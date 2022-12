Érdemes óvatosnak lenni: milliós károkat is okozhat az újfajta netes csalás

A kkv-k több mint kétharmadát érte adatbiztonsági incidens az elmúlt évben – 70 százalékuk azt is elismerte, hogy nem fordított kellő figyelmet a kiberbiztonságra. Az adatok az ESET 2022-es SMB Digital Security Sentiment Report című jelentéséből származnak. A kiberbiztonsági megoldásairól jól ismert vállalat a kutatást több mint 1200 európai, illetve észak-amerikai kis- és középvállalkozás kiberbiztonsági vezetőjének megkérdezésével készítette, az ő hozzáállásukat vizsgálta.

A jelentés adatai szerint a kkv-k több mint kétharmada szenvedett el adatbiztonsági incidenst az elmúlt 12 hónapban, amelynek átlagos becsült költsége csaknem 220 000 euró (közel 90 millió forint) volt. A kis- és középvállalkozások 29 százaléka azonban ennek ellenére az adatvesztést tartja a legnagyobb kockázatnak. Bár a vezetők aggódnak egy esetleges kibertámadás és annak következményei miatt, a megkérdezett vállalkozások 70 százaléka elismerte, hogy a munkarendben bekövetkezett változások (például a hibrid munkavégzés) ellenére nem fordítottak kellő összeget és figyelmet a kiberbiztonságra.

Arról, hogy mit tehetnének a cégek, hogy ne essenek hackerek áldozatául, az ESET szakértői a most induló IT-biztonsági podcastjükben is beszélnek, sőt számos konkrét támadási esetet is bemutatnak. A Hackfelmetszők – Veled is megtörténhet! podcast epizódjaiból megtudhatjuk, hogy a hazai KKV-k és az otthoni felhasználók mennyire érintettek az online veszélyekben, és hogy mekkora üzleti rizikót jelent, ha nem fordítunk kellő figyelmet a céges eszközeink, hálózatunk védelmére.

Az ESET legutóbbi vírusriportjának adatai szerint 2022-ben eddig 20 százalékkal több fenyegetést észleltek a tavalyi év azonos időszakához képest. A megkérdezett vállalkozások 83 százaléka szerint a “kiberháború nagyon is valós fenyegetés, amely bárkit érinthet”, ez pedig arra utal, hogy az egyre növekvő fenyegetések jelentősen befolyásolják a kkv-k hangulatát. Az észak-amerikai és európai kis- és középvállalkozások 74 százaléka úgy véli, hogy jobban ki van téve a kibertámadásoknak, mint a nagyvállalatok.

A válaszadók az előttük álló 12 hónapra vonatkozóan a leginkább az alábbi kiberbiztonsági kockázatok miatt aggódnak:

Rosszindulatú szoftverek (összesen 70% tartja reális veszélynek)

Webes támadások (összesen 67% említette)

Zsarolóvírus (összesen 65%)

Harmadik fél által okozott biztonsági problémák (64%)

Elosztott szolgáltatásmegtagadási (DDoS) támadások (60%)

Távoli asztali protokoll (RDP) támadások (összesen 60%)

Mindezek alapján nem meglepő, hogy a kkv-k általános értékelése a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességüket illetően alacsony: a válaszadók mindössze 48 százaléka állította, hogy közepesen vagy nagyon megbízik saját kiberbiztonsági felkészültségében. Érdemes megjegyezni, hogy a skandináv országokban megkérdezettek sokkal kevésbé (32%) bíztak saját védelmi-megelőző képességükben, mint Európa más részén és Észak-Amerikában (49-49%).

Az ESET felméréséből kiderült továbbá, hogy olyan jelentős globális kihívások ellenére, mint az ukrajnai háború vagy a koronavírus-járvány után is folytatódó távmunka, a kkv-k szerint mégis leginkább az alkalmazottak kibertudatosságának hiánya (43%) növeli meg a támadások kockázatát. A vállalatok szerint további kiemelt kockázati tényező a nemzetállami támogatású kiberbűnözés (37%), a partneri/beszállítói rendszer sebezhetősége (34%), a hibrid munkarend (32%) illetve a távoli távoli asztali protokoll szabályozatlan használata (31%).

A kisvállalkozásoknak mindenképpen tisztában kell lenniük azzal, hogy a kiberbűnözők folyamatosan és aktívan támadják a kisebb, gyengébben védett cégeket, vállalkozásokat, beszállító partnereket is. Bár azt látni, hogy a híradások szalagcímeiben jobbára nagy neves cégek szerepelnek a számítógépes támadások áldozataiként, ennek egyik oka, hogy a kisebb vállalkozásokat ért incidensek egy része észrevétlen marad. A legnagyobb kockázatot az alkalmazottakkal szembeni célzott támadások jelentik, például az üzleti levélnek álcázott zsarolóvírusok, a céges levelezés feltörése (Business E-mail Compromise, BEC), valamint kiemelt rizikó még az adathalászat

- emelte ki Csizmazia-Darab István, a Sicontact IT biztonsági szakértője.