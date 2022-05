Különleges kávék jelentek meg itthon: az elit már csak ezt issza, ez bennük az extra

A magyarok, bár nem mi számítunk a legnagyobb kávé őrült nemzetnek, azért nem vetik meg a reggeli kávézást. Reggelre inkább eszpresszót, délután pedig tejeskávét fogyasztunk, szeretjük a speciality kávét, amire nem sajnáljuk a pénzt sem. Ráadásul az otthoni kávézásnak is szeretjük megadni a módját, akár egy drágább kávégépről van szó, akár kávékülönlegességről. Ezen a piacon folyamatosan jelennek meg új szereplők, legutóbb például a Brancson bukkatnunk rá az első magyar kávémárkára, amely kifejezetten nőknek szól.

Szeretjük a kávét, egyre több helyen juthatunk hozzá a speciality kávékhoz is, csak úgy, mint a különböző modern kávégépekhez is. A magyarok a megszokott márkákat keresik az üzletekben, de közben szívesen kipróbáljuk az újdonságokat is, miközben az őrölt kávé továbbra is a legnépszerűbb választás. Egy jó kávéért hajlandóak vagyunk többet is fizetni, egy friss kutatásból az is kiderült, hogy 2021-ben havonta otthoni kávézásra mintegy 3 000 forintot költöttek a magyarok.

Egy korábbi felmérés eredményei azt támasztják alá, amit a kávészakértők is évek óta mondanak: a magyarok kávézása a funkcionális, ébredést segítő fogyasztás felől egyre inkább az élménykávézás felé tolódik. Bár a koronavírus miatt sokan vannak, akik idejük nagy részét otthon töltötték az elmúlt másfél - két évben az ez idő alatt az elfogyasztott kávé mennyiségén mégsem változtatott mindenki. Egy felmérés alapján ugyanis a rendszeresen kávéfogyasztó válaszadók 77 százaléka azt mondta, hogy nem tér el bevett kávéfogyasztási szokásaitól otthon sem, ráadásul a válaszadók 16 százaléka kiemelte, hogy a megfigyelt időszakban többet, míg 7 százalékuk kevesebbet kávézott.

A hazai piacon folyamatosan nő a minőségi kávé iránti igény, ezzel a kávégépek piacán is hasonló tendenciák figyelhetők meg, mint a kávéértékesítésben: a vevők egyre nagyobb súlyt helyeznek a minőségi kávézásra és az ehhez szükséges eszközökre. Ez derült ki a kávégépek és kávéfőzők eladási adataiból is, hiszen az egyik hazai e-kereskedő, az eMAG Magyarország tapasztalatai szerint a magyarok kávéfőző eszközök terén is folyamatosan fejlesztik otthoni lehetőségeiket a pandémia kezdete óta: a beépített darálót is tartalmazó, automata eszpresszó kávéfőzők is kimagaslóan nagy forgalmat generálnak, de jelentősen megugrott a kapszulás kávéfőzők eladása is a webshopnál.

Az e-kereskedő eladási számai szerint a kotyogós, illetve a karos eszpresszó-kávéfőzők visszaszorulnak, és a filteres kávégépekről is inkább a kapszulás vagy automata típusokra térnek át a magyar vásárlók, mert ezek használata a legkényelmesebb

- emelte ki az üzlet. A szupermarket termékkategória beindítása óta sokan rendelnek tartós élelmiszereket, így kávét is a kereskedő oldaláról: a vállalat adatai szerint a pandémia kezdete óta jelentősen nőtt mind a kávékapszulák, mind a szemes kávék értékesítése. Bár a piac legnagyobb szeletét továbbra is az őrölt kávék adják Magyarországon, a pár éve már erős növekedésben levő kapszulás és szemes szegmensek tovább nőnek. Ezt a növekedést támasztják alá az eMAG eladási adatai is: eszerint az értékesített kávék 52 százaléka a kapszulás, 31,5 százaléka pedig a szemes kávéból kerül ki, az őrölt kávé részesedése csupán 6 százalék. A magyar vásárlók egyértelműen a jobb minőségű otthoni kávéfogyasztás irányába mozdultak el az elmúlt egy évben, illetve még most, a járvány visszaszorulását követően is.

Milyen kávét szeretünk?

