Nincs mese, ezek az ingatlanok többet érnek, mint a simák: rengetegen hajlandók többet fizetni értük

Az ingatlanbérlők ma már hajlandóak többek fizetni a zöld ingatlanokért, bár még nem értékelik annyira a fenntarthatósági szempontokat, mint az építtetők - közölte a KPMG.

A könyvvizsgáló és tanácsadó cég magyarországi vállalkozások körében végzett felmérése alapján az érintettek fele szerint elfogadható, ha a bérleti díj 5 százalékkal magasabb a zöld minősítésű ingaltanokban, további 44 százalék pedig akár 10 százalékkal is hajlandó többet fizetni. Kedvező jelként értékelték, hogy a megkérdezett cégek többsége ma már ügyel a környezeti és társadalmi elvárásokra (ESG), 56 százalékuk például készített vagy készít ESG-stratégiát.

Megjegyezték ugyanakkor, hogy a bérlők ma még inkább csak azért értékelik a zöld épületeket, mert ezekben alacsonyabb a működési költség, olcsóbban lehet bennük céget üzemeltetni. Nagy részük tehát - tették hozzá - egyszerűen csak anyagi előnyt vár attól, ha ilyen ingatlanba költözik, és nem a környezetvédelmi vagy a közösségi felelősségvállalás vezérli.

A vállalat szerint jobban kellene értékelni azt is, hogy a kedvező munkahelyi környezetben jobban érzik magukat az alkalmazottak, hiszen ennek is van anyagi haszna, még ha nehezebben is mérhető. A KPMG ugyanakkor bizakodó, és azt reméli, hogy a piaci igények ezen a téren is egyre magasabbak lesznek, eltűnnek az árazást megnehezítő feszültségek. Bár az ingatlanfejlesztők számára az ESG ma még fontosabb szempont, mint a bérlőknek, várhatóan egyre többen fognak jobb minősítésű ingatlanba költözni. Arra számítanak, hogy erősödni fog a kereslet a zöld ingatlanok iránt, a megtérülési mutatók pedig kedvezőbben alakulhatnak.