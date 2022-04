Már ne keresd ezeket a taxikat Budapesten: mutatjuk, mik lesznek helyettük

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az utasok igényeinek gyorsabb és gördülékenyebb kiszolgálása érdekében egyesül a Főtaxi Csoport két társasága, a Főtaxi és a Budapest Taxi. Április 1-jétől így a kibővült flotta minden autója Főtaxi márkanév alatt, a Főtaxi ügyfélszolgálat irányításával folytatja munkáját. A Budapest Taxi korábbi elérhetőségei az átmeneti időszakban változatlanul működnek, a taxirendeléseket azonban már a Főtaxi diszpécserszolgálata kezeli. A lépésnek köszönhetően a Budapest Taxi korábbi ügyfelei számára is elérhetővé válik a környezetbarát, elektromos vagy hibrid taxi rendelése, illetve igénybe vehetik a robotdiszpécsert, a kisállat- vagy a Főtaxi GO csomagszállítási szolgáltatásokat is.

Az egyesülés révén tovább erősödik Magyarország legnagyobb taxivállalatának pozíciója, hiszen a tranzakciót követően már több mint 1300 autó áll a Főtaxival utazók rendelkezésére. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A két társaság egyesítésével tovább erősítjük piacvezető pozíciónkat, és a Főtaxitól megszokott magas színvonalon, de még több rendelkezésre álló autóval tudjuk kiszolgálni a pandémia időszaka után fokozatosan növekvő mobilitási igényeket. Ezt a célt szolgálja a folyamatosan bővülő zöld flottánk, a nemrégiben elindított Főtaxi GO csomagszállítási szolgáltatásunk, a taxirendelést felgyorsító robotdiszpécser-szolgáltatás és a különösen a fiatalok körében népszerű mobiltelefonos taxirendelő alkalmazásunk is – mondta Reich Ádám, a Főtaxi vezérigazgatója. Áprilistól a Budapest Taxi korábbi utasai és üzleti megrendelői is élvezhetik a Főtaxi mobilalkalmazása és a telefonos robotdiszpécser által nyújtott előnyöket, ráadásul a korábbinál ötször nagyobb flotta szolgálja ki őket, amelyben immár több mint 100 elektromos és 200 hibrid autó támogatja a környezetkímélő nagyvárosi közlekedést. Az ügyfelek számára a zökkenőmentes átállást segíti, hogy a beolvadást követő kezdeti időszakban tovább használhatják a Budapest Taxi megszokott taxirendelési telefonszámát és mobiltelefonos applikációját, a rendelésüket ugyanakkor már Főtaxi márkajelzéssel ellátott autó fogja teljesíteni.

Címlapkép: Getty Images