A Costa Coffee és a GKI Digital közös kutatásában több, mint 2700 személyt kérdeztek meg mindennapi szokásaikról, közülük mintegy 2000-en tartják magukat rendszeres kávéfogyasztónak. Szeretjük az eszpresszót, amit inkább reggel iszunk, délután pedig a tejeskávéra esik a választása a magyaroknak. A válaszadók közül minden második (53 százalék) fogyaszt rendszeresen eszpresszót, a következő legnépszerűbb kávétípus a tejeskávé (31 százalék) és a cappuccino (30 százalék). A férfiak leginkább az egyszerű, de sokak szerint a legízletesebb kávét, az eszpresszót isszák: 64 százalékuk mondta, hogy rendszeresen ezt fogyasztja, míg a nők többsége inkább a tejes italokat.

Becslések szerint a világon naponta több mint 2 milliárd csésze kávét isznak az emberek, a legtöbbet a skandinávok, miközben Afrikában és Közép-Amerikában alig fogyasztják; a magyarok a mezőny közepe táján találhatók, közülük minden második a munkahelyén is kávézik. A térségben a csehek, a szlovákok, a szlovének, a szerbek és a horvátok is megelőzik a magyarokat.

A kávékülönlegességek, ízesített kávéitalok vásárlása népszerűbbek a nők, mint a férfiak körében, és a kutatás szerint a hölgyek szívesebben készítik és fogyasztják is ezeket. A speciality kávéknak is egyre nagyobb a piaca hazánkban is. Bár az újhullámos kávézókban a kávé valamivel drágább, mégis egyre növekvő a piaca, olyannyira, hogy a SteamHouse-ban már saját, speciality kávéból készültek a kapszulák is a pandémia alatt, hogy a vevők hozzájuthassanak kedvenc kávéjukhoz.

A speciality (magas minőségű) kávéknak jellemzője, hogy pörkölés után 5-8 hétig használhatók, utána érzékelhető minőségromlás következik be, ilyen az alapanyag, az élvezeti értéke elkezd romlani. A bezáráskor rengeteg ilyen kávénk állt a raktárban, amelynek a kilogrammonkénti ára bőven 10 ezer forint fölött van, így óriási veszteséget jelentett volna kidobni azokat. Adta magát tehát a megoldás, hogy egy ezzel foglalkozó üzemben készíttessünk belőlük kávékapszulát

- emelte ki Lonkai Márton a kávézó vezetője, aki hozzátette, hogy egyrészt a lezárt kapszulában a kávé nem oxidálódik, nem jut levegőhöz, így sokkal hosszabban megőrzi a minőségét. Másrészt, a vendégek otthon is fogyaszthatják kedvenc kávéjukat.

A magyaroktól pedig nem áll messze a legújabb irány sem, ami a szofisztikált, speciality kávézók világa.Itt egy top termék akár 30 000 forintba is belekerülhet, bár Halász Ferenc, a Bányai by Beans kávézó tulajdonosa kiemelte, hogy komoly világversenyek is vannak, ahol a legjobb kávékat mérik össze.

A kézműves kávézás világában ismerjük a konkrét termőterületet, a teljes kávéutat a termesztéstől a pörkölésig és a csészébe kerülésig. Arca, története van a terméknek. Természetesen ez az árakban is megjelenik, csakúgy, mint a borok esetében. Kis szériás kávékról beszélünk, ahol a „felvevőpiac” is csupán a fogyasztók 5-10%-a. Örömteli jelenség, hogy nálunk is kialakult ez a réteg, amibe diákok, és sok középosztálybeli is tartozik. Számukra ez a megfizethető luxus kategória. Folyamatosan nő az igényesség, ma már a főváros mellett a vidéki nagyvárosokban is egyre több speciality kávézó nyílik. Ők igazodnak a menő trendekhez is: biotejeket használnak, vagy vegán irányba menve növényi italokat ajánlanak

- tette hozzá a kávészakértő.

Erre a piacra érkezett meg egy új termék, amely nem kávézóban kerül eladásra, hanem webshopon keresztül. A Ruanda büszkesége kávébabból, női ízlésre tervezett, magyar pörkölőüzembe készült kávé a ruandai asszonyok munkájának gyümölcse, így a WMNPWR egy igazi női speciality kávé. A Brancson is terjeszkedni próbáló kávémárka nőktől nőknek készül. A brand tulajdonosa 3012 nőt kérdezett meg arról, hogy ők milyen kávét fogyasztanak, és így bukkant rá arra, hogy a megkérdezettek közül 2628-an otthon (is) kávéznak, míg 1318-an a munkahelyükön (is), valamint a válaszadók 56 százaléka naponta akár több kávét is legurít.