Végre kiderült, kik veszik át Tomán Szabina és Lakatos István helyét a Cápák között című műsorban

Több Cápa is kiszáll az RTL üzleti reality-jéből, a Cápák között című műsorból. Sem Tomán Szabina, sem Lakatos István nem folytatja a szereplést ebben a formában. Most kiderül, kik érkeznek helyettük.

Szeptember 3-án érkezik a Cápák között című üzleti showműsor 6. évada az RTL-en, és be is jelentették az az új Cápa-névsort. Vannak közöttük régi nevek is, de újdonság, hogy ezúttal nem egy, hanem rögtön két női Cápa is lesz - számol be a media1.hu.

Orbók Ilona és Dr. Varga Eszter lesz a két új női Cápa, a régi nevek közül Balogh Levente, Balogh Péter és Moldován András maradnak meg.

Orbók Ilona, a BDO cégcsoport tulajdonos-ügyvezetője, befektető, a nemzetközi adóstruktúrák kialakításának megkerülhetetlen szereplője. A luxusipar egyik leghitelesebb magyarországi szakértője. Dr. Varga Eszter, bankár, befektető, jogász, a Pannonhitel Zrt. társtulajdonosa. Dinamikus, eredményorientált executive coach, a Corvinus Egyetem coach képzésének oktatója, Vállalható Üzleti Kultúráért Nagykövet.