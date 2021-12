Elképesztő árak: 30 ezret sem sajnál kávéra a magyar elit

A Fény utcai piac oldalában található Bányai By Beans kávézóba egyenesen Costa Ricából érkezik az alapanyag. A manapság divatos speciality kávékultúra bemutatása mellett a kávézás új trendjeibe is beavat minket Halász Ferenc az apró kávézó üzletvezetője. Interjú.

Pénzcentrum: Miért éppen Costa Rica?

Halász Ferenc: Kevesen tudják, de a világ egyik legismertebb kávétermelő országáról beszélünk, amely komoly hagyományokkal rendelkezik e téren: az első kávészem 1791-ben érkezett az országba, és 1841-ben már Európába is szállították a „fekete levest”. A kávétermesztés hatalmas lökést adott az országnak, komoly infrastrukturális beruházások indultak, még a San José-i Nemzeti Színházat is ebből építették fel. Manapság pedig a különleges, kísérleti kávéfajtákkal foglalkoznak, ennek köszönhetően főleg a speciality kávézók felé nyitnak.

Kit tisztelhetünk Bányai úrban?

Ő egy – akkoriban még úgy mondták – magyar disszidens, aki a rendszerváltás előtt emigrált, először az USA-ba, majd áttelepült Costa Ricába, ahol beleszeretett a kávétermesztésbe. Nálunk a kínálat nagy részét az Ő saját farmján termesztett kávé adja. Így egy „magyar termelésű” kávénk van, ahol a feldolgozás, szüretelés és a pörkölés is hazai kézben van – Közép-Amerikában.

Milyen irányok vannak a kávé világában?

A kávékultúrában az utóbbi évtizedekben 3 hullámról beszélhetünk. Az első, a közismert klasszikus olasz, „gőzmozdony-szerű” kávégépes, sötét pörkölésű kávék világa, amelyben nem volt fontos szempont, hogy ki és hol termeli. A 20. század végén robbant be a Starbucks jelenség, amely az USA-ból indulva, hatalmas marketinggel megtámogatva hozta be a különböző ízesített italokat. Ilyen itthon a Frei, vagy a Costa, akik nagyon sokat tettek a kávékultúránk emelésében.

Ez már egy új hullámos kávézás, amikor a kávénak önmagában is van íze és kész termékként egy kreatív ital lesz belőle. Erre az irányra elsősorban a fiatalok csatlakoztak rá, ők jönnek lázba, ha „premier előtt” hozzájutnak egy pumpkin lattéhoz. A 2010-es évek elején indult be az alternatív kávékultúra, a Skandináv országokból, ahol ez a hygge része. (Ez a Dániából indult életérzés az az állapot, amikor kényelmesen bekuckózva, az otthon melegében boldogok vagyunk, gyertyafény, pokrócok, sütemények és forró italok – például egy jó kávé - teszik kellemessé az együttlétet). A legújabb irány a full szofisztikált, speciality kávézók világa, ahol – nálunk is van ilyen - egy top termék (például egy csomag Geisha, etióp kávé) akár 30 00 forintba is belekerül. Komoly világversenyek vannak, a legrangosabb a Specialty Coffee Association szervezésében zajló „Word of coffee”, ahol mindenki bemutatkozik, aki számít. Ezt egyébként 2017-ben Budapesten rendezték, hatalmas lökést adva a magyar kávéfogyasztási kultúrának.

A kézműves kávázás világában ismerjük a konkrét termőterületet, a teljes kávéutat a termesztéstől a pörkölésig és a csészébe kerülésig. Arca, storyja van a terméknek. Természetesen ez az árakban is megjelenik, csakúgy, mint a borok esetében. Kis szériás kávékról beszélünk, ahol a „felvevőpiac” is csupán a fogyasztók 5-10%-a. Örömteli jelenség, hogy nálunk is kialakult ez a réteg, amibe diákok, és sok középosztálybeli is tartozik. Számukra ez a megfizethető luxus kategória. Folyamatosan nő az igényesség, ma már a főváros mellett a vidéki nagyvárosokban is egyre több speciality kávézó nyílik. Ők igazodnak a menő trendekhez is: biotejeket használnak, vagy vegán irányba menve növényi italokat ajánlanak.

Sokan tartanak az áremelkedéstől.

Ez azon ritka termékek egyike, ahol nem feltétlenül bűnös a Covid. Annál inkább a globális felemelegedés, amelynek hatására a termőterületek egyre magasabbra - és ezáltal kisebb területre – összpontosulnak. Ez hatványozottan igaz olyan nagyüzemi területekre – mint például Brazília – ahol jellemzően síkvidéki termesztés folyik.

Mi a véleménye a világhódító kapszulás kávékról?

Mára egyértelműen ez legújabb trend. 5 éve egy speciality kávézós a kapszulára azt mondta, hogy „távozz tőlem sátán”. Ma már nem ez a helyzet. Az angol Colonna Coffee volt az első fecske, aki felvette a kapszula vonalat a kézműves világba. Őket követve a kis pörkölők is rájöttek, hogy egyszerűen nem lehet kimaradni ebből az irdatlan nagy piacból, ami ráadásul folyamatosan nő.

Az emberek szeretik az egyszerűségét, a gyorsaságát, a „csak egy gombot kell megnyomni” szabadságát. A nespresso, és a nespresso kompatibilis kapszulák mellet megjelentek a sokféle ízesített, limited edition variációk, és a kézműves termelők, forgalmazók egyedi, kis szériás termékei. Vagyis ma a fő aktualitás, hogy csípi fel és integrálja magába a speciality világ a kapszulákat.