Durván kiakadt Moldován András a Cápák közöttben: "Menekülj, amíg nem késő!"

Vasárnap este láthatták a nézők a Cápák között című üzleti showműsor 5. évadának 3. részét, melynben ismét négy bátor vállalkozó állt a befektetők elé, hogy bemutassa nekik ötletét és pénzt kérjen tőlük. Természetesen ezen a héten sem maradtak el a kínos, a megható, a vicces és az igazán őszinte, már-már megható pillanatok. A Pénzcentrum segítségével most felidézhetjük őket.

Ismét négy, pontosabban öt bátor és elszánt vállalkozó, ötletember állt a befektetők elé, hogy pénzt és bizalmat kérjenek üzletük számára az RTL-en futó Cápák között című üzleti showműsorban. Ezen a héten is volt egyetlen olyan ötlet, amelyre az összes Cápa ráharapott, ám nem kaparinthatta meg mindegyik ragadozó a zsákmány... de nézzük sorban a vállalkozókat.

Ruhakölcsönző extrákkal

Dévényi Sára 26 éves, Amszterdamból érkezett, ahol a fenntartható divattal foglalkozó saját vállalkozása van. A Palánta egy tudatos közösség, online platform, ahol etikus márkák és designerek ruháit lehet bérelni. Például a rajta lévő szett 600 euróba kerül a boltokban (240 ezer forint), 4 napra viszont csupán 60 euróért ki lehet bérelni - ez nagyjából 24 ezer forint.

Dévényi Sára a Cápák között című üzleti showműsorban Fotó: Sallak Dóra/RTL

Az elmúlt két éve a közösségépítésről, a partnerkapcsolatok kialakításáról és a folyamatok automatizálásáról szólt, így mára összesen 37 partnerrel van jutalékalapú megállapodása. A gyorsabb növekedéshez 370 ezer euróra (148 millió forint) és mentorálásra volt szüksége, cserébe 20 százalékot kínált fel a vállalkozásából. Lakatos István rögtön a közepébe vágott és rákérdezett az éves forgalmára, így hamar kiderült, hogy

jelenleg mindössze 20 előfizetője van, ők 65 eurót fizetnek havonta.

Ezen a ponton Moldován András azonnal kiszállt, kijelentette, hogy ő nem akar mások által már egyszer hordott ruhákban megjelenni, nem hisz abban, hogy ez működhet, és főleg nem hiszi el, hogy ez a cég jelen pillanatban 750 millió forintot ér.

Lakatos István az elvekkel egyet értett, de véleménye szerint, ez a vállalkozás nem tud fejlődni hosszú távon. Tomán Szabina tapasztalatból beszélt, korábban luxustáskákkal foglalkozott hasonló konstrukcióban, de nem volt rájuk kereslet, a sokkal többet hordott ruhákra pedig valószínűleg még kisebb lenne.

Moldován András úgy látja, hogy ez nem más, mint egy ruhakölcsönző, amire Sára ráhúzta a fenntarthatóság eszméjét, de csupán 20 embert sikerült meggyőznie ennek a fontosságáról:

Ezt nagyon gyorsan hagyd abba, menekülj, amíg nem késő. Jó ügynek hangzik, de nem üzlet. … Beszélgetünk itt 35 perce arról, hogy 21-en előfizettek egy év alatt valamire, de a piac azért mégiscsak validál. 370 ezer euró? Az egy szabad szemmel látható összeg. Lehet belőlünk bohócot csinálni, de egy idő után szólok, hogy nincs rajtam a krumpliorr meg a keménykalap. Ezt így nem lehet!

A többi Cápa szerint is értelmezhetetlen jelenleg az ajánlat, ugyan érdekli őket a fenntarthatóság, fontos ügynek gondolják, de végül is befektetni szeretnének, és ebbe a cégbe most még nem lehet.

Nem fektettek szemétbe 1 millió eurót

Zsolnai Péter nyugdíjas vállalkozó és fia, Zsolnai István szoftverfejlesztő, egy olyan hulladékhasznosításhoz kapcsolódó eljárással érkezett, amely reményeik szerint csökkenteni fogja a környezeti terhelést. Egy régi találmányból készítettek terméket, pontosabban, mint kiderült, csak készítenének, hiszen egyelőre még csak a tervek vannak meg hozzá papíron. Lényege, hogy a kommunális hulladékot alakítanák vissza olajjá, gázzá, szénné és nemesfémekké, szénhidrogénekké.

