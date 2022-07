Ezzel keresheted rommá magad: nem kell egyből banki hitel után kapkodni

A közösségi finanszírozás már régóta elérhető eszköz, amihez a kezdő vállalkozók, start-up-ok nyúlni tudtak, főleg ha az induláshoz szükség volt a kezdőtőkére. A Kickstarter és az Indiegogo után mostmár magyar oldalon is próbálkozhatnak a vállalkozók, ugyanis elindult a Brancs közösségi finanszírozási platform.

Rengeteg közösségi finanszírozási oldal nyílt az elmúlt időben Európában, Amerikában pedig régebb óta divat ez a finanszírozási forma. Szuper ötletek, technológiai innovációk tudtak így megvalósulni, midnezt úgy, hogy a vállalkozó elkerülhette a banki hitel felvételét az induláshoz. Míg eddig a magyaroknak is külföldi oldalakon kellett hirdetniük projektjeiket, most már a hazai közönség előtt is bemutatkozhatnak, hiszen elindult a Brancs közösségi finanszírozási oldal.

A közösségi finanszírozás olyan alternatív finanszírozási forma, melyben a vállalkozók/ötletgazdák az ötletük megvalósításához szükséges tőkéjüket az internet adta lehetőségeket kihasználva, valamilyen online platformon keresztül gyűjtik össze, jellemzően magánemberektől.

A közösségi finanszírozással viszonylag kevesen találkoztak még, főleg Magyarországon. Amerikában már régebb óta működik ez a modell, ennek ellenére ott is az emberek mindössze 36 százaléka ismeri teljeskörűen azt, hogy ez mit jelent. Európában mára már száznál is több ilyen platform van, ez bizonyítja, hogy idővel egyre ismertebbé válik ez a fajta finanszírozási mód.

A közösségi finanszírozásnak négy típusát szoktuk megkülönböztetni, attól függően, hogy a támogató, mit vár a pénzéért cserébe. Van a befektetési alapú, amikor azok, akik beszállnak egy ilyen projektbe, tulajdonrészt vásárolnak, és a nap végén hozamelvárásuk van. Megkülönböztetjük a kölcsönalapú modellt, ami kicsit olyan, mint egy banki kölcsön: kölcsönadom a pénzemet, és ezért cserébe a futamidő lejártával kamatostul szeretné azt viszont látni az, aki a pénzt adta, illetve van még a jutalomalapú, és a támogatásalapú konstrukció.

Korábban a Brancs közösségi finanszírozási oldal egyik alapítója, Toplenszki Réka elmondta, hogy A Brancs a jutalomalapú és a támogatásalapú konstrukciót követi. A jutalomalapú modell, amikor azok, akik beszállnak egy ilyen kampányba, a nap végén terméket vagy szolgáltatást kapnak, ami az első két két modellhez képest jóval kisebb kockázatot jelent a támogatóknak, mivel egyrészt kisebb arányban szállnak be, hasonlóan, mint egy online vásárlás esetében, akár 5-10 ezer forintért is vásárolhatnak. Az egyetlen különbség, hogy ezeknek a termékeknek a nagy része még legyártásra, megvalósításra vár, mely a sikeres tőkegyűjtést követően történik meg. Projektoldalon is mérsékeltebb a kockázat, hiszen a kampánygazdáknak nem kell a saját tulajdonrészükből feláldozniuk és szétaprózniuk azt a befektetők számára, ők maradhatnak teljes egészében az ötletük tulajdonosai, és ezzel a formával tesztelhetik a piacot, valamint azt, hogy az ő ötletükre van-e fogadókészség.

A negyedik forma pedig a támogatásalapú modell, ami az emberek támogatási hajlandóságára épít. Ezekben bizonyos jó ügyeket lehet támogatni, társadalmilag hasznosnak gondolt projektekbe lehet beszállni, jótékonykodni lehet. Ilyenkor az adományért cserébe nem jár termék vagy szolgáltatás, de a jó érzés az garantált.

Azonban nem minden arany, ami fénylik, és bizony, átgondolatlan kampánnyal akár kudarcba is fulladhatnak a közösségi finanszírozási törekvéseink. Éppen ezért a Technically magazin összeszedte azokat a pontokat, amelyek mindenképpen fontosak, ha ezt a finanszírozási formát választjuk. Az első és legfontosabb lépés, hogy alaposan megvizsgáljuk a saját pénzügyeinket, ezáltal pedig meghatározzuk azt, hogy egyáltalán mennyi tőkére is lenne szükségünk. Ezután meg kell vizsgálnunk a saját a közösségünket, és annak igényeit - online vagy offline -, és meg kell határoznunk, hogy mennyire lennének nyitottak az ötletünkre, mennyire tudnának minket támogatni.. A sikeres kampány ugyanis nem csak a mi igényeinkre reflektál, de figyelembe veszi a potenciális befektetők érdeklődési körét, pénzügyi helyzetét is. Ha ezen a ponton úgy látjuk, hogy nem tudunk elegendő támogatást szerezni, úgy érdemes más finanszírozási forma után néznünk, mert könnyen elbukhat itt a kampányunk.

Ki áll a termék mögött

A sikeres kampány mögött mindig egy hétköznapi ember áll, és hétköznapi emberektől várják a támogatást is. Ezért fontos, hogy a termékünk a kampány ideje alatt interaktív legyen, meséljük el a történetünket, a vállalkozásunkat, szánjunk időt a bemutatkozásra. Ez ugyanis lényegesen dobhat azon, hogy mennyien fognak minket támogatni. Ha pedig megvan a történet, forduljunk a közösségi médiához. Legyünk transzparensek, posztoljunk, vigyük közelebb a történetet, és a terméket is a leendő vásárlói körünkhöz. Amennyiben pedig van rá lehetőségünk, úgy igyekezzünk megjelenni különböző média felületeken is termékünkkel, szolgáltatásunkkal.

A Fundly online crowdfunding platform szerint, ha egy támogató megosztja a crowdfunding kampányt a közösségi médiában, ezzel akár 20 százalékkal is növelheti a kampány sikerességét. Ugyanez a tanulmány szerint azok a tulajdonosok, akik legalább ötnaponta frissítik a kampány hírfolyamát, potenciálisan megháromszorozhatják az összegyűjtött összegeket.

Fontos az is, hogy tisztában legyünk azzal, milyen közösségi finanszírozási forma lenne a legmegfelelőbb számunkra, és melyik platformon tudnánk megjelenni. Ugyanis, ha ezt elhibázzuk akár teljesen célt téveszhet a termékünk, ami következtében sikertelen lesz a kampányunk. Mielőtt belevágunk, ügyeljünk arra, hogy mindent dokumentálunk, és hogy a céljaink reálisak - hiszen, ha erre nem figyelünk, úgy is sikertelen lehet a kampányunk, mivel ha nem érjük el a kitűzött anyagi támogatást, úgy vissza kell fizetnünk az összegyűjtött pénzt.