célja, hogy minden új épülete BREEAM Excellent minősítést kapjon, ezzel párhuzamosan a VGP Megújuló Energia Részlegének zöld energiatermelő kapacitása már 153,1 MWp-ra nőtt és további 65,2 MWp pedig előkészítés alatt áll. A 2019-ben létrehozott VGP Alapítvány pedig már 36 olyan projektet karolt fel, amelyek társadalmi kérdésekkel, természetvédelemmel és kulturális értékek védelmével foglalkozik, és eddig több mint 6 millió euróval támogatta ezeket.