Egy referenciaüzemet szeretnének létrehozni, ehhez 1 millió eurót kértek, és 49 százalékot adnának a cégből.

Balogh Levente azonban úgy tűnt, kicsit jobban képben van a hulladékfeldolgozás szabályozásával, a törvényi környezettel, lévén, hogy ő is szeretett volna létrehozni egy PET palackokat feldolgozó üzemet, de erre, mint mondta nem volt lehetősége, hiszen „nem engedték neki”. A kérdésére, mely azt firtatta, miképp tudnának közösen mégis bekerülni ebbe a burokba, Péter nem tudott válaszolni, így Balogh Levente kiszállt, és a többi Cápa is követte ebben.

Zsolnai Péter és Zsolnai István a Cápák között című üzleti showműsorban Fotó: Sallak Dóra/RTL

150 kilogrammnyi csupa lélek

Sándor Laci vállalkozásának célja, hogy minden gyerek egészségesen, egyben érkezzen haza a buliból, ezért gyerekfelügyeletet kínál tinik számára. Kvázi testőrökkel mehet tehát a kamasz az éjszakába, igény esetén akár titokban is vigyáznak rájuk. Elmondása szerint akadályozott már meg tömegverekedést, de azt is, hogy egy fiatal túligya magát, vagy hogy rossz helyen ébredjen fel reggel.

Sándor Laci a Cápák között című üzleti showműsorban Fotó: Sallak Dóra/RTL

30 ezer és 100 ezer forint közötti összegbe kerül egy alkalom, cégének ebből 800 ezer forintnyi bevétele van egy hónapban. Most 5 millió forintért jött, melyet marketingre költene el, és cserébe 15 százalékos részesedést kínált. Célja, hogy az egész országban elterjedjen a szolgáltatása.

A Cápákat tényleg meghatotta a 150 kilogrammnyi csupa lélek – ahogy elnevezték Lacit, belátták, hogy ez egy csodálatosan szép ügy, befektetésre azonban nem került sor. Moldován András korábban megfogadta magának, hogy az éjszakából nem csinál üzletet, és ehhez tartja is magát, Balogh Levente viszont a saját helyét nem látta ebben az üzletben, de azt elismerte, hogy óriási szükség van erre a szolgáltatásra.

Lakatos István sem szállt be, de nagyon tetszett neki az ügy, és felajánlott egymillió forintot, mint ajándékot, hogy Laci elkezdhesse komolyabban hirdetni a céget. Majd Balogh Levente is így tett. Tomán Szabinát is nagyon meghatotta Laci:

Rád bíznám a lányaimat

A nemzet matektanára

„Rapidmatek” Zola influenszer, több százezres követőtáborral és több milliós nézettséggel, azonban ő nem a szokásos témákról beszél, nem is termékeket reklámoz, hanem a tudományt népszerűsíti, méghozzá a matematikát. Zola a számok embere, így nem okozott neki gondot, amikor belekérdeztek a vállalkozásának a részleteibe.

Zola a Cápák között című üzleti showműsorban Fotó: Sallak Dóra/RTL

Vállalkozása keretében 2 napos felkészítőkurzusokat tart, mely alatt mindenki szintet tud lépni matematikából. Az utóbbi 3 évben 1500 diákot késztettek fel, ezzel 41 milliós árbevételre tettek szert, és mellette erős social média bázist is épített.

Tervei szerint egy online előfizetéses rendszeren keresztül az év 365 napján tanulhatnának a diákok matematikát, ezzel a következő évben 100 milliós nettó árbevételt szeretne elérni. Ehhez a videókurzushoz keres befektetőket, 20 millió forintért 15 százalékot ajánlott fel. Havi bruttó 5990 forint lesz a havi előfizetési díja, - tehát egy matekóra áráért korlátlan tudáshoz juthatnak. Balogh Petya egyből ráharapott:

Ahogy te oktatsz, úgy iskolában nem oktatnak.

A befektetők nem nagyon tudtak belekötni, az ötlet annyira jónak bizonyult, hogy az összes Cápa tett ajánlatot Zolának, Lakatos István ugyan konkrétummal nem állt elő, de ígéretet tett, hogy befektetés nélkül nem engedi haza. Az influenszer, és a „nemzet matektanára” (ahogy elnevezték a Cápák) végül Balogh Petyát választotta, hiszen tulajdonképpen ő a legaktívabb oktatástechnológiai magánbefektető, ráadásul imádja a matekot.