Csúnya bírságot kapott Kulcsár Edina és Csuti cége: megúszhatták volna, ha betartják az előírást

Megbírságolt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) többek között Kulcsár Edina és Csuti cégét. Közleményük szerint a hivatal a három magyar influencer-ügynökségre összesen 900 ezer forint bírságot szabott ki egy sms-játék kapcsán.

A megbírságolt cégek között a válófélben lévő Kulcsár Edina és Csuti cége is: a Social Guru Magyarország Kft - számolt be az rtl.hu. Mint írják, a GVH tavaly májusban 350 milliós bírságot szabott ki egy külföldi cégre az Ask Bongo nevű mobiljáték miatt. A játék ausztrál működtetője burkolt reklámokkal, a költséget elhallgatva igyekezett emelt díjas SMS-ek küldésére bírni gyermekeket.

A GVH közölte, hogy az ügyben megállapították három hazai influenszer-ügynökség és egy webtartalom-gyártó felelősségét is, de – együttműködésükre tekintettel – bírságolás helyett a jövőbeni jogkövetést elősegítő programokat írt elő számukra. Amikor azonban ellenőrizték, hogy teljesítik-e a számukra előírt kötelezettségeket, kiderült hárman késve, vagy hiányosan dokumentálva hajtották végre a hatóság által előírt programot. Ezek között a cégek között volt Kulcsár Edina és Csuti cége is. A pár válása egyébként nyugodtan zajlik, a gyerekekkel kapcsolatos, az anyagi és a céges ügyekben is dűlőre jutottak egymással.